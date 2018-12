Yön uutiskooste: Poliisi otti 14 ihmistä kiinni Helsingissä itsenäisyyspäivän päätteeksi, perjantaista tulossa pilvinen ja sateinen

Lue koosteesta tärkeimmät uutiset aamuksi.

Poliisi otti itsenäisyyspäivän päättyessä kiinni 14 ihmistä Pikkuparlamentin puistossa

Helsingissä poliisi otti myöhään illalla kiinni 14 henkilöä Pikkuparlamentin puistossa järjestetyn kansallismielisten kokoontumisen yhteydessä. Tilaisuus oli Suomen kansa ensin -liikkeen sekä Reformi-liikkeen järjestämä.

Kokoontumisesta oli ilmoitettu poliisille, ja sen oli kerrottu päättyvän kello 23:een mennessä. Tämän jälkeen poliisi antoi määräyksen poistua paikalta, mutta 14 ihmistä ei noudattanut käskyä. Poliisi on kirjannut kiinniotetuille rangaistusvaatimuksen niskoittelusta.

Poliisi kertoo kokoontumisen sujuneen muutoin rauhallisesti. Paikalla oli muutamia kymmeniä ihmisiä, joiden määrä vaihteli illan aikana.

Aiemmin itsenäisyyspäivän aikana Helsingin poliisi otti kiinni yhteensä kuusi ihmistä. Heidät oli kaikki puoleenyöhön mennessä vapautettu.

Kosteaa ilmaa virtaa etelästä - tiedossa pilvistä ja paikoin sateista säätä

Kosteaa ilmaa on virtaamassa maahan etelästä, ja sää on enimmäkseen pilvistä suuressa osassa maata, kertoo Ilmatieteen laitos. Niin lännessä kuin idässä tiedossa on paikoin heikkoa lumi- tai vesisadetta. Lämpötilat liikkuvat nollan tuntumassa pakkasen puolella.

Lapissa odotettavissa on heikkoa lumisadetta. Lämpötilat ovat kylmimmillään 15 pakkasasteen paikkeilla.

Suomenlahdella merituuli puhaltaa aamupäivällä 7–11 metriä sekunnissa. Näkyvyydestä odotetaan hyvää. Pohjois-Itämerellä tuulennopeus voi nousta aamulla 13 metriin sekunnissa, ja tiedossa on sadetta.

Huawei-johtajan pidätyksestä alkanut markkinahermoilu rauhoittui - Tokion pörssi avasi kasvuun

Kiinalaisen teknologiayhtiö Huawein talousjohtajan pidätyksestä alkanut raju notkahdus pörsseissä näyttää tasaantuvan. Aasian markkinoilla Tokion pörssin Nikkei 225 -indeksi avautui perjantaina 0,7 prosentin kasvuun.

Yhdysvalloissa alamäki tasoittui torstaina ennen pörssien sulkeutumista. New Yorkissa keskeinen S&P 500 -indeksi päätyi 0,2 prosenttia miinukselle oltuaan aiemmin liki kolmen prosentin laskussa.

Markkinoita rauhoitti Wall Street Journalin julkaisema uutinen, jonka mukaan Yhdysvaltojen keskuspankki Fed harkitsee hillitsevänsä vastedes korkojen nostoa. (Lähde: AFP)

Löfven kertoo hallitustilanteesta Ruotsin valtiopäivien puhemiehelle

Ruotsissa odotetaan tänään lisätietoa yrityksistä uuden hallituksen muodostamiseksi. Sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Stefan Löfvenin on määrä raportoida muiden puolueiden kanssa käymistään keskusteluista valtiopäivien puhemiehelle Andreas Norlénille.

Löfven sai puhemieheltä viime viikonloppuna lisäaikaa keskusteluihin. Norlén on ilmoittanut aikovansa nimittää Löfvenin virallisesti pääministeriehdokkaaksi ja tuovansa nimityksen valtiopäivien äänestykseen. Sille ei ole kuitenkaan ilmoitettu tarkkaa ajankohtaa.

