Yön uutiskooste: Vaarallinen ruokamyrkytys edelleen tappavan yleinen, kirjallisuuden Finlandia-palkinnot jaetaan

Sotaa ja kidutusta kokeneet pakolaislapset jäävät usein ilman tukea Suomessa - jopa joka kolmas tarvitsee kipeästi psykiatrista hoitoa

Noin kolmasosa yksin tulleista alaikäisistä turvapaikanhakijoista ja neljäsosa alaikäisistä kiintiöpakolaisista on psykiatrisen hoidon tarpeessa, kerrotaan Helsingin Diakonissalaitoksen tuoreessa raportissa.

Vuosina 2010–2016 kiintiöpakolaisina on tullut Suomeen noin 3 000 lasta, minkä lisäksi maahan on tullut turvapaikanhakijoina tuhansia lapsia. Määrä on Diakonissalaitoksen mukaan niin suuri, että tukijärjestelmät eivät ole pysyneet perässä.

Pakolaisperheissä on Diakonissalaitoksen mukaan yhä huonommin voivia lapsia ja pitkittyneitä, vaikeita perhetilanteita. Ilmiö näkyy myös lastensuojelussa, jossa maahanmuuttajalasten osuus on yliedustettu.

Karjalainen: Selvä enemmistö miehistä äänestää miehiä eduskuntaan

Miesten enemmyys naisiin verrattuna Suomen eduskunnassa johtuu ennen muuta miesten äänestyskäyttäytymisestä, käy ilmi Åbo Akademin tutkimuksesta. Tutkimuksesta kertoo Karjalainen.

Tutkimuksen mukaan viime eduskuntavaaleissa kolme neljästä äänioikeuttaan käyttäneestä miehestä äänesti miesehdokasta. Naisista puolet äänesti nais- ja puolet miesehdokasta.

Miesten sukupuolenmukaisen äänestystavan ansiosta miehet saivat koko maassa noin 60 prosenttia annetuista äänistä. Tilanne on ollut suunnilleen samalla tasolla eduskuntavaaleissa koko 2000-luvun ajan.

Vaarallinen ruokamyrkytys edelleen tappavan yleinen

Pelätyn ruokamyrkytyksen, botulismin, uudenlaisia tautitapauksia todetaan yhä useammin. Niissä sellaisinaan harmittomina pidetyt itiöt päätyvät suoraan elimistöön elintarvikkeiden, juoman tai ympäristön saastumisen seurauksena, ja aiheuttavat myrkytyksen.

Botulismi saadaan, kun nautitaan elintarviketta, jossa alun perin kestävässä itiömuodossa prosessoinnista säilynyt botulismibakteeri on itänyt ja kasvunsa aikana tuottanut neurotoksiinia elintarvikkeeseen. Yleensä ruokaa on tällöin säilytetty väärissä olosuhteissa ja se on syöty kuumentamatta.

Botulismin aiheuttaa Clostridium botulinum -bakteerin kasvunsa aikana tuottama voimakas hermomyrkky. Alle gramman miljoonasosa toksiinia on tappava.

Suomi 100 -satelliitti yrittää jälleen matkaan

Suomi 100 -satelliittia yritetään jälleen laukaista tänään avaruuteen Kaliforniasta. Satelliitin on määrä ampaista avaruuteen hieman kello puoli yhdeksän jälkeen illalla Suomen aikaa.

Satelliitin piti lähteä matkaan jo runsas viikko siten, mutta laukaisua jouduttiin lykkäämään kantoraketille tehtävien tarkastusten vuoksi.

Satavuotiasta Suomea juhlistavan satelliitin kehitystyö on tapahtunut Aalto-yliopiston johdolla yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa.

Poikkeustila Ukrainan raja-alueilla alkaa

Ukrainassa maan raja-alueilla alkaa 30 päivän poikkeustila tänään kello 9 aamulla. Poikkeustila antaa Ukrainalle mahdollisuuden muun muassa mobilisoida sotilaita, säännellä tiedotusvälineitä ja rajoittaa julkisia kokoontumisia raja-alueilla.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on varoittanut Ukrainaa minkäänlaisista varomattomista teoista. Putinin varoitus tuli tiistaina sen jälkeen, kun Ukrainan parlamentti hyväksyi kuukauden poikkeustilan maanantai-iltana.

Ukrainan presidentin Petro Poroshenkon kotisivun mukaan poikkeustila ei merkitse sodanjulistusta, vaan kyse on yksinomaan Ukrainan puolustamisesta. (Lähde: AFP)

Trump saattaa perua Putin-tapaamisensa Kertshinsalmen tapahtumien vuoksi

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hän saattaa perua viikonlopulle kaavaillun tapaamisensa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Syynä tähän on Venäjän sotilaallinen toiminta Ukrainaa vastaan.

