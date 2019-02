Yön uutiskooste: Influenssaepidemia saattaa jäädä lieväksi – Hedelmöityshoitoihin hakeutuvien keski-ikä on noussut

Lue koosteesta tärkeimmät uutiset aamuksi.

Influenssaepidemia saattaa jäädä lieväksi

Influenssaepidemia saattaa jäädä Suomessa selvästi lievemmäksi kuin se oli edellisvuosina, kertoo eritysasiantuntija Niina Ikonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL). Tammikuun loppupuolella alkanut valtakunnallinen epidemia on levinnyt tavanomaista myöhemmin ja hitaammin.

Ikosen mukaan muun Euroopan tilanne on samansuuntainen kuin Suomessa. Influenssa on edennyt rauhallisesti myös muualla Euroopassa.

Influenssavirusta on silti tavattu Suomessa jo kaikissa sairaanhoitopiireissä.

Hyvä uutinen on se, että influenssarokote vaikuttaisi tehoavan. Liikkeellä olevat virukset vastaavat aika hyvin rokotteessa olevia viruksia, Ikonen kertoo.

Hedelmöityshoitoihin hakeutuvien keski-ikä on noussut

Suomessa hedelmöityshoidoilla hoidettavien keski-ikä on viime vuosina hieman noussut. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan noin puolet hoidot aloittavista on nyt 35 vuotta täyttäneitä.

Julkisessa terveydenhuollossa yläikäraja hoidoille on yleensä noin 40 vuotta, yksityisellä puolella noin 45.

Suomessa tehdään vuosittain noin 13 000 hedelmöityshoitoa. Hoitojen kokonaismäärät ovat pysyneet jo pitkään melko tasaisina.

Kuhmoisissa palaa vanha motelli- ja huoltoasemarakennus

Kuhmoisissa palaa vanha motelli- ja huoltoasemarakennus Harjunhovi, kertoo pelastuslaitos. Nykyisin rakennuksessa on ollut pientä kahvilatoimintaa.

Noin 1 300 neliömetrin rakennuksesta ilmiliekissä on noin kaksi kolmasosaa. Pelastuslaitoksen päivystävä palomestari sanoo, että rakennuksen ravintola yritetään pelastaa. Rakennus oli syttymishetkellä tiettävästi tyhjä, joten henkilövahinkoja ei toistaiseksi ole tiedossa.

Palon syttymissyystä ei ole vielä tietoa.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen palosta Pihlajakoskentiellä hieman ennen aamuviittä.

Taas lisää lunta: uusi myräkkä rantautuu illalla Etelä-Suomeen

Tänään on luvassa jälleen lisää lunta, kun uusi ja laaja lumisadealue saapuu illalla maan eteläosaan. Ilmatieteen laitos ennustaa viikonlopun lumisateista runsaita.

Lunta voi sadella kevyesti jo päivän aikana, kun maan etelä- ja länsiosassa oleva hajanainen lumisadealue liikkuu hitaasti pohjoiseen, mutta heikkenee samalla. Varsinaista pyryä on odotettavissa illan ja tulevan yön aikana.

Etelässä ja lännessä pakkasta on tänään enimmäkseen kahden ja kymmenen asteen välillä, idässä ja pohjoisessa mittari painuu 15 ja 30 pakkasasteen välille.

Kysely: Puolet suomalaisista pitää sataa kansanedustajaa riittävänä

Puolet suomalaisista on sitä mieltä, että 100 kansanedustajaa riittää nykyisen 200 sijasta, ilmenee Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämästä tutkimuksesta. Hieman yli puolet on sitä mieltä, että kansanedustajakausien määrä rajattaisiin kahteen.

Reilu kolmannes ei vähentäisi kansanedustajien määrää. Lähes kaksi viidesosaa suomalaisista vastustaa toimikausien rajoittamista.

