Yön uutiskooste: Kuntaverotus lohkaisee maakuntakeskuksista eniten Kokkolassa, Venezuelan levottomuuksissa kuollut kahden päivän aikana jo 13 ihmistä

Kuntaverotus lohkaisee eniten Kokkolassa, armollisinta Helsingissä

Kokkola on maakuntakeskuksien vertailussa ankarin verottaja, kun taas Helsingin asukkaiden verotaakka on kevyin. Tieto ilmenee Veronmaksajain Keskusliiton julkaisemasta kunnallisten verojen selvityksestä.

Keskituloisella pariskunnalla Kokkolan ja Helsingin kunnittain määräytyvien verojen erotus on noin 3 200 euroa vuodessa.

Veronmaksajain Keskusliiton ekonomistin Janne Kalluisen mukaan veroprosenttia on pystytty suurissa kaupungeissa laskemaan pitkällä aikavälillä, kun taas pienissä ja keskisuurissa kunnissa kuntaveroaste on noussut.

Kunnallisverotustaan kiristi tälle vuodelle 46 kuntaa. Muutokset painottuivat pieniin ja keskisuuriin kuntiin.

Espoossa yhdeksän ihmistä vietiin sairaalaan kahden henkilöauton peräänajossa

Espoossa yhdeksän ihmistä on viety sairaalaan Turunväylällä tapahtuneen peräänajon jälkeen, kertoo pelastuslaitos. Tilanne sai alkunsa, kun henkilöauton kuljettaja oli nähnyt Ämmässuon liittymän kohdalla auton ajaneen ojaan ja pysäyttänyt autonsa. Pian tämän jälkeen perässä ajanut törmäsi pysähtyneeseen autoon.

Pysähtyneessä henkilöautossa oli yhteensä viisi ihmistä ja perään ajaneessa autossa neljä ihmistä. Molemmissa autoissa olleet kuljetettiin sairaalaan, ja kahden vammat olivat vakavampia.

Pysähtyneessä henkilöautossa oli kyydissä myös kolme alakouluikäistä lasta. Vakavampia vammoja saaneet olivat aikuisia.

Aurinko paistaa ja pakkanen kiristyy osassa Suomea - etelässä lumisade jatkuu

Pakkanen on tänään kireää monilla eri alueilla, kertoo Ilmatieteen laitos.

Pohjoisessa ja maan itäosassa pakkaset ovat paikoitellen yli 20 miinusasteen lukemissa. Sää on kirkas ja aurinkoinen.

Maan länsi- ja eteläosaan on vielä luvassa lumisateita ja pilvistä säätä. Ajokeli voi olla huono etenkin maan etelä- ja länsiosissa. Lämpötila on noin -10 asteen tuntumassa.

Vainojen uhrien muistopäivän valtakunnallinen tilaisuus järjestetään tänään Helsingin Säätytalossa

Vainojen uhrien muistopäivän valtakunnallinen muistotilaisuus järjestetään tänään Helsingissä Säätytalossa. Juhlapuheen tilaisuudessa pitää sisäministeri Kai Mykkänen (kok.). Vainojen uhrien muistopäivää vietetään sunnuntaina.

Muistopäivää vietetään Euroopan juutalaisten kansanmurhan, holokaustin, ja muiden toisen maailmansodan ajan joukkomurhien uhrien muiston kunnioittamiseksi.

Säätytalon tilaisuudessa sytytetään muistokynttilät vainojen uhreille. Sytyttäjinä toimivat keskitysleireistä selviytyneet Nena Kafka ja Lilly Millner, romanien edustaja Miranda Vuolasranta sekä kansanedustaja Ben Zyskowicz, jonka isä selviytyi keskitysleiriltä.

Tusk toivoo Euroopan yhdistävän voimansa tukeakseen "demokraattisia voimia" Venezuelassa

EU-maita edustavan Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk toivoo, että Eurooppa yhdistää voimansa tukeakseen demokraattisia voimia Venezuelassa. Toisin kuin presidentti Nicolas Madurolla, maan parlamentilla ja sen puhemiehellä Juan Guaidolla on demokraattinen mandaatti Venezuelan kansalta, Tusk sanoo Twitterissä.

Oppositiota edustava Guaido julistautui keskiviikkona Venezuelan virkaa toimittavaksi presidentiksi, ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump antoi hänelle tukensa.

Oppositio pitää Maduron toista presidenttikautta laittomana ja yrittää erottaa hänet epärehellisenä pidettyjen vaalien jälkeen. Maduro astui virkaan toiselle kaudelle aiemmin tässä kuussa. (Lähde: AFP)

Venezuelan puolustusministeri: Armeija ei hyväksy omaehtoisesti julistautunutta presidenttiä

Venezuelan puolustusministeri Vladimir Padrino kirjoittaa Twitterissä, että Venezuelan armeija ei hyväksy ketään presidenttiä, joka on julistautunut presidentiksi omaehtoisesti tai on asetettu tehtävään epämääräisten etujen varjolla.

Puolustusministerin mukaan Venezuelan asevoimat puolustaa maan perustuslakia ja takaa kansallisen suvereniteetin.