Trump sanoi Washington Postin haastattelussa haluavansa lukea kansallisen turvallisuuden ryhmänsä raportin Kertshinsalmen tapahtumista ennen kuin tekee päätöksen Putinin tapaamisesta. Presidentti sanoi, ettei pidä lainkaan Venäjän aggressiosta.

Trumpin ja Putinin on tarkoitus tavata viikonloppuna Buenos Airesissa pidettävän G20-huippukokouksen yhteydessä.

Kreikassa järjestetään vuorokauden mittainen yleislakko säästötoimia vastaan

Kreikassa järjestetään tänään vuorokauden mittainen yleislakko. Lakolla protestoidaan maan hallituksen toteuttamia säästötoimia.

Lakon aikana laivat eivät kulje, kaukojunat eivät liiku ja myös suurten kaupunkien joukkoliikenne takkuaa.

Lakon takana on useita merkittäviä ammattiliittoja. Ne vaativat, että maan hallitus nostaa palkkoja nyt, kun maan kolmas ja tällä erää viimeinen lainaohjelma on viimein päättynyt. Lainaohjelma päättyi elokuussa.

Kreikka sai kahdeksan kriisivuotensa aikana eurooppalaisilta lainoittajilta rahoitusapua noin 240 miljardia euroa. (Lähde: AFP)

Yli 20 ihmistä kuoli räjähdyksessä tehtaan lähellä Kiinassa

Ainakin 22 ihmistä on kuollut Pohjois-Kiinassa sattuneessa räjähdyksessä ja sitä seuranneessa tulipalossa, kertovat paikalliset viranomaiset.

Räjähdys tapahtui lähellä kemikaalitehdasta Zhangjiakoun kaupungissa 200 kilometriä Pekingistä luoteeseen. Kuolonuhrien lisäksi 22 ihmistä on loukkaantunut.

Räjähdyksessä ja tulipalossa tuhoutui lisäksi noin 50 kuorma-autoa.

Viranomaisten mukaan pelastustyöt ja räjähdyksen syyn selvittäminen ovat yhä käynnissä. (Lähde: AFP)

Trump ryöpytti jälleen USA:n keskuspankin puheenjohtajaa Powellia

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kritisoinut jälleen kovin sanoin maansa keskuspankkia ja sen pääjohtajaa Jerome Powellia.

Trump itse nimitti Powellin tehtäväänsä aiemmin tänä vuonna, mutta sanoo Washington Postin haastattelussa, ettei ole lainkaan tyytyväinen tähän.

Keskuspankki on nostanut ohjauskorkoja, mikä ei miellytä presidenttiä. Trumpin mukaan hänen näppituntumansa kertoo, että keskuspankki on tehnyt virheen.

Kirjallisuuden Finlandia-palkinnot jaetaan

Tänään jaetaan kaikki kolme kirjallisuuden Finlandia-palkintoa. Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajan on valinnut kirjallisuustoimittaja, Turun kirjamessujen ohjelmajohtaja Seppo Puttonen, tietokirjallisuuden elokuvaohjaaja Virpi Suutari ja lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajan toimittaja ja tv-tuottaja Riku Rantala.

Kukin palkinto on 30 000 euroa ja jokaista tavoittelee kuusi esiraatien valitsemaa ehdokasta.

Ristolainen teki upean maalin, Buffalon voittoputki venyi jo 10 otteluun

Rasmus Ristolainen on tehnyt Buffalolle maalin, kun Sabres venytti voittoputkensa jääkiekon NHL:ssä jo 10 ottelun mittaiseksi. Buffalo voitti San Josen kotikaukalossaan 3–2 jatkoajalla.

Ristolainen vei Buffalon 1–0-johtoon toisessa erässä upealla soolomaalilla. Hän toi kiekkoa ylös vasenta laitaa, ohitti San Josen tähtipuolustajan Brent Burnsin tyylikkäällä harhautuksella, ajoi maalille ja nosti kiekon maalin kattoon.

Osuma oli suomalaispuolustajalle kauden kolmas.

Buffalo johti ottelua kolmannessa erässä jo 2–0, mutta San Jose tuli tasoihin. Jeff Skinner ratkaisi voiton kotijoukkueelle jatkoajalla.

Voitto nosti tulikuumaan vireeseen päässeen Buffalon itälohkon kärkeen.