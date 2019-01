Yön uutiskooste: Suomi lähettää siviilikriisinhallintaan vähemmän väkeä, Norjan kadonneiden etsinnät keskeytettiin, Applella karmea pörssipäivä

Lue koosteesta tärkeimmät uutiset aamuksi.

Suomen siviilikriisinhallintaan lähettämien asiantuntijoiden määrä on pienentynyt

Suomen kriisinhallintatehtäviin lähettämien siviiliasiantuntijoiden määrä on pudonnut selvästi huippuvuosista. Esimerkiksi vuonna 2010 Suomi pystyi lähettämään maailmalle noin 170 asiantuntijaa, kun marraskuun alussa heitä oli kentällä 112. Heistä 37 oli naisia, kertoi Kriisinhallintakeskuksen johtaja Kirsi Henriksson.

Siviilikriisinhallintaan kuuluvat muun muassa tehtävät, joissa poliisien, juristien ja rajavartijoiden kaltaisia asiantuntijoita lähetetään kriisialueille esimerkiksi kouluttamaan paikallisia.

Päiväksi luvassa hyvä tuulituhojen raivauskeli - liikenteessä keli on huono

Perjantaiksi on odotettavissa hyvä sää viime päivien myrskytuhojen jälkien siivoamiseen, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Tuulet ovat heikkoja kaikilla maa-alueilla, eikä sään aiheuttamista uusista sähkökatkoista ole riskiä.

Lumisadealue liikkuu perjantain aikana itään ja tuo lumisadetta maan itäosiin sekä paikoin myös etelään. Kainuussa ja Itä-Lapissa tuleekin paikoitellen heikosti lunta päivän aikana, Ilmatieteen laitos kertoo.

Lämpötilat kohoavat, ja Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta ajokelistä koko maassa Lappia lukuunottamatta.

KSML: Valitus kuluttajariitalautakuntaan saattaa muuttua maksulliseksi

Valittaminen kuluttajariitalautakuntaan saattaa vastaisuudessa olla maksullista, jos lautakunnan työtaakka kasvaa vielä nykyisestä. Asiasta kertoo Keskisuomalainen.

Valituksia on voinut tehdä toissa vuodesta lähtien sähköisellä lomakkeella. Paperiaikaan verrattuna on kasvanut erityisesti liitteiden määrä. Kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg kertoo lehdelle, että yhdessä ratkaisupyynnössä on nykyisin keskimäärin yli sata sivua. Hän toivookin, että kuluttajat oppisivat tekemään valitukset nykyistä jäsennellymmin.

Ståhlberg korostaa, että maksullisuuteen siirtyminen on viimeinen vaihtoehto.

Pohjois-Norjassa kadonneiden suomalaisten helikopterietsinnät jouduttiin lopettamaan

Pohjois-Norjassa kadonneiden kolmen suomalaisen ja yhden ruotsalaisen etsinnät helikopterilla jouduttiin keskeyttämään illalla. Tromssan alueen poliisi kertoo Twitterissä, että sekä ambulanssi- että sotilashelikopteri joutuivat kääntymään takaisin huonon sään takia.

Etsintöjen jatkamista harkitaan aamulla.

Keskiviikkona kadonnutta nelikkoa ei ole päästy etsimään maassa korkean lumivyöryriskin takia.

Nelikko katosi ollessaan matkalla Blåbärfjelletin huipulle lähellä Tromssaa. Alueella sattui samoihin aikoihin suuri lumivyöry.

USA:n uusi edustajainhuone hyväksyi lakipaketin, joka päättäisi hallinnon osittaisen sulun

Yhdysvalloissa kongressin edustajainhuone on hyväksynyt lakipaketin, joka avaisi sulkeutuneena olevat osat liittovaltion hallinnosta.

Uusi, demokraattien hallussa oleva edustajainhuone aloitti toimikautensa torstaina. Sen hyväksymässä budjettipaketissa ei osoiteta rahaa presidentti Donald Trumpin hamuamalle Meksikon rajamuurille.

Lakipaketti tuskin kuitenkaan läpäisee senaattia, joka on edelleen republikaanien hallussa. Myös Trump on sanonut, että hän aikoo käyttää veto-oikeuttaan ja hylätä kaikki budjettiesitykset, joissa ei ole rahaa muurille. Trump haluaa muurin rakentamiseen yli viisi miljardia dollaria.

Hallinnon osittainen sulku alkoi ennen joulua. (Lähde: AFP ja Washington Post)

Trump onnitteli uutta demokraattipuhemiestä ja odottaa yhteistyötä

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on onnitellut edustajainhuoneen uutta puhemiestä demokraatti Nancy Pelosia. Trump kehui Pelosia suunnattomista saavutuksista ja toivoi hyvää yhteistyötä edustajainhuoneen kanssa. Trump kuitenkin toisti jälleen vaatimuksensa Meksikon rajalla rakennettavasta muurista.