Asiantuntijoiden mukaan juuri armeija ratkaisee sen, pystyykö maan nykyinen presidentti Nicolas Maduro jatkamaan maan johdossa. Epäselvää on, miten vahvaa armeijan tuki Madurolle todellisuudessa on. (Lähde: AFP)

Venezuelan levottomuuksissa kuollut kahden päivän aikana jo 13 ihmistä

Venezuelan levottomuuksissa on kuollut kahden päivän aikana 13 ihmistä. Ihmisoikeuksia puolustava ja konflikteja tarkkaileva Venezuelan Observatory of Social Conflict -järjestö sanoo, että suurin osa kuolleista on saanut surmansa aseen luodeista. Kuolemantapauksia on raportoitu sekä maan pääkaupungissa Caracasissa että ympäri Venezuelaa.

Kymmenettuhannet ihmiset kokoontuivat keskiviikkona Caracasiin kilpaileviin mielenosoituksiin, joista toinen vastusti ja toinen tuki presidentti Nicolas Maduroa. (Lähde: AFP)

Ruotsin Uumajassa yksi mies on kuollut ja kaksi haavoittunut ampumisessa

Ruotsin Uumajassa yksi mies on kuollut ja kaksi miestä haavoittunut ampumisessa, kertoo poliisi. Yksi ihminen on otettu kiinni tapaukseen liittyen.

Poliisi hälytettiin Ersbodan kaupunginosaan myöhään keskiviikkoiltana laukausten takia. Paikalle lähetettiin useita partioautoja ja poliisikoiria.

Poliisi tutkii tekoa epäiltynä murhana ja murhayrityksenä. Tapahtumapaikka eristettiin ja poliisi kuulusteli alueen ihmisiä.

Poliisin mukaan ampuminen tapahtui ulkona. Paikalle lähetetyn uutistoimisto TT:n valokuvaaja kertoi yöllä, että alueella asuvia ihmisiä estettiin ajamasta asuntoihinsa.

Poliisin tiedottaja kertoi Aftonbladetille, että akuutti tilanne on ohi, mutta poliisi jatkaa partiointia alueella. Aftonbladetin saamien tietojen mukaan teko saattaa liittyä rikollispiirien välienselvittelyyn. (Lähde: TT)

Kreikan parlamentti äänestää Makedonian nimenmuutoksesta

Kreikan parlamentissa äänestetään tänään pohjoisen naapurimaan Makedonian nimenmuutoksen hyväksymisestä. Maat ovat sopineen Makedonian nimen muuttamisesta Pohjois-Makedonian tasavallaksi.

Makedonian parlamentti hyväksyi nimenvaihdoksen puolitoista viikkoa sitten, mutta uusi nimi vaatii hyväksynnän myös Kreikasta.

Nimenvaihdos on nostattanut molemmissa maissa suuria tunteita. Kreikan parlamentin äänestyksestä odotetaan tiukkaa, mutta kyllä-äänien odotetaan kuitenkin voittavan.

Kontinen ja Peers etenivät Australian avointen loppuotteluun

Henri Kontinen ja hänen australialaisparinsa John Peers ovat edenneet tenniksen Australian avointen nelinpelin loppuotteluun Melbournessa. Kahdenneksitoista sijoitetut Kontinen ja Peers kaatoivat välierässä sijoittamattomat Argentiinan Leonardo Mayerin ja Portugalin Joao Sousan 6–1, 7–6 (8–6).

Ottelu kesti vajaat puolitoista tuntia. Kontinen kertoi ottelun alla pelanneensa erikseen molempia vastustajia vastaan, mutta kohtasi heidät parina nyt ensimmäistä kertaa.

Kontinen ja Peers voittivat Australian avoimet vuonna 2017.

Otto Virtanen puolestaan hävisi poikien kaksinpelin puolivälierässä Italian Giulio Zeppierille. Sijoittamaton Zeppieri voitti kolmossijoitetun Virtasen 7–5, 6–3.

City jatkaa Englannin liigacupin finaaliin yhteismaalein 10-0, Burton kaatui toisessa osaottelussa 1-0

Manchester City voitti keskiviikkona Burton Albionin Englannin liigacupin toisessa välieräottelussa 1–0. City jatkaa finaaliin yhteismaalein 10–0.

Keskiviikon ottelu Burton Albionin kotikentällä oli pelkkä muodollisuus, sillä City varmisti finaalipaikkansa jo ensimmäisessä osaottelussa, jonka se voitti kotonaan murskalukemin 9–0.

Tällä kertaa City sai pelailla rennosti, ja argentiinalaishyökkääjä Sergio Agueron 26. minuutilla syntynyt maali jäi ainoaksi.

Ottelu pelattiin Pirelli Stadiumilla, jossa vierasjoukkue hallitsi peliä odotetusti alusta alkaen.

Manchester Cityllä on helmikuussa pelattavassa finaalissa vastassa joko Chelsea tai Tottenham, jotka kohtaavat välierien toisessa osaottelussa torstai-iltana. Tottenham voitti avausosan 1–0.