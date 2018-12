Yön uutiskooste: Yhä useampi haluaa lähteä lomalle ilman lentokonetta – Ilotulitteiden myynti alkaa tänään

Lue koosteesta tärkeimmät uutiset aamuksi.

Jalkapannan käyttö on edelleen vähäistä - lainsäätäjän tavoitteesta on jääty alle puoleen

Jalkapanta- eli valvontarangaistuksen käyttö on jäänyt alle puoleen tavoitteesta, selviää Rikosseuraamuslaitoksen luvuista. Vuodesta 2011 asti käytössä olleen valvontarangaistuksen tarkoituksena on säästää veronmaksajien rahaa, integroida rikoksentekijöitä yhteiskuntaan ja auttaa heitä pääsemään päihdeongelmasta.

Syitä vähälle käytölle tutkitaan parhaillaan kahdessa tutkimuksessa, joista toista tehdään Helsingin yliopistossa ja toista oikeusministeriön tilauksesta Rikosseuraamuslaitoksessa. Tutkijoiden alustavien käsitysten mukaan kaksi suurinta syytä ovat lyhyisiin tuomioihin johtavien rikosten määrän pienentyminen ja uuden rangaistuslajin tuntemattomuus.

Yhä useampi haluaa lähteä lomalle ilman lentokonetta

Lentomatkailun välttäminen on nouseva trendi, arvioidaan Lapin yliopiston matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutissa. Yhä useampi etsii lentomatkan vaihtoehdoksi sopivaa junareittiä Euroopassa tai leppoisaa lomaa kotimaassa.

Taustalla on etenkin halu vähentää ilmastoa lämmittäviä hiilidioksidipäästöjä. Suomalaisten hiilidioksidipäästöissä autoilun osuus on merkittävä, mutta lentomatkailun siivu koko liikkumisen osuudesta on noin neljäs- tai viidesosa. Suomalaisten päästöt henkeä kohti ovat noin nelinkertaiset kestävään tasoon verrattuna.

Ilotulitteiden myynti alkaa tänään

Vuodenvaihteen ilotulitteiden ja rakettien myynti käynnistyy tänään.

Ilotulitteet ovat monissa paikoissa myynnissä uudenvuodenaattoon asti. Myyntipisteitä valvoo paikallinen pelastuslaitos.

Ilotulitteiden ampuminen on kuitenkin sallittua vasta uutenavuotena. Ilotulitteiden käyttö on luvallista vain iltakuudesta yökahteen joulukuun viimeisen ja tammikuun ensimmäisen päivän välillä.

Monien kaupunkien keskusta-alueilla ilotulitteet on kielletty kokonaan.

Financial Timesin ekonomistikysely: Erkki Liikanen todennäköisin vaihtoehto Euroopan keskuspankin pääjohtajaksi

Suomen Pankin ex-pääjohtaja Erkki Liikanen on todennäköisimmin Euroopan keskuspankin (EKP) seuraava pääjohtaja, arvioivat ekonomistit Financial Timesin ekonomistikyselyssä. EKP:n nykyisen pääjohtajan Mario Draghin on tarkoitus lähteä pestistään lokakuun lopussa ensi vuonna, jolloin hän on toiminut EKP:n pääjohtajana kahdeksan vuoden ajan.

EKP:n uudesta pääjohtajasta päätetään ensi vuoden aikana.

Financial Times kysyi 24 ekonomistilta, ketä he pitävät todennäköisimpänä vaihtoehtona tehtävään. Heistä kahdeksan arvioi, että Liikanen on seuraava EKP:n pääjohtaja.

Nykyinen Suomen pankin pääjohtaja Olli Rehn oli viiden mielestä todennäköisin vaihtoehto Euroopan Keskuspankin johtoon.

Bloombergin lähdetiedot: Yhdysvaltojen edustajat lähtevät Kiinaan ensimmäistä kertaa kauppasodan aselevosta sopimisen jälkeen

Yhdysvaltojen hallinnon delegaatio matkustaa Kiinaan tammikuun alussa, kertoo Bloomberg lähdetietoihinsa vedoten. Kyseessä on Yhdysvaltojen delegaation ensimmäinen henkilökohtainen tapaaminen Kiinan edustajien kanssa sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping sopivat aselevosta maiden välisessä kauppasodassa.

Bloombergin kahden asiasta perillä olevan lähteen mukaan Yhdysvaltojen delegaatiota johtaa varakauppaedustaja Jeffrey Gerrish.

Kauppasodan välirauha alkoi, kun Trump ja Jinping tapasivat toisensa G20-maiden tapaamisessa Buenos Airesissa joulukuun 1. päivänä. Maat sitoutuivat siihen, etteivät ne aseta toisilleen uusia tullimaksuja 90 päivään.

