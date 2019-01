Yön uutiskooste: Lapissa on tänään vaarallinen liikennessää, Trump syöksyi kiivastuneena ulos demokraattien kanssa käydyistä neuvotteluista

Lue koosteesta tärkeimmät uutiset aamuksi.

Lapissa liikennesää on tänään vaarallinen

Lapissa liikennesää on tänään vaarallinen, varoittaa Ilmatieteen laitos. Lisäksi Lappiin on annettu tuulivaroitus. Ilmatieteen laitoksen mukaan Lapissa etelän ja lounaan välinen tuuli on päivällä voimakasta. Tuulen nopeus on puuskissa 20 metriä sekunnissa.

Perjantaina liikennesää on mahdollisesti vaarallinen Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa, Pudasjärvellä, Taivalkoskella ja Kuusamossa.

Myös perjantaina Lapissa liikennesää on vaarallinen.

Turun Pernossa oli keskiviikkona ampumavälikohtaus

Turun Pernossa sattui keskiviikkoiltana ampumavälikohtaus, kertoo Lounais-Suomen poliisi.

Poliisin mukaan ulkomaalaistaustaisten miesten välienselvittelyssä ammuttiin laukauksia käsiaseella. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa.

Poliisi teki illan aikana kotietsintöjä epäiltyjen tavoittamiseksi. Kiinni otettiin yhteensä viisi henkilöä.

Asiaa tutkitaan alustavasti ampuma-aserikoksena sekä vaaran aiheuttamisena.

Ampumavälikohtauksesta ilmoitettiin poliisille puoli yhdeksän jälkeen illalla.

Keskisuomalainen: Rikosuhrimaksu ei ole kartuttanut valtion kassaa odotetusti

Kaksi vuotta voimassa ollut laki rikosuhrimaksusta ei ole kartuttanut valtion kassaa odotetusti, kertoo Keskisuomalainen. Kun laki tuli voimaan, rikoksentekijöille määrättävien maksujen arvioitiin tuottavan valtiolle rikosten uhrien tukipalveluihin 4,5 miljoonaa euroa vuodessa. 2017 maksuista kertyi 2,7 miljoonaa ja viime vuonna 2,3 miljoonaa euroa.

Maksuja on määrätty lain voimaan tulon jälkeen yhteensä 8,6 miljoonaa euroa. Niistä perimättä on 3,3 miljoonaa eli 39 prosenttia.

Oikeusministeriössä vajeen syitä pohdittiin jo heti ensimmäisen vuoden tilastojen jälkeen, ja nyt asiasta on käynnissä selvitys.

Eduskunnan kyselytunti televisioidaan jatkossa viimeiseen minuuttiin asti

Eduskunnan kyselytunti aletaan tästä päivästä lähtien esittää televisiossa viimeistä minuuttia myöten. Yleisradio on tähän asti pätkäissyt kyselytunnin viimeiset minuutit pois ja siirtynyt uutislähetykseen.

Käytäntö on harmittanut erityisesti pieniä puolueita, koska niiden kysymykset ovat monesti jääneet suorasta lähetyksestä pois.

Yleisradio perustelee käytännön muuttumista alkaneen vuoden vaalisumalla. Tänä vuonna äänestetään ainakin eduskunta- ja eurovaaleissa ja mahdollisesti myös maakuntavaaleissa.

Syyttäjä ei syytä hyväksikäytön peittelystä epäiltyä Lyonin arkkipiispaa

Valtion syyttäjä ei esittänyt syytteitä Lyonin arkkipiispaa vastaan, kun tämän oikeudenkäynti jatkui keskiviikkona Ranskassa. Tämä oli odotettavissa, sillä syyttäjänvirasto oli jo vuonna 2016 ilmoittanut, että heidän mielestään epäillyt rikokset ovat vanhentuneita. Oikeudenkäynti jatkuu tästä huolimatta.

Lyonin arkkipiispaa, kardinaali Philippe Barbarinia epäillään lasten seksuaalisen hyväksikäytön peittelystä 1980- ja 1990-luvuilla. Hän on kiistänyt syytteet.

Hyväksikäytön uhrit ovat vieneet tapauksen oikeuteen syyttäjän mielipiteestä huolimatta.

Barbarin on korkea-arvoisin katolisen kirkon johtaja Ranskassa, joka on joutunut oikeuteen hyväksikäyttöskandaalin takia. (Lähde: AFP)

Italian sisäministeri Salvini toivoo Italiasta ja Puolasta uutta valta-akselia Eurooppaan

Italian sisäministeri Matteo Salvini kertoo pyrkivänsä siihen, että Italia ja Puola muodostavat Eurooppaan uuden valta-akselin, joka luo vastapainoa Saksan ja Ranskan vaikutusvallalle. Asiasta kertovat muun muassa Guardian ja Politico.

Salvini vieraili keskiviikkona Puolassa ja tapasi maata hallitsevan Laki ja oikeus -puolueen johtajan sekä maan sisäministerin ja pääministerin. Salvinin mukaan puolalaiset kehuivat Italian tiukkaa maahanmuuttolinjaa.

