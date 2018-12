Yön uutiskooste: Yksityisten hammaslääkärien potilasvahingot voivat jäädä pimentoon, raiskaustuomioita halutaan kiristää, kansliapäällikön mukaan Trumpin muuri ei ole muuri

Lue koosteesta tärkeimmät uutiset aamuksi.

Edes kymmeniä potilasvahinkoja keränneet yksityisen puolen hammaslääkärit eivät välttämättä päädy valvovan viranomaisen tietoon

Yksityisille hammaslääkäreille kasautuvat potilasvahingot eivät välttämättä päädy Valviran tietoon, vaikka niitä olisi kymmeniä. Asia selviää STT:n haastattelu- ja asiakirjalähteistä. Esimerkiksi Potilasvakuutuskeskus tai Hammaslääkäriliitto ei ilmoita kertyvistä vahingoista sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomaiselle.

Eduskunnan käsittelyssä on lakiehdotus, jossa Potilasvakuutuskeskukselle ja vakuutuslaitoksille kirjattaisiin mahdollisuus ilmoittaa Valviralle turvallisuutta vaarantavista lääkäreistä. Ilmoitusvelvollisuutta lakiin ei aiota kirjata jatkossakaan.

Vuosi vaihtuu puuskaisessa tuulessa - miten käy ilotulitusten?

Vuosi vaihtuu Suomessa näillä näkymin tuulisessa säässä ja lumisateessa.

Ilmatieteen laitoksen mukaan puuskainen tuuli voimistuu illalla lännestä alkaen ja sateet alkavat alkuillasta. Itä-Suomeen sateet saapuvat yöllä. Sää lauhtuu lännestä alkaen, ja lämpötila nousee plussalle rannikolla.

Puuskittainen tuuli saattaa yltyä niin kovaksi, että ilotulitteita ei saisi ampua. Esimerkiksi Helsingin pelastuslaitokselta kerrottiin varhain aamulla STT:lle, että ainakaan toistaiseksi päätöstä rakettikiellosta ei ole tehty.

Sipilä uudenvuodentervehdyksessään: Vihapuheen viljeleminen on rikos

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) muistuttaa uudenvuodentervehdyksessään, että vihapuheen viljeleminen on Suomessa rikos.

Sipilä viittaa tervehdyksessään Oulussa tutkittaviin alaikäisiin kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin, joissa epäillyt ovat ulkomaalaistaustaisia.

Pääministeri Juha Sipilä sanoo, että kaikkien Suomeen tulevien on noudatettava maan lakeja ja kunnioitettava toisen ihmisen koskemattomuutta. KUVA: SASCHA STEINBACH

Pääministeri painottaa, että jokaisen Suomeen tulevan on noudatettava maan lakeja ja kunnioitettava toisten ihmisten koskemattomuutta.

Samaan aikaan Sipilä korostaa, että epäiltyihin rikoksiin Oulussa ovat syyllistyneet yksilöt, eivät väestöryhmät.

Laaja kokaiinijuttu oikeudessa Tampereella - suomalainen NHL-pelaaja syytettyjen joukossa

Pirkanmaan käräjäoikeus aloittaa tänään laajan kokaiinijutun käsittelyn. Poliisi on aiemmin kertonut, että maahan epäillään tuodun lähes kaksi kiloa kokaiinia. Ainetta on poliisin mukaan levitetty käyttäjille Tampereen seudulla.

Syytettyjä on yli 20. Yksi heistä on suomalainen NHL-pelaaja Jori Lehterä. Syytteiden sisältö tulee julkiseksi vasta, kun ne on luettu oikeudessa. Lehterän lakimies on sanonut yhdysvaltalaismedian haastattelussa, että Lehterän osalta kyse on vain vähäisistä asioista.

Tulorekisteri voi helpottaa verottajan kanssa asiointia vuoden alusta lähtien

Alkava vuosi tuo käyttöön tulorekisterin, johon palkanmaksajien on ilmoitettava tiedot maksetuista tuloista. Vuonna 2020 rekisteriin lisätään myös tiedot maksetuista eläkkeistä ja etuuksista.

Tavallisen palkansaajan elämässä tulorekisteri tuskin suuremmin näkyy ainakaan lähiaikoina. Tosin asiointi verottajan kanssa voi sujuvoitua. Esimerkiksi verokorttiaan uusivan ei tarvitse enää etsiä palkkatietojaan omista papereista ja tiedostoista, vaan Verohallinto näkee ne suoraan tulorekisteristä.

Tulevaisuudessa rekisteri voi auttaa ennakkoperinnän automatisoinnissa.

