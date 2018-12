Yön uutiskooste: Supo julkaisee turvallisuuskatsauksen, moottoriteille kannatetaan suurempia nopeusrajoituksia, Patrik Laine syötti kaksi maalia

Lue koosteesta tärkeimmät uutiset aamuksi.

Väärää rahaa myydään ja ostetaan yhä enemmän pimeässä internetissä

Internetin kautta levitetään yhä enemmän väärää rahaa, kerrotaan keskusrikospoliisista (KRP). Väärän rahan levittäminen käyttäjänsä sijainnin ja henkilöllisyyden salaavan Tor-verkon kautta on keskusrikospoliisin mukaan lisääntynyt Suomen ja koko Euroopan tasolla.

KRP:n mukaan Suomessa vuosittain havaittujen euroväärennösten eli esimerkiksi väärennettyjen euroseteleiden määrä on vaihdellut noin 500:n ja 2 000 kappaleen välillä. Poliisiammattikorkeakoulun tilastojen perusteella poliisi kirjaa vuosittain noin viidestäsadasta tuhanteen rikosilmoitusta rahanväärennyksistä Suomessa.

Suojelupoliisi julkistaa tänään kansallisen turvallisuuden katsauksensa

Suojelupoliisi (supo) julkistaa aamulla kansallisen turvallisuuden katsauksen. Siinä tarkastellaan suojelupoliisin toimialaan kuuluvia ilmiöitä ja arvioidaan niiden kehitystä.

Yksi näistä ilmiöistä on terrorismi ja sen uhka. Tuoreimpien tietojen mukaan tämänhetkinen terrorismin uhka Suomessa on suojelupoliisin arvion mukaan sama kuin Turun terrori-iskun aikaan. Supo arvioi uhkan kohonneeksi eli tasolle kaksi neliportaisella asteikolla.

Tuoreimpien tietojen mukaan supo seuraa tällä hetkellä 350:tä terrorismin torjunnan kohdehenkilöä.

Tilaisuudessa ovat paikalla muun muassa suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari ja apulaispäällikkö Seppo Ruotsalainen.

Ajokorttitiedot jälleen piilossa - Trafi sulki asiointipalvelunsa

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on sulkenut sähköiset asiointipalvelunsa verkkosivuiltaan. Trafi kertoo Twitterissä sulkeneensa asiointipalvelut, jotta kuljettajatiedot-palvelu saadaan kaikilta osin suljettua.

Trafi yritti sunnuntaina väliaikaisesti sulkea suomalaisten ajokorttitietoja tarjonneen palvelun sen saaman palautteen takia. Huolta herätti esimerkiksi se, että ajoluvan päättymisajasta voi selvittää ihmisen syntymäajan.

Palveluun kuitenkin pääsi vielä sunnuntai-iltana esimerkiksi hakemalla sitä englanniksi Googlen kautta.

Keskisuomalainen: Enemmistö liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenistä kannattaa moottoriteiden suurempia nopeusrajoituksia

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenistä enemmistö kannattaa moottoriteiden nopeusrajoitusten nostamista, kertoo Keskisuomalainen.

Lehden kyselyssä suurempia nopeuksia puoltaa yhdeksän valiokunnan jäsentä seitsemästätoista. Kuusi pitäisi nopeusrajoitukset ennallaan. Yhtä valiokunnan jäsentä ei tavoitettu ja yksi ei ottanut selvää kantaa.

Nopeuksien nostamisen hyväksyvät suosisivat pääosin 130 kilometrin maksimituntinopeutta nykyisen 120 kilometrin tuntinopeuden sijaan.

Amnestyn ihmisoikeuskatsaus: Moni maailman johtaja ajaa naisvihamielistä politiikkaa

Naiset ovat olleet tänä vuonna etujoukoissa kamppailemassa ihmisoikeuksien puolesta ympäri maailmaa, toteaa ihmisoikeusjärjestö Amnesty ihmisoikeuskatsauksessaan. Naiset ovat vastustaneet esimerkiksi seksuaalista väkivaltaa ja ankaria aborttilakeja.

Amnestyn mukaan moni maailman johtajista ajaa naisvihamielistä, muukalaisvastaista sekä homo- ja transfobista politiikkaa. Järjestö myös muistuttaa katsauksessaan, että naisten kontrollointiin suunniteltuja lakeja ja käytäntöjä on paljon ja niiden määrä kasvaa edelleen.

Amnesty julkaisi katsauksensa tänään samana päivänä, kun YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeusjulistus täyttää 70 vuotta.

Sipri: Globaali asekauppa kasvoi 2,5 prosenttia vuonna 2017

Maailmanlaajuisen asekaupan arvo oli 2,5 prosenttia korkeampi 2017 kuin vuotta aiemmin, ilmenee rauhantutkimusinstituutti Siprin keräämistä tiedoista. Asekaupan arvo on kasvanut kolme vuotta peräjälkeen. Vuodesta 2002 asekauppa on kasvanut 44 prosenttia,

Sipri listaa maailman sata suurinta ase- ja sotilastarvikeyhtiötä myynnin mukaan. Suomalaisia yhtiöitä listalta ei löydy.

