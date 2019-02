Yön uutiskooste – Savon Sanomat: Siilinjärvi vaatii Attendolta selvitystä kuuden vanhuksen kuolemasta, Putin pitää vuosipuheensa parlamentille

Lue koosteesta tärkeimmät uutiset aamuksi.

Henkilöauto kolaroi aura-auton kanssa Kotkassa - nelikymppinen mies kuoli

Henkilöauton kuljettaja kuoli, kun auto ajautui päin aura-autoa Hurukselantiellä Kotkassa tiistai-iltana. Poliisi tiedotti keskiviikon vastaisena yönä, että turmassa kuoli noin 40-vuotias mies.

Kummassakin ajoneuvossa oli vain kuljettaja. Aura-auton kuljettaja ei loukkaantunut.

Turma sattui puoli kymmenen aikaan illalla. Päivystävän palomestarin mukaan tieosuudella oli illalla talvinen ajokeli. Poliisi tutkii onnettomuuden syytä.

Savon Sanomat: Siilinjärven kunta vaatii selvitystä kuuden vanhuksen kuolemasta Attendon hoivakodissa

Siilinjärven kunta vaatii hoivayhtiö Attendolta selvitystä kuuden vanhuksen kuolemasta hoivakodissa Siilinjärven Vuorelassa, uutisoi Savon Sanomat.

Kuolemat ovat kunnan tietojen mukaan tapahtuneet Attendon Vänrikki-hoivakodin tehostetun palveluasumisen osastolla.

Hoivakotiin tehtiin yllätystarkastus ja valvontakäynti omaisilta ja hoitoalan ammattilaisilta saadun palautteen pohjalta.

Attendon mukaan kuolemien taustalla ei ole todettu hoitovirheitä. Osa kuolemista tapahtui hoivakodin sijaan jatkohoitopaikassa, yhtiö viestitti Savon Sanomille.

Soten sorvaus jatkuu perustuslakivaliokunnassa

Sote-uudistusta koskevan lausunnon valmistelu jatkuu tänään perustuslakivaliokunnassa. Valiokunta aloittaa kokouksen kello 8.30, ja se on varautunut pitämään myös ylimääräisen iltakokouksen kello 17 alkaen.

Valiokunta eteni lausunnossa eilen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta sosiaali- ja terveysvaliokunta valmistelee varsinaisen sote-mietinnön. Korjaustarpeiden määrästä on kiinni, ehtiikö mietintö eduskunnan suureen saliin päätettäväksi vielä tällä vaalikaudella.

Aamulla valiokunnassa on sote-lausunnon lisäksi muun muassa perustuslakiasiantuntijoiden kuulemisia tiedustelulaeista.

Britannian pääministeri May matkaa taas Brysseliin hakemaan muutoksia brexit-sopimukseen

Britannian pääministeri Theresa May matkaa tänään taas Brysseliin tapaamaan EU:n johtoa. May ja EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker tapaavat puoli kahdeksalta illalla Suomen aikaa.

May toivoo saavansa EU:lta muutoksia brexit-sopimukseen, jonka brittiparlamentti hylkäsi tammikuussa. EU:n puolelta on toistuvasti tähdennetty, että sopimus on paras mahdollinen eikä sitä muuteta.

Britannia on lähdössä EU:sta 29. maaliskuuta.

Putin pitää vuosipuheensa parlamentille - viime kerralla presidentti esitteli uusia ohjuksia

Venäjän presidentti Vladimir Putin pitää tänään vuosittaisen puheensa Venäjän parlamentille. Puheessa Putinin odotetaan kertovan maan tärkeimmistä sisäpoliittisista ja ulkopoliittisista tavoitteista.

Viime vuonna Putin käytti puhetta Venäjän sotilasmahdin esittelyyn. Tuolloin presidentti muun muassa kertoi uusista ohjuksista.

Putin käsittelee ohjuksia puheessaan todennäköisesti myös tällä kertaa, koska sekä Venäjä että Yhdysvallat ovat vetäytymässä keskimatkan ohjuksia koskevasta INF-sopimuksesta.

Puhe näytetään Venäjän televisiossa suorana lähetyksenä. Yleensä puhe on kestänyt tunnista kahteen tuntiin.

Venezuela katkaisi meri- ja ilmayhteydet Curacaon saarelle, josta hätäapua olisi ohjattu maahan

Venezuela on katkaissut meri- ja ilmayhteydet sen edustalla sijaitsevalle Curacaon saarelle, kertoo paikallinen armeijan komentaja.

Alankomaille kuuluva Curacaon saari on suunnitellut ottavansa vastaan hätäapua, jota Yhdysvallat yrittää toimittaa Venezuelaan.

Paikallinen armeijan komentaja vahvistaa mediatiedot, joiden mukaan Venezuela on määrännyt meri- ja ilmayhteydet Curacaoon suljettaviksi. Sulku koskee myös läheisiä Aruban ja Bonairen saaria.

Yhdysvallat on jo toimittanut kymmenien tonnien edestä apua Kolumbiaan odottamaan pääsyä rajan yli. Presidentti Nicolas Maduro on kieltäytynyt ottamasta apua vastaan. (Lähde: AFP)

NYT: Trump yritti saada vaitiolorahoja koskevaan tutkintaan itselleen myötämielisen johtajan

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump yritti saada liittolaisensa johtamaan alaiseensa kohdistunutta tutkintaa, kirjoittaa New York Times.

Tutkinnassa selvitettiin, syyllistyikö Trumpin entinen asianajaja Michael Cohen kampanjarahoituksen väärinkäyttöön. Cohen on myöntänyt maksaneensa Trumpin pyynnöstä hiljaiseksi kaksi naista, jotka väittivät olleensa suhteessa Trumpin kanssa.

Lehden mukaan Trump kysyi viime vuonna virkaa tekevältä oikeusministeriltä, voisiko presidentille myötämielisen syyttäjän saada tutkinnan johtoon. Trump kiistää yrittäneensä toimia näin.

WSJ: Saksa päästämässä Huawein mukaan nopeiden verkkoyhteyksien rakentamiseen

Saksa on päästämässä kiinalaisyhtiö Huawein mukaan rakentamaan maahan nopeampia verkkoyhteyksiä, uutisoi Wall Street Journal. Kiinalainen teknologiajätti on joutunut länsimaissa suurennuslasin alle epäiltyjen turvallisuushuolien takia.

Saksan viranomaislähteiden mukaan joukko ministereitä on päässyt asiasta alustavaan sopuun, joka edellyttää vielä koko hallituksen ja parlamentin hyväksyntää.

Yhdysvallat on syyttänyt Huaweita teknologiavarkauksista ja teollisuusvakoilusta ja kehottanut liittolaisiaan rajoittamaan yhtiön osallistumista 5G-verkon rakentamiseen.

WSJ:n mukaan Saksan kyberturvallisuusviranomaiset ovat selvittäneet Huawein toimia Yhdysvaltojen ja muiden liittolaistensa avulla, mutta he eivät löytäneet näyttöä siitä, että Huawei voisi varastaa laitteidensa avulla salaisesti tietoja.

Bayern München ja Liverpool jäivät Mestarien liigassa maalittomaan tasapeliin

Liverpool ja Bayern München ovat pelanneet jalkapallon Mestarien liigan ensimmäisessä neljännesvälieräpelissään maalittoman tasapelin 0–0.

Myös Lyon ja Barcelona päätyivät ottelussaan 0–0-tasapeliin.

Otteluparien ratkaisevat toiset pelit pelataan Münchenissä ja Barcelonassa 13. maaliskuuta.