Ruotsin valtiopäivävaalit pidettiin 9. syyskuuta. (Lähde: TT)

Saksan kristillisdemokraatit valitsevat uuden puheenjohtajan

Saksassa maan suurin puolue kristillisdemokraatit valitsee tänään itselleen uuden johtajan. Vahvimmilla Angela Merkelin seuraajaksi ovat CDU:n nykyinen puoluesihteeri Annegret Kramp-Karrenbauer ja liike-elämästä politiikkaan vuosikymmenen tauon jälkeen palaava juristi Friedrich Merz.

CDU:ta 18 vuotta johtanut Merkel ilmoitti lokakuussa, ettei asetu enää ehdolle. Merkel aikoo kuitenkin jatkaa Saksan johdossa liittokanslerina.

Uuden puheenjohtajan valitsevat kristillisdemokraattien tuhat puoluekokousedustajaa Hampurissa.

Yhdysvaltain ajama päätöslauselma Hamasin tuomitsemiseksi ei saanut tarpeeksi ääniä YK:ssa

Yhdysvaltain YK-lähettiläs Nikki Haleyn ajama päätöslauselma Gazan kaistaa johtavan Hamasin tuomitsemiseksi rakettien ampumisesta ei saanut taakseen tarpeeksi ääniä YK:ssa torstaina pidetyssä äänestyksessä.

Päätöslauselman puolesta äänesti 87 maata, mikä ei riittänyt vaadittuun kahden kolmasosan enemmistöön. Vastaan äänesti 58 maata ja 32 jäsenvaltiota äänesti tyhjää.

Tehtävänsä vuoden lopulla jättävä Haley on usein syyttänyt YK:ta Israel-vastaisuudesta ja puoltanut Israelia maan konfliktissa Hamasin kanssa. Osapuolten välillä sovittiin tulitauosta marraskuussa. (Lähde: AFP)

George H.W. Bush laskettiin hautaan Texasissa

Yhdysvaltain entinen presidentti George H.W. Bush on laskettu hautaansa Texasissa perheen yksityistilaisuudessa. 94-vuotiaana kuollut presidentti haudattiin aiemmin tänä vuonna kuolleen vaimonsa Barbaran ja pariskunnan 3-vuotiaana leukemiaan kuolleen Robin-tyttären viereen. Pariskunta oli naimisissa 73 vuotta.

Bush vanhemman valtiolliset hautajaiset järjestettiin keskiviikkona Washingtonissa. Tilaisuuteen ottivat osaa kaikki viisi elossa olevaa presidenttiä. Niin ikään presidenttinä ollut Bush vanhemman poika George W. Bush osallistui molempiin tilaisuuksiin.

Siirtolaisia Välimereltä pelastanut Aquarius-alus lopettaa toimintansa

Välimereltä siirtolaisia pelastanut Aquarius-alus lopettaa toimintansa, kertoivat alusta operoineet humanitaariset kansalaisjärjestöt torstaina. Alus on ollut jumissa Ranskan Marseillen satamassa lokakuusta lähtien sen jälkeen kun Panama oli evännyt alukselta oikeuden purjehtia maan lipun alla.

Panaman kerrotaan tehneen päätöksensä Italian oikeistopopulistisen hallituksen pyynnöstä. Marraskuussa Italia määräsi aluksen takavarikoitavaksi vetoamalla ongelmiin sen jätteidenkäsittelyssä. Kansalaisjärjestöjen mukaan kyse on Italian hallituksen kampanjasta, jonka tarkoituksena on haitata avustusjärjestöjen toimintaa Välimerellä. (Lähde: AFP)

Rantanen ohjasi avausmaalin, kun Colorado rökitti Floridan 5-2

Mikko Rantasen Colorado otti Aleksander Barkovin Floridasta 5–2-voiton jääkiekon NHL-kierroksella.

Rantanen kirjasi Avalanchen avausmaalin ohjattuaan ruotsalaisen Patrik Nemethin laukauksen sisään ensimmäisen erän puolivälissä. Maali oli NHL:n pistepörssiä johtavalle Rantaselle kauden 12. osuma.

Panthersin kapteeni Barkov jäi ottelussa ilman tehoja.

Toisen erän jälkeen tilanne oli vielä 2–2, mutta Avalanche pääsi päätöserässä irti ja tykitti kaksi maalia minuutin sisään. Viimeisen maalin ruotsalainen Gabriel Landeskog sai laukoa tyhjiin.