Uutissuomalainen: Neljä viidestä suomalaisesta haluaa tiukentaa raiskauslakia

Suomalaisista neljä viidestä haluaa muuttaa rikoslakia siten, että sukupuoliyhteys ilman toisen suostumusta luokiteltaisiin raiskaukseksi, selviää Uutissuomalaisen gallupista. Vastaajista ainoastaan seitsemän prosenttia pitäisi nykylain ennallaan.

Nykyisin raiskaus määritellään henkilöön kohdistuvan väkivallan tai sen uhan kautta. Raiskauksesta voidaan tuomita myös ihminen, joka käyttää hyväkseen uhrin tiedottomuutta, sairautta, vammaisuutta, pelkotilaa tai muuta avutonta tilaa.

Naisista tiukennuksen kannalla on yhdeksän kymmenestä, miehistä 76 prosenttia.

Verkkokyselyyn vastasi 20.–23. marraskuuta tuhat suomalaista, jotka edustavat valtakunnallisesti 18 vuotta täyttäneitä mannersuomalaisia. Virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Merkel uudenvuodenpuheessaan: Saksan otettava enemmän vastuuta ja etsittävä globaaleja ratkaisuja

Saksan liittokansleri Angela Merkelin mukaan Saksan on puolustettava tiukasti omia näkemyksiään ja otettava enemmän vastuuta aikana, jolloin kansainvälistä yhteistyötä koetellaan.

Liittokansleri tähdensi perinteisessä uudenvuodenpuheessaan, että globaaleja haasteita kuten ilmastonmuutosta, maahanmuuttoa ja terrorismin vastaista taistelua ei voi ratkaista ilman kansainvälistä yhteistyötä.

Merkelin uudenvuodenpuhe välitetään television kautta kansalle myöhemmin tänään.

Merkel lupaa puheessaan lisää rahaa humanitaariseen apuun, kehitysapuun sekä puolustukseen.

Neljättä ja viimeistä kauttaan liittokanslerina toimiva Merkel, 64, on pitänyt kansalle televisioidun uudenvuodenpuheen vuodesta 2005 lähtien. (Lähde: AFP)

Republikaanisenaattori: Trump lupasi varmistaa, että Isis on tuhottu ennen lähtöä Syyriasta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on luvannut toistaiseksi jarruttaa suunnitelmia vetäytyä Syyriasta, sanoo vaikutusvaltainen republikaanisenaattori Lindsey Graham CNN:n mukaan. Graham tapasi Trumpin Valkoisessa talossa sunnuntaina.

Grahamin mukaan presidentti on sitoutunut varmistamaan, että yhdysvaltalaisjoukkojen lähtiessä äärijärjestö Isis on täysin voitettu. Presidentti ilmoitti pari viikkoa sitten vetävänsä kaikki Yhdysvaltojen joukot Syyriasta välittömästi. Hän perusteli päätöstä sillä, että Isis on lyöty.

CNN:n mukaan Valkoinen talo ei ole kommentoinut Grahamin väitteitä vetäytymisaikataulun muutoksista. (Lähde: AFP)

Väistyvä kansliapäällikkö Trumpin muurista: Rehellisesti sanottuna, se ei ole muuri

Yhdysvalloissa Valkoisen talon jättävän kansliapäällikön John Kellyn mukaan Yhdysvaltain ja Meksikon rajalle ei suunnitella kiinteää muuria. Rajamuurin rakentaminen oli yksi Trumpin keskeisistä kampanjalupauksista.

Kelly sanoi Los Angeles Timesin haastattelussa, että suunnitelmat vankasta muurista hylättiin Trumpin hallinnon alkuaikoina. Hän sanoo, että presidentti käyttää yhä muuri-sanaa mutta puhuu usein suoremmin esteestä tai aidasta.

Presidentin vaatimukset rajamuurista ovat johtaneet Yhdysvaltain hallinnon osittaiseen sulkemiseen. Trump ei suostunut hyväksymään budjettia, sillä siinä ei ollut rahaa muuriin. (Lähde: AFP)

Chicago hävisi Torontolle NBA:ssa - Markkanen Bullsin paras pistemies

Koripalloliiga NBA:ssa Lauri Markkasen Chicago Bulls on hävinnyt Toronto Raptorsille 89–95. Markkanen oli Chicagon paras pistemies 18 pisteellä. Hän otti 10 levypalloa.

Markkanen pelasi hieman yli 39 minuuttia ja sai kolmosheittonsa sisään 57-prosenttisesti.

Toronton joukkueesta eniten pisteitä teki Kawhi Leonard, joka heitti 27 pistettä.

Chicagolla on viidestä viimeisimmästä pelistä kasassa kolme voittoa ja kaksi tappiota.