Toukokuun EU-vaalien alla liittolaisia hamuava Salvini sanoi, että Italia ja Puola voivat saada aikaan "Euroopan kevään", jossa on vähemmän byrokratiaa ja enemmän turvallisuutta.

Kiinan suurlähettiläs syyttää Kanadaa rasismista

Kiinan Kanadan-suurlähettiläs syyttää Kanadaa rasismista liittyen maiden väliseen diplomaattisen kiistaan.

Kanada on vaatinut kahden Kiinassa pidätetyn kanadalaismiehen vapauttamista ja pitänyt heidän pidätyksiään poliittisina. Miehet pidätettiin muutama päivä sen jälkeen, kun kiinalaisen teknologiayhtiö Huawein talousjohtaja pidätettiin Kanadassa Yhdysvaltojen pyynnöstä.

Suurlähettiläs Lu Shaye sanoi ottawalaisen Hill Times -lehden mielipidekirjoituksessaan, että hänen mielestään kanadalaiset syyllistyvät kaksinaismoralismiin ja valkoisen ylivallan ajamiseen vaatiessaan kanadalaismiesten vapauttamista. Lun mukaan se osoittaa, että joidenkin mielestä kanadalaiset ansaitsevat oikeudenmukaista kohtelua, mutta kiinalaiset eivät. (Lähde: AFP)

Kiinan Xi toivoo, että Pohjois-Korea ja USA tulevat toisiaan vastaan

Kiinan presidentti Xi Jinping kertoo toivovansa, että Pohjois-Korea ja Yhdysvallat tulevat toisiaan vastaan. Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kanssa tiistaina ja keskiviikkona Pekingissä keskustellut Xi sanoi kannattavansa uutta tapaamista Kimin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin välillä.

Xin mukaan nyt on olemassa historiallinen tilaisuus poliittiseen ratkaisuun Korean niemimaalla.

Xi kertoi myös, että Kim haluaa toisen Trump-tapaamisen tuovan tuloksia.

Yhdysvallat ja Pohjois-Korea neuvottelevat parhaillaan seuraavan huippukokouksen paikasta. (Lähde: AFP)

Australiassa pidätettiin mies epäiltynä outojen pakettien lähettämisestä suurlähetystöihin

Australian poliisi on pidättänyt miehen epäiltynä kymmenien epäilyttävien pakettien lähettämisestä eri maiden suurlähetystöihin ja konsulaatteihin. Poliisi pidätti 48-vuotiaan miehen Victorian osavaltiossa keskiviikkoiltana.

Miehen epäillään lähettäneen 38 pakettia suurlähetystöihin ja konsulaatteihin Melbournessa, Canberrassa ja Sydneyssä.

Poliisi on toistaiseksi saanut haltuunsa 29 näistä paketeista. Toistaiseksi ei ole todisteita siitä, että paketit olisivat sisältäneet vaarallista materiaalia.

Lähetysten kohteina olivat ainakin Yhdysvaltojen, Kiinan, Italian, Intian, Japanin ja Uuden-Seelannin lähetystöt. (Lähde: AFP)

Trump lähti kimmastuneena demokraattien kanssa käydyistä neuvotteluista

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syöksyi kimmastuneena ulos demokraattipuolueen edustajien kanssa käydyistä neuvotteluista. Neuvotteluissa oli tarkoitus löytää ratkaisu siihen, miten osittain suljettu hallinto voitaisiin taas avata. Kiukustunut Trump luonnehti neuvotteluja senaatin demokraattijohtaja Chuck Schumerin ja demokraattipuhemiehen Nancy Pelosin kanssa ajanhukaksi.

Schumer kertoi toimittajille presidentin vain nousseen ylös ja kävelleen pois.

Tapaamisessa olleet demokraatit syyttivät Trumpia välinpitämättömästä suhtautumisesta liittovaltion kärsiviin työntekijöihin. Heidän mukaansa Trump ei edes yritä neuvotella, vaikka hallinnon sulku vain jatkuu ja jatkuu.

Demokraatit eivät olleet hyväksyneet Trumpin ehdottamaa rahoitusta Meksikon muurille. Kiista rajamuurin rakentamisesta ja rahoittamisesta on johtanut Yhdysvaltojen hallinnon osittaiseen sulkemiseen. (Lähde: AFP)

Ruotsin hallituspyrkimyksistä tehdään välitilinpäätöstä

Ruotsissa valtiopäivien puhemies Andreas Norlén tapaa tänään kahden suurimman puolueen johtajat maan hallitusnäkymien selvittämiseksi. Sosiaalidemokraattien Stefan Löfven ja maltillisen kokoomuksen Ulf Kristersson kertovat puhemiehelle vuorollaan käymistään keskusteluista ja tilannearvioistaan.

Norlén on ilmoittanut aiemmin, että pääministeriehdokkaasta äänestetään seuraavan kerran ensi keskiviikkona. Sekä Löfven että Kristersson on kertaalleen torjuttu aiemmissa äänestyksissä.

Pääministeristä voidaan äänestää kaikkiaan neljä kertaa ennen kuin edessä ovat uudet valtiopäivävaalit.

Ruotsissa on turhaan yritetty muodostaa hallitusta syyskuussa pidetyistä vaaleista lähtien.