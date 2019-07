Yritykset kysyvät Ilmatieteen laitokselta neuvoja ilmastonmuutoksen torjuntaan – naiset ja miehet suhtautuvat uhkaan eri tavoin

Se tutkimus, johon Erkki twistaa viittaa, on todettu pseudotieteeksi. Tutkimuksessa on käytetty 6 lähdettä, joista 4 on ollut kirjoittajan omia. Tutkimus on vertaisarvioimaton eli muu tiedeyhteisö ei ole arvioinut sitä. Turun Yliopiston kommentti kuuluu: "UniTurku yhtyy tiedemaailman vallitsevaan käsitykseen ilmastonmuutoksen ja ihmisen toiminnan suhteesta. Artikkeli on vertaisarvioimaton eikä vielä valmis tieteellinen julkaisu."

Kyseistä tutkimusta revitellään nyt pitkin ja poikin äärioikeiston valeuutisverkoissa. Ne tahot eivät kysele tieteellisen uskottavuuden perään.