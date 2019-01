Yön uutiskooste: Tuulen nopeus ylitti hirmumyrskylukemat myös Kalajoen mittauspaikalla – Suomessa saatettu rikkoa yön aikana useita sääennätyksiä

Lue koosteesta tärkeimmät uutiset aamuksi.

Suomessa on saatettu rikkoa yön aikana useita sääennätyksiä - tuulen nopeus ylittänyt hirmumyrskylukemat

Yön aikana Suomessa on saatettu rikkoa useita sääennätyksiä. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi kertoo, että Hammarland-Märketin mittausasemalla keskituulennopeus on 32,4 metriä sekunnissa ja kovin puuska oli 40,1 metriä sekunnissa. Päivystävän meteorologin mukaan Hammarland-Märketin aseman lukemat voivat olla jonkinlaisia ennätyksiä Suomessa.

Kaikki tuulen nopeudet, jotka ovat yli 32 metriä sekunnissa, ovat hirmumyrskytuulia.

Tuulen nopeus ylitti hirmumyrskylukemat puuskissa myös Kalajoen mittauspaikalla, jossa tuulen puuskaksi mitattiin 34 metriä sekunnissa.

Myös Mustasaaren ja Maalahden mittauspaikoilla ylitettiin hirmumyrskylukemat.

Ilmatieteen laitoksen mukaan Selkämerellä aallonkorkeus on 7,9 metriä, joka on uusi ennätys. Aiempi ennätys oli 6,5 metriä.

Myrskytuuli ei kuitenkan aiheuttanut vahinkoja Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen alueelle keskiviikon vastaisena yönä.

Myrsky aiheutti odotettua vähemmän vahingontorjuntatehtäviä myös Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella. Vain muutamista puiden kaatumisista kerrottiin yöllä pelastuslaitokselle.

Lumisateet leviävät aamuksi Suomen etelä- ja itäosiin - ajokeli voi olla aamuruuhkan aikaan todella huono

Yön aikana Suomessa rellestänyt talvimyrsky on tehnyt ajokelistä huonon tai erittäin huonon maan etelä- ja keskiosissa, varoittaa Liikennevirasto.

Ajokeli on pääkaupunkiseudulla aamuruuhkan aikaan todennäköisesti todella huono lumisateen takia, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Näkyvyys voi olla todella heikkoa, sillä lumi on pölisevää pakkaslunta ja tuuli voi olla kovaa.

Yön aikana lumisade on ollut hyvin sakeaa Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa. Mitä pidemmälle aamuun mennään, sitä enemmän lumisateet painottuvat maan etelä- ja itäosaan.

Pohjanmaalta lumisateet ovat jo pääosin väistyneet.

Poliisin uusi tietokanta tehostaa lapsipornorikollisuuden tutkimista

Poliisi ottaa tämän vuoden alusta käyttöön uuden tietokannan, jonka uskotaan tehostavan merkittävästi lapsipornorikollisuuden paljastamista ja tutkintaa.

Lasten seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaavan materiaalin säilyttämiseen ja luokitteluun tarkoitettu tietokanta liittää yhteen kaikki Suomen poliisilaitokset, keskusrikospoliisin rikosylikomisario Sari Sarani kertoo STT:lle.

Tähän asti kaikki uusi materiaali on pitänyt katsoa ja luokitella uudelleen. Mistään ei ole ollut saatavilla tietoa, onko kyseinen materiaali tullut vastaan jonkun toisen rikostutkinnan yhteydessä.

Tulevaisuudessa tietokannan kautta on Saranin mukaan tarkoitus päästä mukaan kansainväliseen yhteistyöhön.

Tellervo Koivistolle ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste

Edesmenneen presidentti Mauno Koiviston puoliso Tellervo Koivisto pitää ilmastonmuutosta aikamme suurimpana haasteena.

Presidentin lesken mielestä ilmastonmuutosta vastaan täytyy taistella myös kotimaassa eikä voida ajatella, että asiat järjestyvät ainoastaan kansainvälisesti. Hän on varma, että ilmastonmuutos on tulevissa eduskuntavaaleissa jokaisen puolueen asialistalla.

Tellervo Koivisto täyttää tänään 90 vuotta.

Trump on kutsunut kongressin tärkeimmät lainsäätäjät kokoukseen rajaturvallisuudesta

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on kutsunut kongressin tärkeimmät lainsäätäjät palaveriin rajaturvallisuudesta, kertoo muun muassa Guardian. Guardianin kongressilähteen mukaan tapaaminen on tarkoitus järjestää keskiviikkona iltapäivällä paikallista aikaa. Lähteen mukaan tapaamiseen on kutsuttu demokraattien ja republikaanien johtajat sekä edustajainhuoneesta että senaatista.

Trump sanoi aiemmin olevansa valmis, halukas ja kykenevä neuvottelemaan hallinnon sulun päättämisestä. Trump kuitenkin edelleen vaatii, että sopimuksessa on oltava rahoitus Meksikon muurille.

Riita Trumpin haluamasta muurista on johtanut Yhdysvaltain hallinnon osittaiseen sulkemiseen. Hallinnon osittainen sulku on kestänyt jo yksitoista päivää.

Malissa lähes 40 ihmistä kuoli paimentolaisten ja metsästäjien yhteenotossa

Malissa Länsi-Afrikassa lähes 40 ihmistä on kuollut yhteenotossa paimentolaisten ja ilmeisesti metsästäjien välillä, kertoo maan hallitus.

Joukko aseistautuneita metsästäjiä hyökkäsi fulanien etniseen ryhmään kuuluvien paimentolaisten kylään maan keskiosassa tiistaina. Hyökkääjät olivat pukeutuneet asuihin, joita käyttävät dogonien etniseen ryhmään liitetyt metsästäjät. Myös kylän päällikön kerrottiin saaneen surmansa.

Ryhmillä on kiistoja maista ja vedestä, ja paimentolaisten on syytetty laiduntavan metsästäjien mailla. Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun ryhmät ottavat yhteen. Kesäkuussa 24 fulania kuoli hyökkäyksessä, josta YK syyttää dogoneja. (Lähde: AFP)

Tour de Ski vaihtaa viimein perinteiselle, lumisade maustaa yhteislähtöjä

Maastohiihdon Tour de Ski -kiertueen hiihtäjät pääsevät tänään viimeinkin käyttämään perinteisen hiihtotavan suksiaan. Kolmen vapaalla hiihdetyn etapin jälkeen vuorossa ovat perinteisen hiihtotavan yhteislähdöt Saksan Oberstdorfissa.

Kisoja värittänee sakea lumisade, jonka ennustetaan jatkuvan koko kisapäivän.

Naiset hiihtävät 10 kilometrin kisan kello 13, miehet starttaavat 15 kilometrille kello 15 Suomen aikaa.