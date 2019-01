Yön uutiskooste: Yläkoululaiset haluavat äänensä kuuluville, kipakka pakkanen paukkuu ja punahuivit vastustava keltaliivejä Ranskassa

Lue koosteesta tärkeimmät uutiset aamuksi.

Yläkouluikäiset tahtovat äänensä kuuluviin yhteiskunnassa

Yläkouluikäiset tahtovat vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon nykyistä enemmän. Tämä käy ilmi Sanomalehtien liiton tilaamasta Nuoret ja vaikuttaminen -tutkimuksesta.

Ilmaston- ja ympäristönsuojelun edistäminen on yläkouluikäisten mielestä tulevan vaalikauden tärkein teema, johon hallituksen ja eduskunnan tulisi erityisesti keskittyä. Vaalikaudella tulisi nuorten mielestä paneutua myös koulutuksen kehittämiseen ja eriarvoisuuden vähentämiseen.

Tutkimuksessa selvitettiin, mihin 13–15-vuotiaat nuoret tahtovat vaikuttaa ja mitkä ovat heille tärkeimpiä vaikuttamistapoja. Sanomalehtien liitto teetti tutkimuksen Kantar TNS:llä.

Kipakka pakkanen paukkuu, mutta ennätyksiä tuskin tänään rikotaan

Pakkanen on paukkunut yön aikana ympäri Suomea, mutta talven pakkasennätystä tuskin rikotaan tänään. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin mukaan pilvisyys ja lumisade ovat estäneet maan pohjoisosassa lämpötilan laskua. Maan pohjoisosassa lämpötila on noin 30 astetta pakkasen puolella.

Kylmintä oli aamuneljän jälkeen Kittilän Pokan mittausasemalla, jossa on 36,2 astetta pakkasta.

Talven pakkasennätys rikottiin eilen, kun Sodankylässä mitattiin 38,7 miinusastetta.

Yöllä myös maan itäosassa sää on ollut pääosin noin 30 astetta miinuksella tai enemmän. Maan eteläosassa lämpötila on noin 15–20 astetta pakkasen puolella.

Halla-aho haluaa brexit-varautumisen tulevan hallituksen hallitusohjelmaan

Perussuomalaisten puheenjohtaja, europarlamentaarikko Jussi Halla-aho haluaa, että varautuminen Britannian EU-eroon kirjataan Suomen tulevan hallituksen hallitusohjelmaan.

Kun EU:n toiseksi suurin nettomaksaja poistuu Brexitin myötä unionista, Suomen täytyy Halla-ahon mielestä pitää tarkoin puoliaan. Hänestä EU:n sisäiset rahansiirrot on otettava uudelleen tarkasteluun, jotta jäljelle jäävien nettomaksajien osuus maksuista ei kasva.

Perussuomalaiset haluavat tärkeimpinä teemoinaan hallitusohjelmaan myös maahanmuuttopolitiikan perusteellisen muuttamisen sekä suomalaisen työn ja työllisyyden.

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven vierailee Suomessa

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven on vierailulla Suomessa tänään ja huomenna. Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Löfven valittiin juuri uudelle pääministerikaudelle.

Löfven tapaa tänään presidentti Sauli Niinistön Mäntyniemessä. Tänään pääministeri osallistuu myös sosiaalidemokraattien pohjoismaisen yhteistyökomitean kokoukseen.

Huomenna Löfven tapaa suomalaisen virkaveljensä Juha Sipilän (kesk.) Helsingissä. He keskustelevat esimerkiksi maiden kahdenvälisistä suhteista sekä ajankohtaisista EU-asioista. Esillä ovat myös ilmastokysymykset sekä puolustus- ja hybridiuhat.

Osa ihmisistä väsyi väkivaltaan - yli kymmenentuhatta punahuivia vastusti keltaliivejä Pariisissa

Pariisissa yli 10 000 punaisiin huiveihin pukeutunutta ihmistä osoitti mieltään keltaliivien väkivaltaisuutta vastaan eilen. Kymmenettuhannet hallitusta vastustavat ihmiset eli niin kutsutut keltaliivit ovat osoittaneet mieltään Ranskassa jo 11 viikon ajan joka lauantai.

