Yön uutiskooste: Reformipuolue voitti Viron parlamenttivaalit, Helsingin yliopiston joukkosurmaa suunnitellut mies käräjillä

Reformipuolue voitti Viron parlamenttivaalit selvällä erolla

Markkinaliberaali reformipuolue on voittanut Viron parlamenttivaalit. Kun kaikki äänet on laskettu, reformipuolue on saanut 28,8 prosenttia äänistä pääministeri Jüri Rataksen keskustapuolueen jäädessä 23 prosenttiin.

Eniten tulostaan paransi oikeistopopulistinen Ekre, joka yli kaksinkertaisti äänimääränsä edellisistä vaaleista ja nousi 17,8 prosentin äänisaalillaan kolmanneksi suosituimmaksi puolueeksi.

Isänmaa-puolue oli 11,4 prosentilla neljäs ja tuntuvan tappion kokenut sosiaalidemokraatit 9,8 prosentilla viides.

Vaalien äänikuningatar oli yli 20 000 äänellä reformipuolueen puheenjohtaja Kaja Kallas.

Vaalien äänestysprosentti oli 63,1.

Yhdysvalloissa 14 ihmistä kuollut tornadojen takia - uhrien joukossa lapsia

Yhdysvalloissa 14 ihmistä on kuollut tornadojen sarjan iskiessä Alabaman ja Georgian osavaltioihin sunnuntaina. Asiasta uutisoi muun muassa CNN. Paikallisen seriffin mukaan kuolleiden joukossa on sekä aikuisia että lapsia.

Lisäksi useita ihmisiä on viety sairaalaan vakavien vammojen takia.

Myös aineelliset vahingot ovat merkittäviä.

Yhdysvaltojen kansallisen ilmatieteen laitoksen mukaan ainakin kymmenen tornadoa osui Alabaman ja Georgian osavaltioihin sunnuntaina iltapäivällä.

Edustajainhuoneen republikaanijohtaja eri linjoilla Trumpin kanssa Warmbierin kuolemasta: Uskon, että Kim tiesi

Yhdysvalloissa edustajainhuoneen republikaanien johtaja katsoo, että Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un tiesi yhdysvaltalaisopiskelija Otto Warmbierin kohtelusta. Guardianin mukaan republikaanijohtaja Kevin McCarthy sanoi, että Pohjois-Korea murhasi Warmbierin ja hän uskoo Kimin tietäneen, mitä tapahtui.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli vain päivää aiemmin sanonut Kimin kertoneen hänelle, ettei tämä tiennyt, miten Warmbieria oli kohdeltu. Trump sanoi uskovansa Kimiä.

Warmbier kuoli vuoden 2017 kesäkuussa oltuaan Pohjois-Koreassa 17 kuukautta. Warmbier kuoli pian sen jälkeen, kun hänet palautettiin Pohjois-Koreasta Yhdysvaltoihin koomassa.

Kristillisdemokraattien Essayah vaatii myös vanhusten kotihoitoa kuntoon

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah vaatii vanhusten kotihoitopalveluiden parantamista.

STT:n eduskuntavaalien puheenjohtajasarjaan haastateltu Essayah muistuttaa, että lisäväkeä tarvitaan myös kotihoitoon laitoshoidon ohella.

Hänen mukaansa tarvetta on sellaisille palveluille, joihin ihmisillä on varaa. Essayah huomauttaa, että kunnat hinnoittelevat kotihoidon palvelut vapaasti ja siksi ne ovat monille liian kalliita.

Essayahin mielestä kotipalveluiden maksut tulisi ulottaa maksukaton piiriin muiden terveydenhuollon palveluiden tapaan.

Eduskunnan loppukiri tiivistyy

Eduskuntavaalien lähestyessä tiivistyy eduskunnan työtahti ennen istuntotaukoa. Tänään eduskunnassa on heti aamukymmeneltä alkava sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokous ja iltapäivällä pidetään poikkeuksellisesti myös täysistunto. Sote-valiokunta jatkaa työtään myös täysistunnon jälkeen.

Sote-valiokunta kuulee perustuslakivaliokunnan arvion hallituksen antamista ratkaisuehdotuksista.

Alkuperäinen suunnitelma oli, että eduskunta olisi jäänyt vaalitauolle 15. maaliskuuta, mutta tässä vaiheessa on jo varmistunut, että istuntokautta on jatkettava. Lopulliset päätökset jatkoajan pituudesta on määrä tehdä myöhemmin.

