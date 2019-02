Yön uutiskooste: Vanhusten hoitajamitoitusten nosto 0,7:ään maksaisi arviolta 250 miljoonaa, New England Patriots voitti Super Bowlin

Lue koosteesta tärkeimmät uutiset aamuksi.

Vanhusten hoitajamitoituksen nosto 0,7:ään maksaisi arviolta 250 miljoonaa

Jos vanhustenhoitoon säädettäisiin lailla 0,7 hoitajan mitoitus yhtä hoidettavaa kohti, hintalappu olisi työnantajien arvion mukaan noin 250 miljoonaa euroa vuodessa.

Uusia työntekijöitä ikäihmisten hoitokoteihin ja -laitoksiin tarvittaisiin tuhansia. Alan yksityisten työnantajien liiton mukaan heidän löytämisensä saattaa olla vaikeaa, ammattijärjestö Superin mukaan taas tuskin kovin vaikeaa.

Haavisto: Maakuntien määrä vähenee varmasti

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto ei usko, että sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta saadaan ainakaan koko laajuudessaan pakettiin tällä vaalikaudella. Hän arvioi ainakin osan jäävän vääjäämättä seuraavalle hallitukselle.

Vihreät suhtautuvat varauksellisesti etenkin markkinamalliksi kutsumaansa valinnanvapauteen. Haetut kustannussäästöt eivät Haaviston mukaan mallilla toteudu.

Haavisto arvioi, että myös maakuntien määrä tulee myöhemmin uudelleen ratkaistavaksi.

Ajokeli on huono maan pohjoisosassa, junaliikenteessä muutoksia

Ajokeli on tänään huono maan pohjoisosassa, varoittaa ilmatieteen laitos. Varoitus koskee Keski-Pohjanmaata, Pohjois-Pohjanmaata, Kainuuta ja lähes koko Lappia.

VR on tehnyt muutoksia aamun junavuoroihin. Turusta kello 7.08 Helsinkiin lähdössä ollut Pendolino on peruttu teknisen vian vuoksi. Matkustajat ohjataan Turusta kello 7.29 lähtevään IC-junaan. Aiemmin VR kertoi, että Vaasasta aamukuuden aikoihin lähdössä ollut Pendolino korvataan bussilla Seinäjoelle saakka sään aiheuttaman teknisen vian vuoksi.

Osa pääkaupunkiseudun lähijunista jätetään ajamatta hankalien sääolosuhteiden vuoksi. Kaukoliikenteen junia ei peruta etukäteen, mutta matkustajien kannattaa varautua myöhästymisiin ja mahdollisiin peruuntumisiin.

Koulutusvienti saavuttamassa tavoitteensa, mutta rimaa hilataan yhä ylemmäs

Suomen koulutusvienti kasvaa vauhdikkaasti. Opetushallituksessa ennustetaan, että hallituksen tavoite koulutusviennin 350 miljoonan euron kokonaisarvosta saavutettiin vuodenvaihteessa. Ohjelmajohtaja Lauri Tuomi kuitenkin korostaa, että luvut tarkentuvat vielä kevään aikana, kun yritysten tilinpäätökset valmistuvat.

Samaan aikaan rimaa asetellaan korkeammalle. Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen on sanonut julkisuudessa, että Suomen tulisi tavoitella koulutusviennin kasvattamista miljardiin euroon seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Lohikäärmeet tanssivat tänään Kansalaistorilla - kiinalaista uuttavuotta juhlitaan Helsingissä

Helsingissä juhlitaan tänään kiinalaista uuttavuotta. Erilaisia tapahtumia järjestetään iltapäivän ja illan aikana sekä Kansalaistorilla että Oodi-kirjastolla. Ohjelmaan kuuluu muun muassa Kansalaistorilla järjestettävä lohikäärmetanssi.

Juhlinta huipentuu Töölönlahdella pian iltakahdeksan jälkeen järjestettävään ilotulitukseen.

Kiinalaisessa horoskoopin koiran vuosi vaihtuu sian vuodeksi Suomen aikaa kello kuudelta illalla.

Venezuelan Maduro torjui EU-maiden asettaman takarajan

Venezuelan presidentti Nicolas Maduro ei aio noudattaa Euroopan maiden vaatimusta järjestää ennenaikaiset presidentinvaalit. Keskeiset EU-maat olivat antaneet Madurolle sunnuntaihin puoleenyöhön aikaa ilmoittaa uusista vaaleista.

Maduro kertoi espanjalaisen Sexta-kanavan haastattelussa, ettei aio taipua painostuksen alla.