Moni punahuivien mielenosoitukseen osallistuva sanoi, että he eivät vastusta keltaliivien vaatimuksia paremmasta avusta köyhille. He sanoivat olevansa väsyneitä yhteenottoihin ja tuhoon.

Keltaliivit palasivat jälleen lauantaina kaduille ja ottivat yhteen poliisin kanssa. Lauantaina Pariisissa otettiin kiinni yli 200 mielenosoittajaa, ja poliisi käytti kyynelkaasua sekä vesitykkejä protestoijien paiskoessa virkavaltaa kivillä. (Lähde: AFP)

Venezuelan oppositiojohtaja kutsui koolle uusia mielenosoituksia Maduroa vastaan

Venezuelan parlamentin puhemies Juan Guaido on kutsunut koolle uusia mielenosoituksia keskiviikoksi ja lauantaiksi. Guaido tukijoineen vaatii, että presidentti Nicolas Maduro siirtyy syrjään ja maassa järjestetään uudet vaalit.

Guaido esitti kutsun Twitterissä.

Oppositiota edustava Guaido julistautui presidentiksi viime viikolla. Oppositio pitää Maduron toista presidenttikautta laittomana ja yrittää erottaa hänet epärehellisenä pidettyjen vaalien jälkeen. (Lähde: AFP)

Bloombergin lähdetiedot: Englannin keskuspankki ei antanut Maduron hallinnon nostaa 1,2 miljardin dollarin arvosta kultaa

Englannin keskuspankki on estänyt Venezuelan Nicolas Maduron hallinnon virkamiehiä nostamasta 1,2 miljardin dollarin arvosta kultaa, kertoo mediayhtiö Bloomberg asiasta perillä oleviin lähteisiinsä viitaten.

Englannin keskuspankki esti noston Yhdysvaltojen avunpyynnön jälkeen. Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo oli pyytänyt Britanniaa auttamaan siinä, ettei Maduro pääse käsiksi Venezuelan varallisuuteen.

Britannia ilmoitti keskiviikkona seuraavansa Yhdysvaltojen ja monien muiden maiden esimerkkiä ja tunnusti Venezuelan parlamentin puhemiehen Juan Guaidon Venezuelan presidentiksi.

Brasilian kaivosonnettomuudessa kuolleiden määrä on noussut 58 ihmiseen - kadonneita 305

Brasilian pato-onnettomuudessa kuolleiden määrä on noussut 58 ihmiseen, viranomaiset kertovat. Kadoksissa on viranomaisten mukaan 305 ihmistä.

Viranomaisten mukaan on epätodennäköistä, että turman jäljiltä löydetään eläviä ihmisiä.

Perjantaina kaivoksen padon murtuma sai miljoonia tonneja mutaa syöksymään kaivoskompleksiin, jossa oli satoja työntekijöitä, ja siitä edelleen kohti Brumadinhon kaupunkia.

Kaivoksen omistaa Brasilialainen Vale-kaivosyhtiö. (Lähde: AFP)

Huonosti pärjännyt Chicago Bulls hävisi NBA-kauden heikoimmalle joukkueelle

Koripalloliiga NBA:ssa Lauri Markkasen Chicago Bulls on hävinnyt kotonaan Cleveland Cavaliersille 101–104.

Markkanen oli joukkueestaan sekä paras pistemies että levypallojen nappaaja. Hän teki 21 pistettä ja otti 15 levypalloa. Markkasen seitsemästä kolmen pisteen heitosta meni sisään neljä, ja hän sai peliaikaa lähes 39 minuuttia.

Cavaliers on ollut tällä kaudella sarjan heikoin joukkue. Se on voittanut 20 viimeisimmästä ottelustaan vain kaksi. Hyvin ei ole mennyt Bullsillakaan, sillä se on voittanut 20 viimeisimmästä ottelustaan neljä.