Trump Irakissa: Yhdysvaltain rooli maailmanpoliisina on päättynyt

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on puolustanut Irakin vierailullaan päätöstään vetää amerikkalaisjoukot Syyriasta. Samalla hän julisti, että Yhdysvaltain rooli maailmanpoliisina on päättynyt.

Trump puhui amerikkalaisessa sotilastukikohdassa Bagdadin länsipuolella noin sadalle yhdysvaltalaisjoukkojen jäsenelle. Hän sanoi, että Yhdysvallat ei enää halua muiden maiden hyötyvän yhtään enempää Yhdysvaltain armeijan tarjoamasta suojasta.

Trumpin vierailu Irakiin oli ensimmäinen sen jälkeen, kun hänet valittiin presidentiksi kaksi vuotta sitten. Trumpia on arvosteltu, koska hän ei ollut aiemmin käynyt sota-alueilla. (Lähde: AFP)

New Yorkissa pörssit ponkaisivat nousuun, Down Jones rikkoi piste-ennätyksen

New Yorkin pörssin eeppiseksi kuvailtu syöksylasku päättyi vihdoin keskiviikkona, kun pörssin kolme tärkeintä indeksiä päätyivät plussalle. Washington Postin mukaan maailman seuratuin Dow Jones industrial average -indeksi ponkaisi iltapäivällä yli tuhannen pisteen nousukiitoon rikkoen oman pistenousuennätyksensä.

S&P 500 ja teknologiapainotteinen Nasdaq Composite sulkivat noin viisi prosenttia plussalla.

Investointi- ja yritysanalyyseja tekevän konsulttiyhtiön Yardeni Researchin johtaja Ed Yardeni sanoo markkinoiden päivän viestin olleen, ettei muuta pelättävää ole paitsi pelko itse.

Myös Japanissa pörssikurssit ovat elpyneet. Tokion pörssin Nikkei 225 -indeksi oli kaupankäynnin alussa neljä prosenttia plussalla. Laajasti Japanin osakemarkkinoita kuvaava Topix-indeksi oli nousussa 4,11 prosenttia.

Guardianin haastatteleman asiantuntijan mukaan valtiot eivät tarvitse enää kukoistavaa väestönkasvua

Maailmanlaajuisen syntyvyyden laskun pitäisi olla juhlan eikä huolestumisen aihe, sanoo väestöasiantuntija Guardianin haastattelussa. Tällä hetkellä naiset saavat maailmanlaajuisesti keskimäärin 2,4 lasta. Lähes puolessa maailman maista luku on laskenut alle kahteen. Näin on muun muassa Suomessa, Britanniassa, Venäjällä ja Japanissa.

Oxfordin yliopistossa työskentelevä väestönmuutosasiantuntija Sarah Harper sanoo, ettei maiden pitäisi olla huolissaan, jos niiden syntyvyysluvut laskevat. Hänen mukaansa on hyvin vanhanaikaista ajatella, että valtiot tarvitsevat paljon ihmisiä maanpuolustukseen ja taloudelliseen kasvuun. Hänen mukaansa tekoälyn, maahanmuuton ja terveempien vanhusten takia valtiot eivät enää tarvitse kukoistavaa väestönkasvua.

Amerikkalaisseikkailija ylitti Etelämantereen ilman apukeinoja ensimmäisenä maailmassa

Amerikkalaismies on ylittänyt ensimmäisenä ihmisenä maailmassa Etelämantereen yksin ilman apukeinoja.

33-vuotias Colin O'Brady kulki lähes 1 600 kilometriä mantereen halki 54 päivässä. Hän lähti matkaan 3. marraskuuta ja sai vaelluksensa päätökseen keskiviikkona.

O'Brady taittoi matkaa hiihtämällä ja veti perässään 180 kilon painoista ahkiota.

Norjalainen Börge Ousland ylitti vuodenvaihteessa 1996–1997 Etelämantereen ensimmäisenä ihmisenä yksin, mutta hänellä oli apunaan leijoja. (Lähde: AFP)

Bullsille tappio Minnesota Timberwolwesia vastaan - Markkaselle 16 pistettä

Lauri Markkasen Chicago Bulls kärsi tappion Minnesota Timberwolwesille koripallon NBA:ssa. Bulls hävisi ottelun 94–119. Markkanen keräsi 16 pistettä ja seitsemän levypalloa. Bullsin kovin pistemies oli Zach LaVine, joka heitti 28 pistettä. Markkanen ylsi toiseksi parhaaksi pistemieheksi.

Bulls on tällä kaudella voittanut yhdeksän ja hävinnyt 25 ottelua.