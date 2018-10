Yrittäjät pitävät kuuman liittokokouksen Turussa – tunteita nostattaa yrittäjien etuja ajava kiistelty irtisanomislaki

Ay-liikkeen lakkoilua aiheuttava irtisanomislaki nousee Suomen Yrittäjien perjantaina alkavan liittokokouksen keskeiseksi aiheeksi Turussa. Irtisanomisten helpottaminen pienissä yrityksissä on järjestön edunvalvonnan ydinasioita.

Helsinki

Suomen Yrittäjät aloittaa liittokokouksensa varsin kiihkeissä tunnelmissa perjantaina Turussa. Koko syksyn valtakunnan politiikan keskeinen aihe on pienten yritysten irtisanomissuojan helpottaminen.

Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen arvioi, että tästä teemasta keskustellaan liittokokouksessa poikkeuksellisen paljon. Mäkynen myös kannustaa yrittäjiä keskusteluun, koska kokous tulee päättämään kannanotosta ajankohtaiseen työmarkkinatilanteeseen.

Hallitus sai keskiviikkona eduskunnalta odotetun tuen luottamusäänestyksessä. Mäkysen mielestä oli aivan oikea valinta, että hallitus haki lain valmistelulle eduskunnan tuen. Poliittisiin lakkoihin eduskunnan äänestyksellä ei ole mitään merkitystä, vaan ensimmäisistä työtaistelutoimista ilmoitettiin jo heti keskiviikkona.

Mäkysen mielestä ammattiyhdistysliikkeen toimet ovat täysin ylimitoitettuja.

Eduskunnassa syytettiin tiistaina, että irtisanomislakiesitys on kirjoitettu Suomen Yrittäjien toimistossa. Mäkysen mukaan näin ei ole, mutta teema on tietysti ollut keskeinen yrittäjien edunvalvonnassa.

Luottamusmies yhä kynnyskysymys

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) esitti tiistaina Ylen A-studiossa, että eduskunnassa voitaisiin irtisanomislain sijaan palata hallituksen alkuperäiseen työaikalain muutosta koskevaan ehdotukseen, eli että työaikajoustot ulotettaisiin lakiteitse järjestäytymättömiin yrityksiin. Esityksen valmistelu kolmikannassa päättyi aikanaan riitaan ja hallitus ei vienyt esitystä eteenpäin.

Mäkysen mukaan Suomen Yrittäjille sopii työaikalakiin palaaminen, mutta silloin toisella puolellakin pitää olla valmiutta löytää kompromissi.

– Se (työaikalaki) olisi hyvä askel paikallisen sopimisen lisäämiseen.

Vuonna 2016 yrittäjille kynnyskysymys oli se, että paikallisen sopimisen sopijakumppaniksi olisi hyväksytty vain luottamusmies. Yrittäjät halusivat, että luottamusvaltuutettu tai muu henkilöstön valitsema edustaja voisi olla sopijana. Mikään ei Mäkysen mukaan ei ole tältä osin muuttunut.

– Emme edelleenkään anna sellaiselle ehdotukselle tukea, joka edellyttää luottamusmiehen kanssa asioiden sopimista. Tiedämme, että sellainen järjestelmä ei tule koskaan pienissä yrityksissä käyttöön.

Varapuheenjohtajista äänestetään

Suomen Yrittäjät valitsee Turussa puheenjohtajistonsa seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Jyrki Mäkynen on johtanut Suomen Yrittäjiä kaksi kahden vuoden pituista kautta ja hakee nyt kolmannelle kaudelle.

Mäkysellä ei ole ilmaantunut haastajaa, joten hänen valintansa jatkoon on selvä. Tehtävässä voi olla vain kolme kaksivuotiskautta, joten alkava kausi jää Mäkysen viimeiseksi. Mäkynen on 54-vuotias Seinäjoella asuva yrittäjä. Hänen yrityksensä on Oy HM Profiili Ab, joka kalustaa toimistoja ja julkisia tiloja.

Varapuheenjohtajista äänestetään, koska tehtävään pyrkii kuusi yrittäjää. Kolme heistä on nykyisiä varapuheenjohtajia. Nykyisistä varapuheenjohtajista Mikko Akselinilla tulee maksimiaika eli kolme kaksivuotiskautta varapuheenjohtajana täyteen, joten hän jää pois. Varapuheenjohtajista Jaakko Männistö, Carita Orlando ja Nina Rasola haluavat jatkaa.

Mikko Akselin edusti varapuheenjohtajissa Taloushallintoliittoa. Nyt Taloushallintoliiton puheenjohtaja Antti Rantalainen on ehdolla varapuheenjohtajaksi, joten on hyvin mahdollista, että hän tulee valituksi. Toisaalta Petri Salminen Keski-Suomesta on tehnyt vahvan kampanjan ja Minna Nissilä Hämeestä edustaa Suomen Yrittäjien suurinta jäsenkuntaa, yksinyrittäjiä.

Turun liittokokoukseen osallistuu noin 1500 yrittäjää.