Ranska, Saksa, Espanja, Britannia, Hollanti, Portugali ja Itävalta ovat ilmoittaneet tunnustavansa Venezuelan parlamentin puhemiehen Juan Guaidon väliaikaiseksi presidentiksi, jos Maduro ei taivu vaatimukseen ennenaikaisista vaaleista.

Guaido julistautui presidentiksi tammikuussa, ja hänet on tunnustanut presidentiksi muun muassa Yhdysvallat. (Lähde: AFP)

USA lähettää Meksikon rajalle lähes 4 000 sotilasta lisää

Yhdysvallat lähettää Meksikon vastaiselle rajalle 3 750 sotilasta lisää, maan puolustusministeriö kertoi sunnuntaina. Joukot lähetetään rajalle kolmeksi kuukaudeksi rajaviranomaisten avuksi.

Lisäjoukkojen lähettämisen jälkeen rajalla on yhteensä 4 350 yhdysvaltalaissotilasta.

Presidentti Donald Trump lähetti alun perin sotilaita avustamaan rajavalvonnassa ennen marraskuun välivaaleja. Trumpin vastustajat ovat kuvailleet tätä poliittiseksi tempaukseksi, jonka tarkoituksena on luoda illuusio kriisistä rajalla.

Presidentti on perustellut päätöstään laittoman maahanmuuton torjumisella. (Lähde: AFP)

Britanniassa alkaa väkijoukkoon ajamisesta epäillyn miehen oikeudenkäynti

Britanniassa on tänään määrä alkaa oikeudenkäynti, jossa miestä syytetään väkijoukkoon ajamisesta parlamenttitalon edustalla Lontoossa. Poliisi on kertonut, että syyttäjät suhtautuvat tapaukseen terrorismina tekotavan, kohteiden ja merkityksellisen sijainnin vuoksi. Asiasta on uutisoinut muun muassa BBC.

Yliajossa viime elokuussa loukkaantui kolme ihmistä. Auto ajettiin ensin pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden päälle ja sen jälkeen kohti poliisia. Lopulta auto törmäsi parlamenttitalon ajoesteisiin.

Teosta epäillään Sudanissa syntynyttä Britannian kansalaista. Häntä syytetään murhan yrityksistä.

Argentiinalaisjalkapalloilija Salaa kuljettanut lentokone on löytynyt

Englannin kanaalin yllä kadonnut, argentiinalaista huippujalkapalloilijaa kuljettanut lentokone on löytynyt, kertovat viranomaiset.

Jalkapalloilija Emiliano Salaa kuljettanut pienkone katosi tutkasta pari viikkoa sitten. Ranskan liigan Nantesissa pelannut 28-vuotias Sala oli koneessa matkalla Ranskasta Walesiin. Hän oli juuri tehnyt sopimuksen Valioliigan Cardiffin kanssa. (Lähde: AFP)

Nollan pitänyt Rask nousi yksin Bostonin voittotilaston kärkeen

Jääkiekon NHL:ssä Bostonin suomalaismaalivahti Tuukka Rask pohjusti joukkueensa 1–0-voiton hallitsevasta mestarista Washingtonista. Rask torjui 24 laukausta.

Raskille voitto on NHL-uran 253:s. Koko NHL-uransa Bostonia edustanut Rask nousi yksin Bostonin maalivahtien kaikkien aikojen voittotilaston kärkeen.

Carolinan Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen tekivät maalin mieheen, kun Carolina hävisi Calgarylle 3–4. Montrealin Jesperi Kotkaniemi osui kerran ottelussa, joka päättyi Montrealin 4–3-jatkoaikavoittoon Edmontonista.

New England Patriots voitti jälleen Super Bowlin, Brady teki historiaa

New England Patriots on voittanut Los Angeles Ramsin amerikkalaisen jalkapallon NFL:n loppuottelussa Super Bowlissa 13–3. Mestaruus on Patriotsille kuudes, mikä sivuaa Pittsburgh Steelersin ennätystä.

Patriotsin 41-vuotiaasta pelinrakentajasta Tom Bradysta tuli ensimmäinen pelaaja, joka on voittanut kuusi Super Bowl -mestaruutta.

Atlantassa pelattu loppuottelu oli puolustusvoittoinen ja siinä tehtiin vähiten pisteitä koko Super Bowlin yli 50-vuotisessa historiassa.

Ottelun ainoan touchdownin teki Patriotsin Sonny Michel viimeisen neljänneksen lopulla.