Yön uutiskooste: Maanvyörymä vei talon Norjassa ja yksi kuoli, HS: Suomessa on enää 44 aktiivista kilpamäkihyppääjää

Lue koosteesta tärkeimmät uutiset aamuksi.

Lapset liikkuvat innolla urheiluseuroissa, mutta teinien osallistuminen hiipuu

Urheiluseurat ovat säilyttäneet vahvan aseman lasten liikunnassa, mutta aikuisilla suunta on ollut päinvastainen.

Alkuvuodesta julkaistu tutkimus lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä osoittaa, että erityisen aktiivisia ovat nuorimmat ikäryhmät. Noin 70 prosenttia 9- ja 11-vuotiaista osallistui viime vuonna seuraliikuntaan. Murrosiästä lähtien osallistuminen seuratoimintaan kuitenkin vähenee melko nopeasti. 15-vuotiaista enää runsaat 40 prosenttia harrastaa urheiluseuroissa.

Etelä- ja keskiosissa jatketaan plusasteilla, pohjoisessa ollaan pakkasella

Sää on tänään koko maassa poutainen ja melkeinpä selkeä, kertoo Ilmatieteen laitos. Lämpötilat maan etelä- ja keskiosissa ovat nollasta muutamaan plusasteeseen, kun taas pohjoisessa ollaan jonkin verran pakkasella. Aivan maan pohjoisosissa mittari saattaa näyttää kymmentä miinusastetta.

Sateita ei tänään ole odotettavissa.

Jalankulkijoita varoitetaan suuressa osassa maata erittäin liukkaista jalkakäytävistä.

Münchenin turvallisuuskokouksen päätöspäivänä keskusteluissa Lähi-itä ja Syyria

Münchenin kansainvälinen turvallisuuskonferenssi päättyy tänään keskusteluihin Lähi-idästä ja erityisesti Syyriasta. Omat arvionsa tilanteesta esittävät muun muassa Iranin ulkoministeri Javad Zarif sekä YK:n Syyria-erityisedustaja Geir Pedersen.

Viikonvaihteen keskusteluja ovat leimanneet huoli kansainvälisen järjestelmän murentumisesta sekä asevarustelukilvan palaamisesta. Suomesta kokoukseen osallistunut presidentti Sauli Niinistö pohti eilen, onko maailma jo siirtymässä diplomatian ja kansainvälisten sopimusten jälkeiseen aikaan.

Maanvyörymä vei talon mennessään Norjassa, yksi kuoli

Norjassa yksi ihminen on kuollut maanvyöryn vietyä talon mennessään maan keskiosassa, kertoo uutistoimisto TT.

Onnettomuus sattui eilen iltapäivällä Orkdalissa Trondheimin lähistöllä. Poliisin mukaan talossa oli kaksi ihmistä, joista toinen onnistui pelastautumaan ulos ja hälyttämään apua.

Poliisi ja pelastuskoirat löysivät taloon jääneen ihmisen illalla kuolleena.

Maanvyörymä oli 70 metriä pitkä ja 30 metriä leveä.

Entisestä uutisankkurista ei tulekaan USA:n YK-lähettilästä - perui tarjouksensa perhesyihin vedoten

Fox-televisiokanavan entinen uutisankkuri ja ulkoministeriön tiedottaja Heather Nauert peruu tarjouksensa ryhtyä Yhdysvaltain YK-lähettilääksi. Hän perustelee asiaa perhesyillä.

Hän sanoo, että kaksi edellistä kuukautta ovat olleet hänen perheelleen uuvuttavia ja perheen kannalta on parasta, että hän peruu tarjouksensa.

Nauertin valinnalla tehtävään oli jo Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin siunaus.

Nauertin oli tarkoitus korvata Nikki Haley, joka ilmoitti erostaan lokakuussa. Haley ei ole kertonut syytä erolleen. (Lähde: AFP)

Yhdysvaltojen toinen avustuslasti laskeutui Venezuelan ja Kolumbian rajalle - avustuksista on tullut presidenttikisailun kiistakapula

Yhdysvaltojen toinen avustuslasti on saapunut Venezuelan ja Kolumbian rajalle, kertoo CNN. Yhdysvaltojen kehitysyhteistyöviraston mukaan Yhdysvaltain rahtilentokone lähti Miamista Floridasta ja laskeutui Kolumbian Cucutaan lauantaina.

Lastissa on mukana elintarvikkeita, joilla voidaan ruokkia noin 3 500 lasta sekä hygieniatarvikkeita noin 25 000 ihmiselle.