Suomen Konepäällystöliiton ja Suomen Varustamojen väliseen työriitaan annettu sovintoesitys

Sovintoesitys Suomen Konepäällystöliiton ja Suomen Varustamojen välisessä työriidassa on annettu, kirjoittaa työriitaa sovitteleva Jukka Ahtela Twitterissä. Vastaukset annetaan kello kahdelta iltapäivällä.

Sovittelun kohteena on ulkomaanliikenteen matkustaja-aluksissa ja kauppa-aluksissa sekä jäänmurtajilla työskentelevää konepäällystöä koskevien työehtosopimusten uudistaminen.

Konepäällystöliitto on antanut varoituksen työnseisauksesta, joka alkaa lauantaina kello kymmeneltä aamulla, jos osapuolet eivät pääse sopuun uusista työehtosopimuksista.

Helsingin yliopistolle joukkosurmaa suunnitellut mies taas käräjillä väkivaltarikoksen valmistelusta

Helsingin yliopistolle joukkosurmaa suunnitellut mies on taas tänään syytetyn penkillä Helsingin käräjäoikeudessa väkivaltarikoksen valmistelusta.

Miestä syytetään tällä kertaa muun muassa törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta viime joulukuussa. Tekopaikaksi on kirjattu Helsinki. Se, mitä miehen epäillään tarkalleen suunnitelleen, selvinnee oikeudenkäynnin alettua.

Miestä syytetään myös muun muassa huumausaineen käyttörikoksesta ja toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapidosta.

Mies sai muutama vuosi sitten tuomion Helsingin yliopistoon kohdistuvan joukkosurman suunnittelusta.

Kaartin jääkärirykmentti harjoittelee pääkaupunkiseudulla - melua voi syntyä

Helsingissä ja Vantaalla järjestetään tällä viikolla Kaartin jääkärirykmentin johtama paikallispuolustusharjoitus. Kehä 19 -harjoitus alkaa tänään maanantaina ja kestää perjantaihin. Harjoituksiin osallistuu 520 varusmiestä, reserviläistä ja puolustusvoimien työntekijää.

Harjoituksesta voi koitua melua Helsingin Pasilassa, Pitäjänmäellä, Koskelassa, Etelä-Haagassa, Myllypurossa ja Isosaaressa sekä Vantaan Jokiniemessä, Koivukylässä ja Tikkurilassa. Melua voi syntyä aamukuudesta iltakymmeneen.

Hämeentie sulkeutui Helsingissä yksityisautoilta

Helsingissä Hämeentie on tänään suljettu yksityisautoilta. Hämeentiellä alkaa peruskorjaus, jonka myötä se muutetaan jalankululle, pyöräilylle ja joukkoliikenteelle tarkoitetuksi kaduksi.

Helsingin kaupungin mukaan tavoitteena on, että uudistuksen jälkeen Hämeentien varrella on viihtyisämpi asua, kun autoliikenteen väheneminen vähentää melua ja katupölyä. Myös jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden odotetaan lisääntyvän, joukkoliikenteen nopeutuvan ja ilmanlaadun paranevan.

Bussit, taksit, tontille ajo, huolto- ja pelastusajo sekä jakeluliikenne pääsevät Hämeentielle myös työmaan aikana.

Markkasen vähintään 20 pisteen putki katkesi - Chicago hävisi Atlantalle

Kotikentällä pelannut Lauri Markkasen Chicago Bulls hävisi Atlanta Hawksille koripallon NBA:ssa pistein 118–123. Markkanen nakutti 19 pistettä ja katkaisi näin ollen jo 11 NBA-ottelua kestäneen vähintään 20 pisteen putkensa. Markkanen nappasi lisäksi yhdeksän levypalloa. Peliaikaa hän sai lähes 29 minuuttia.

Bulls pelasi myös edellisen ottelunsa Atlantaa vastaan. Chicago voitti tuolloin vieraissa pelatun ottelun pistein 168–161.

Winnipegin puolustaja Niku teki NHL-kautensa ensimmäisen maalin - Laine sai syöttöpisteen

Winnipegin suomalaispuolustaja Sami Niku on tehnyt tämän kauden ensimmäisen NHL-maalinsa. Hän iski ottelun avausmaalin Winnipegin voittopelissä Columbusta vastaan.

Winnipeg kukisti Columbuksen maalein 5–2.

Nikun joukkuetoverille Patrik Laineelle kirjattiin ottelusta syöttöpiste. Laine oli syöttämässä Winnipegin neljättä maalia.

Floridan Aleksander Barkov laukoi puolestaan maalin ottelussa Ottawaa vastaan. Barkovin Florida hävisi Ottawalle maalein 2–3. Barkov teki joukkueensa avausmaalin ottelun ensimmäisessä erässä ajassa 9.02.