Yhdysvaltalaisten yhtiöiden yhteislasketun kaupan arvon osuus oli lähes 60 prosenttia Siprin listamaasta asekaupasta.

Pääministeripuolue saamassa murskavoiton Armenian vaaleissa

Armeniassa eronneen pääministeri Nikol Pashinianin puolue on ottamassa tukevan vaalivoiton. Vaalikomission mukaan Pashinianin puolue on saamassa yli 70 prosenttia äänistä, kun vaalipiireistä on käyty läpi noin 90 prosenttia.

Pashinian erosi pääministerin tehtävistään lokakuussa, jotta maahan saataisi ennenaikaiset vaalit puolueen kannatuksen ollessa huippulukemissa. Eronsa jälkeen Pashinian on jatkanut virkaa tekevänä pääministerinä. Vaaleja onkin pidetty poliittisena peliliikkeenä, jolla Pashinian pyrkii saamaan puolueelleen lisää valtaa parlamentissa.

Pashinian nousi pääministeriksi mittavien mielenosoitusten päätteeksi viime keväänä. (Lähde: AFP)

CNN:n lähde: Murhattu toimittaja Khashoggi toisteli ennen kuolemaansa, ettei pysty hengittämään

Istanbulissa murhattu sauditoimittaja Jamal Khashoggi toisteli viime hetkillään, ettei hän pysty hengittämään. Asian paljastaa surmahetken taltioinnista tekstikäännöksen nähnyt lähde CNN:lle.

Lähteen mukaan nauhalta käy ilmi myös, että murha oli ennalta suunniteltu. Esimerkiksi Turkki on syyttänyt Khashoggin murhasta Saudi-Arabian ylintä johtoa.

Yhdysvaltalaismedioiden mukaan myös Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA pitää todennäköisenä, että Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman on osallinen murhaan.

Saudi-Arabian hallinnosta kriittisesti kirjoittanut Khashoggi murhattiin Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa lokakuun alussa.

NYT: Trumpin kansliapäällikön kaappaus ei onnistunut - Ayers kieltäytyy tehtävästä

Yhdysvaltojen varapresidentti Mike Pencen kansliapäällikkö Nick Ayers on kieltäytynyt toimimasta presidentti Donald Trumpin kansliapäällikkönä, kertovat lähteet New York Timesille. Trump ilmoitti lauantaina, että Valkoisen talon kansliapäällikkö John Kelly jättää tehtävänsä vuoden lopussa.

Mediassa Ayersista povattiin Trumpin tulevaa kansliapäällikköä sen jälkeen, kun epäilyt Kellyn ja Trumpin huonoista väleistä levisivät.

New York Times kertoo, että Ayers on jättämässä Washingtonin kokonaan taakseen ja palaamassa perheineen Georgiaan. Lähteiden mukaan hän olisi lupautunut toimimaan Trumpin väliaikaisena kansliapäällikkönä.

Venäjällä oikeuden on määrä langettaa tuomio miehelle, jota syytetään kymmenien ihmisten murhaamisesta Siperiassa

Venäjällä oikeuden on määrä langettaa tänään tuomio miehelle, joka on syytteessä kymmenien ihmisten murhaamisesta Siperiassa.

Entinen poliisi Mihail Popkov on jo aiemmin tuomittu elinkautiseen 22 murhasta. Hän tunnusti myöhemmin tappaneensa myös 59 muuta henkilöä. Yhtä lukuun ottamatta Popkovin uhrit olivat naisia, jotka tämän mukaan olivat prostituoituja tai viettivät muuten moraalitonta elämää. Suurin osa oli kuitenkin tavallisia perheellisiä naisia.

Verityöt Popkov teki vuosina 1992–2010 sekä poliisin virassa että eläkkeellä. Hänet pidätettiin 2012.

Winnipegin Patrik Laine pääsi taas pisteiden makuun - syötti kaksi maalia ottelussa Philadelphiaa vastaan

Jääkiekon NHL:ssä Winnipegin suomalaistykki Patrik Laine keräsi kaksi syöttöpistettä joukkueensa maali-ilottelussa. Winnipeg voitti Philadelphiaa vastaan pelatun ottelun maalein 7–1.

Neljässä edellisessä ottelussa Laine ei ole kerännyt yhtäkään tehopistettä.

Montrealin Jesperi Kotkaniemelle kirjattiin puolestaan yksi syöttöpiste ottelussa Chicagoa vastaan. Montreal vei voiton 3–2.

Bostonin maalia vahtinut Tuukka Rask torjui 27 kertaa ottelussa Ottawaa vastaan. Boston vei voiton jatkoajalla luvuin 2–1.