Uusi kongressi kokoontui torstaina ensimmäistä kertaa, ja Nancy Pelosi valittiin edustajainhuoneen puhemieheksi. Pelosi on toiminut samassa tehtävässä aiemminkin. (Lähde: AFP)

NYT: Ex-demokraattisenaattori Webb harkinnassa USA:n puolustusministeriksi

Entinen demokraattisenaattori Jim Webb on ehdolla Yhdysvaltain puolustusministeriksi, kertoo New York Times hallintolähteisiin nojaten.

Puolustusministerin tehtävä on ollut avoinna sen jälkeen, kun Jim Mattis erosi tehtävästä viime kuussa. Patrick Shanahan toimii parhailaan virkaatekevänä puolustusministerinä.

New York Timesin mukaan 72-vuotiaan Webbin nimi on ollut esillä Valkoisen talon sisäisissä keskusteluissa. Vaikka Webb vaihtoi vuonna 2006 republikaaneista demokraatteihin, hänen puolustuspoliittiset näkemyksensä ovat varsin lähellä presidentti Donald Trumpia. Webb esimerkiksi kannattaa tiukkaa linjaa Kiinaa vastaan.

Webb toimi senaattorina vuodet 2007–2013.

Yhdysvaltain delegaatio matkaa alkuviikolla Kiinaan kauppaneuvotteluihin

Yhdysvaltojen hallinnon edustajien on määrä matkustaa tulevana maanantaina Kiinaan kauppaneuvotteluihin. Asiasta kertoi Kiinan kauppaministeriö. Kyseessä on ensimmäinen tapaaminen sen jälkeen, kun Kiinan ja Yhdysvaltojen presidentit sopivat aselevosta maiden välisessä kauppasodassa.

Välirauha kauppasodassa alkoi, kun presidentit tapasivat toisensa G20-maiden kokouksessa joulukuun alussa. Maat sitoutuivat siihen, että ne eivät aseta toisilleen uusia tullimaksuja 90 päivään. (Lähde: AFP)

Applella karmein pörssipäivä kuuteen vuoteen - kurssi putosi Wall Streetillä 10 prosenttia

Tulosvaroituksen antaneen teknologiajätti Applen kurssi päätyi pörssipäivän päätteeksi 10 prosenttia miinukselle Yhdysvalloissa Wall Streetillä. Pörssipäivä oli Applen synkin kuuteen vuoteen.

Matkapuhelimia ja tietokoneita valmistava Apple pienensi arviotaan viime vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihdosta lähes kymmenen prosenttia.

New Yorkin pörssin Dow Jones Industrial -indeksi päätyi 2,8 prosenttia miinukselle. Teknologiapainotteinen Nasdaq-indeksi putosi 3,0 prosenttia, ja S&P 500 -indeksi valahti alaspäin 2,5 prosenttia. (Lähde: AFP)

Mikko Koivu auttoi Minnesotan voittoon - Toronto taipui 4-3

Jääkiekon NHL:ssä Minnesota on voittanut Toronton vieraissa luvuin 4–3. Minnesotan suomalaishyökkääjä Mikko Koivu onnistui maalinteossa ottelun toisessa erässä, kun hän teki tasoitusmaalin lukemiin 2–2.

Sen sijaan Minnesotan toinen suomalaisvahvistus Mikael Granlund jäi pisteittä. Myöskään Toronton Kasperi Kapanen ei onnistunut heiluttamaan maaliverkkoa.

Kaikkiaan kuluvana yönä pelataan kahdeksan NHL-ottelua.

City voitti Liverpoolin kärkiottelussa

Manchester City on voittanut Liverpoolin jalkapallon Englannin Valioliigan kärkiottelussa. City nousi 2–1-kotivoittonsa myötä neljän pisteen päähän sarjaa johtavasta Liverpoolista.

Tappio oli Liverpoolille kauden ensimmäinen ja katkaisi samalla Jürgen Kloppin miehistön yhdeksän ottelun voittoputken.

Sergio Agüero vei Cityn johtoon hieman ennen taukoa. Roberto Firmino toi Liverpoolin tasoihin toisella puoliajalla, mutta Leroy Sane iski kotijoukkueen voittomaalin 72. minuutilla.

Hallitseva mestari City oli joulun aikoihin pudonnut seitsemän pisteen päähän Liverpoolista kärsittyään yllätystappiot Crystal Palacea ja Leicesteriä vastaan.