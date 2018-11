Yön uutiskooste: Neljän suomalaisturistin pelätään kuolleen Zimbabwessa – nuorisoväkivalta vähäisempää lasten ruumiillisen kurituksen kieltävissä maissa

Lue koosteesta tärkeimmät uutiset aamuksi.

Tutkimus: Nuorisoväkivaltaa on vähemmän maissa, jotka kieltävät lasten kurittamisen

Nuorisoväkivalta on vähäisempää maissa, joissa laki kieltää lasten ruumiillisen kurituksen. Näihin maihin lukeutuu myös Suomi, kertoo laaja kansainvälinen selvitys.

Kurituksen kieltävissä maissa pojat kohtaavat väkivaltaa tekijänä tai uhrina runsaan kolmanneksen ja tytöt yli neljäkymmentä prosenttia vähemmän kuin maissa, joissa ruumiillinen kuritus on sallittu.

Tutkimuksessa vertailtiin kouluissa tehtyjä kyselyjä maiden lainsäädäntöön. Tulosten perusteella maat, joissa lapsiin käsiksi käyminen on kielletty, ovat lapsille turvallisempia kasvaa.

Reisjärvellä hukkui 66-vuotias luistelemaan lähtenyt mies - viranomaiset varoittavat heikoista jäistä

Reisjärvellä Pohjois-Pohjanmaalla on hukkunut 66-vuotias luistelemaan lähtenyt mies, kertoo poliisi. Etsinnät aloitettiin, kun paikkakuntalaisen miehen kotiväki huolestui, kun miestä ei kuulunut kotiin.

Pelastuslaitoksen pintapelastajat löysivät järven jäältä reiän ja saivat nostettua jäihin vajonneen miehen ylös. Miehen pelastamiseksi ei ollut kuitenkaan enää mitään tehtävissä.

Poliisi ja pelastuslaitos varoittavat ulkoilijoita heikoista jäistä.

Keski-ikäinen mies loukkaantui vakavasti rajussa ulosajossa Vantaalla, auto törmäsi puuhun

Keski-ikäinen mies loukkaantui vakavasti rajussa ulosajossa Vantaalla lauantaina aamuyöllä, kertoo pelastuslaitos. Päivystävän palomestarin mukaan henkilöauton kuljettaja ajoi rajua ylinopeutta, ja auto törmäsi puuhun.

Mies jouduttiin irrottamaan kyljelleen kääntyneestä autosta, ja hänet kuljetettiin sairaalahoitoon. Palomestari Tommi Leppiojan mukaan mies oli onnettomuuspaikalla tajuissaan.

Onnettomuus sattui Luhtitiellä Vantaan Varistossa aamulla puoli neljän jälkeen. Onnettomuuspaikalla oli kuiva tie ja liikenneolot olivat normaalit.

Zimbabwen pienkoneonnettomuuden selvittely jatkuu, neljän suomalaisturistin pelätään kuolleen

Viranomaiset jatkavat Zimbabwessa perjantaina tapahtuneen lento-onnettomuuden selvittelyä. Neljän suomalaisturistin pelätään kuolleen, kun pienkone syöksyi maahan vuoristoisella seudulla Masvingon maakunnassa.

Onnettomuustutkintakeskus, ulkoministeriö ja keskusrikospoliisi selvittävät kaikki onnettomuutta. Ulkoministeriö ei ole vahvistanut kuolleiden määrää, mutta kertoi perjantai-iltana, että Zimbabwen viranomaisten mukaan kuolleita on viisi, joista neljän epäillään olleen suomalaisia.

Paikallisissa medioissa tiedot kuolleiden määristä vaihtelevat. Heraldin mukaan onnettomuuspaikalta on löytynyt viidet henkilöpaperit, joista yhdet kuuluvat suomalaiselle.

Suomen kunniakonsulin vaimo Sally Ward kertoi uutistoimisto AFP:lle, että suomalaiset olivat metsästysturisteja.

Protestikampanja akateemisen vapauden puolesta jatkuu Budapestissa

Unkarin Budapestissa sijaitsevan Central European Universityn muutto Itävallan Wieniin on synnyttänyt viime viikkoina akateemista vapautta puolustavia mielenosoituksia Unkarissa. Yliopiston muuton lisäksi maassa on äskettäin tehty päätös kansallisen tiedeakatemian rahoituksen valtaosan siirtämisestä valtiovallan kontrolliin ja kielletty sukupuolentutkimuksen opetus yliopistoissa.

Mielenosoitusten järjestäjät ovat voimakkaasti kyseenalaistaneet hallituksen toimet ja vetoavat EU:hun tilanteeseen puuttumiseksi.

Maan johto ei ole toistaiseksi reagoinut tuhansien mielenosoittajien vaatimuksiin.

Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan raiskauslainsäädäntö on ympäri Eurooppaa vanhentunutta

Raiskauslainsäädäntö on ympäri Euroopan vaarallista ja vanhentunutta, linjataan ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin tuoreessa analyysissa. Asiasta uutisoi CNN.