Yhdysvaltojen ensimmäinen avustuslasti saapui rajalle helmikuun 8. päivänä.

Rajalle tuodusta hätäavusta on tullut Venezuelan presidenttikisan kiistakapula.

Maan presidentiksi julistautunut oppositiojohtaja Juan Guaido on kutsunut kansalaiset mielenosoituksiin ensi viikolla apulähetysten saamiseksi maahan.

Saudi-Arabia puolustaa kännykkäsovellusta, joka kriitikoiden mukaan mahdollistaa naisten liikkeiden seuraamisen

Saudi-Arabia puolustaa Yhdysvaltojen ja ihmisoikeusryhmien kritisoimaa kännykkäsovellusta, joka sallii miesten seurata naissukulaistensa liikkeitä.

Saudi-Arabian sisäministerin mukaan kriitikot yrittävät politisoida sovelluksen ja systemaattisesti kampanjoida sen puolesta, että sovelluksen käyttötarkoitus kyseenalaistetaan.

Myrskyn silmään joutunut Absher-niminen ilmainen sovellus on saatavilla Android- ja Apple-älypuhelimille, ja sen avulla voi muun muassa uudistaa passin ja viisumin.

Kriitikoiden mukaan sovellus mahdollistaa lisäksi sen, että miehet voivat seurata naisten ja tyttöjen liikkeitä. (Lähde: AFP)

Jacqueline Kennedy Onassiksen sisko Lee Radziwill on kuollut

Yhdysvaltain entisen ensimmäisen naisen Jacqueline Kennedy Onassiksen sisko Lee Radziwill on kuollut. Asiasta uutisoi muun muassa New York Times. Radziwill kuoli perjantaina kotonaan New Yorkin Manhattanilla ollessaan 85-vuotias. Tiedon kuolemasta vahvisti Radziwillin tytär.

Lee Radziwill oli kansainvälisesti tunnettu seurapiirijulkkis ja muoti-ikoni. Hänet valittiin useana vuonna maailman parhaiten pukeutuvaksi naiseksi. Radziwillin intohimona oli maalaus, musiikki, tanssi ja runous.

Saksassa nähtiin sinistä: Tuhannet smurffit täyttivät pikkukaupungin

Eteläsaksalainen Lauchringenin pikkukaupunki täyttyi eilen sinisistä hahmoista, kun saksalaiset yrittivät rikkoa piirroshahmo smurffien kokoontumisen maailmanennätystä. Järjestäjien mukaan paikalla oli hieman yli 2 700 smurffeiksi pukeutunutta ja siniseksi maalattua ihmistä.

Edellinen ennätys oli walesilaisen opiskelijaporukan nimissä. Vuonna 2009 yli 2 500 smurffia kokoontui Swanseaan.

Kisassa pitää olla päällä smurffiasu, ja näkyvillä oleva iho tulee olla maalattu siniseksi.

Smurffit on luonut belgialainen sarjakuvataiteilija Pierre Culliford, joka tunnetaan paremmin nimellä Peyo. (Lähde: AFP)

HS: Suomessa on enää 44 aktiivista kilpamäkihyppääjää

Suomessa on enää 44 aktiivisesti kisoihin osallistuvaa kilpamäkihyppääjää, kirjoittaa Helsingin Sanomat.

Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n hyppylisenssi on tällä kaudella 37:llä kilpatason mies- ja poikahyppääjällä ja seitsemällä nais- ja tyttöhyppääjällä.

Kansallisen A-hyppylisenssin hankki viime vuonna 70 suomalaista, mutta vain osa heistä kilpailee.

Myös juniorien määrä kutistuu. Viime vuonna kilpailulisenssi oli 179:llä alle 18-vuotiaalla hyppääjällä. Viisi vuotta aiemmin juniorihyppääjiä oli noin 350.

New York Islandersin Valtteri Filppula iski maalin, Komaroville syöttöpiste

Jääkiekon NHL:ssä New York Islandersin Valtteri Filppula iski maalin ottelussa Edmonton Oilersia vastaan. Itälohkon Metropoli-divisioonan kärkijoukkue kukisti Edmontonin maalein 5–2.

Filppula teki joukkueensa toisen maalin ajassa 13.30. Filppulan joukkuetoveri Leo Komarov sai tehopisteen syötettyään joukkueensa neljännen maalin.

Edmontonin maalia vahtinut Mikko Koskinen torjui 19 kertaa.