Amnestyn mukaan heikolla lainsäädännöllä ja uhreja syyllistävällä kulttuurilla on vahingollinen vaikutus uhreille, jotka haluavat viedä tapauksensa eteenpäin.

Amnesty on vaatinut hallituksia ympäri Eurooppaa muuttamaan raiskauslainsäädäntöään, jotta se olisi linjassa kansainvälisten ihmisoikeuksien kanssa.

Seksi ilman suostumusta on raiskaus, sanoo Amnestyn tutkija Anna Blus tiedotteessa.

Trump vaatii korkeinta oikeutta puuttumaan kiistaan transsukupuolisten armeijakiellosta

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin hallinto vaatii korkeinta oikeutta puuttumaan kiistaan transsukupuolisten armeijakiellosta, kertoo Washington Post. Trumpin linjaamaa kieltoa ei ole pantu toimeen, koska se ei ole mennyt läpi alemmissa oikeusasteissa.

Trump on pyrkinyt kumoamaan edeltäjänsä Barack Obaman asetuksen, jolla tämä oli myöntänyt avoimesti transsukupuolisille oikeuden palvella armeijassa. Asetus myös laajensi armeijan työterveyshuollon kattamaan kuluja sukupuolenkorjaushoidoista. Trumpin mielestä asetus lisää hajaannusta armeijassa ja kasvattaa aivan liikaa terveydenhuollon kustannuksia.

Trumpin hallinto haluaa korkeimman oikeuden ottavan kiistan heti käsittelyyn. Vaatimus on herättänyt kritiikkiä, sillä Trumpin hallinto on aiemminkin yrittänyt oikaista normaalia oikeuskäsittelyä kiistellyissä kysymyksissä.

Polttoaineen hintaa protestoivat aikovat vallata Pariisin

Ranskassa polttoaineen korkeaa hintaa protestoivat "keltaliivit" aikovat osoittaa tänään mieltään Pariisissa ja lähialueilla. Mielenosoittajia on kehotettu saapumaan pääkaupunkiin jalan, hevosen selässä tai autolla.

Liike on saanut nimen keltaliivit, koska sen kannattajat käyttävät keltaisia huomioliivejä. Kapinan kärki kohdistuu presidentti Emmanuel Macroniin. Protestoijien mukaan Macronin ajama veropolitiikka on syy bensiinin ja dieselin korkeisiin hintoihin.

Viime viikonloppuna sadattuhannet ihmiset osallistuivat liikenneprotesteihin eri puolilla maata. Kaksi ihmistä on saanut mielenosoitusten aikana surmansa ja yli 500 on loukkaantunut.

Mickelson kaatoi Woodsin golfin näytösottelussa ja kääri yhdeksän miljoonan dollarin palkintorahat

Golfkonkari Phil Mickelson kääri yhdeksän miljoonan dollarin palkintorahat voitettuaan Tiger Woodsin Las Vegasissa pelatussa yhden kierroksen mittaisessa ottelussa. Lajin supertähdet kohtasivat ainutkertaisessa näytösottelussa, joka on jakanut mielipiteitä.

Mickelsonin voitto ratkesi vasta 22. reiällä viisi tuntia kestäneen ottelun päätteeksi.

Mediassa rahakasta ottelua on arvosteltu turhaksi teatteriksi. Molempien golftähtien ura on ollut jo pidempään laskusuunnassa, vaikka tänä vuonna he ovat löytäneet jälleen nousuvireensä. Sekä Woods, 42, että Mickelson, 48, palasivat PGA-kiertueella pitkästä aikaa voittajiksi.

Laineen maalivire jatkui Minnesotaa vastaan, mutta Wild tykitti neljällä voittoon

Winnipegin Patrik Laine pöllytti jälleen verkkoa, kun Jets kohtasi Minnesotan jääkiekon NHL-kierroksella. Laine tehtaili Winnipegin avausmaalin ottelun ensimmäisessä erässä ja venytti näin pisteputkensa neljän ottelun mittaiseksi.

Laineen maalivire oli kauden alussa hieman hakusessa, mutta sittemmin tahti on kiihtynyt. Kahdessa aiemmassa ottelussaan Laine ampui yhteensä viisi osumaa ja on tehnyt kauden aikana kaikkiaan 14 maalia.

Minnesotaa vastaan Winnipeg menetti 2–0-johtonsa, kun kotiareenalla pelannut Wild tykitti kolmannessa erässä neljä maalia ja käänsi lukemat 4–2-voitoksi.

Minnesotan Mikael Granlund kirjautti yhden syöttöpisteen, joukkuetoveri Mikko Koivu jäi ilman tehoja.

Rukalla riittää tänään kuhinaa

Rukan talvikisojen ohjelmassa on tänään miesten ja naisten maailmancupin sprinttihiihto perinteisellä hiihtotavalla. Sprintin aika-ajot alkavat kello 11 ja pudotushiihdot kello 13.30.

Yhdistetyn hiihdon mäkiosuus alkaa aikataulun mukaan kello 12 ja hiihto-osuus kello 16. Miesten suurmäen karsinta on tarkoitus hypätä kello 10 ja suurmäen kilpailu kello 17.30.