Kantar TNS haastatteli yli tuhatta täysi-ikäistä suomalaista. Virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Ministeriö valmistelee hygieniahaalareiden käyttökieltoa

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan niin sanottujen hygieniahaalareiden käytön kieltävää lainsäädäntöä. Hygieniahaalareita käytetään tällä hetkellä esimerkiksi vanhusten laitoshoidossa.

Haalari on pitkälahkeinen ja joskus myös pitkähihainen haalari, jonka vetoketju on selkäpuolella.

Hygieniahaalaria käytetään muun muassa siksi, ettei asiakas tuhrisi itseään tai ympäristöään ulosteillaan tai riisuutuisi alasti.

Lakiluonnoksen perusteluissa sanotaan, että asiakkaan vaippojen vaihtaminen riittävän usein on parempi ratkaisu kuin kahlitsevan haalarin käyttö.

Luottoluokittaja Fitch Ratings pitää Suomen luottoluokituksen ennallaan

Luottoluokittaja Fitch Ratings pitää Suomen luottoluokituksen ennallaan luokassa AA+. Suomen tulevaisuudennäkymät ovat luokittajan mukaan myönteiset.

Fitchin mukaan myönteisten tulevaisuudennäkymien taustalla on muun muassa kehitys, jonka ansiosta Suomen julkinen velka on laskenut alle 60 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Ennusteiden mukaan velkasuhde on lisäksi laskusuunnassa.

Fitch on muuttanut arviotaan Suomen viime vuoden talouskasvusta. Fitch arvioi, että Suomen bruttokansantuote kasvoi viime vuonna 2,3 prosenttia. Elokuussa luottoluokittaja arvioi talouskasvuksi 2,7 prosenttia.

Venezuelassa valmistaudutaan uusiin protesteihin Maduroa vastaan

Venezuelassa on jälleen tänään odotettavissa uusia protesteja presidentti Nicolas Maduroa vastaan. Oppositiojohtaja Juan Guaido on valmistellut massiivista viikonlopun mielenosoitusta, jonka tarkoituksena on lisätä painetta hallintoa vastaan ja vaatia uusien vaalien järjestämistä.

Saksa, Ranska, Britannia ja Espanja ovat patistaneet Maduroa suostumaan uusiin presidentinvaaleihin ja asettaneet viikonlopun takarajaksi ilmoitukselle. Ellei Maduro suostu tähän, kyseiset EU-maat aikovat noudattaa Yhdysvaltojen esimerkkiä ja tunnustaa Guaidon Venezuelan virkaa tekeväksi presidentiksi. Parlamentin puhemiehenä toimiva Guaido julistautui itse presidentiksi valtataistelun kärjistyttyä.

Lauantain mielenosoitus järjestetään samana päivänä, jolloin hallitseva sosialistipuolue juhlii Maduron edeltäjän Hugo Chavezin 20 vuoden takaista valtaannousua. (Lähde: AFP)

Tutkimus: Ensimmäisten eurooppalaisten rantautuminen Amerikkaan oli kohtalokasta myös ilmastolle

Ensimmäisten eurooppalaisten rantautumisella Amerikkaan oli kohtalokkaita seurauksia alkuperäisväestön lisäksi myös ilmastolle, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta. Asiasta uutisoi muun muassa CNN.

University College Londonin tutkimuksen mukaan eurooppalaiset surmasivat arviolta 56 miljoonaa alkuperäisasukasta reilun sadan vuoden kuluessa Pohjois- ja Etelä-Amerikan mantereilla. Tämä johti laajojen maa-alueiden hylkäämiseen ja metsittymiseen.

Yhteensä noin Ranskan kokoisen maa-alueen metsittyminen sai hiilidioksidin määrän ilmakehässä merkittävästi laskemaan. Tutkijoiden mukaan muutos johti maapallon ilmaston jäähtymiseen vuoteen 1610 mennessä. Kristoffer Kolumbus saapui Amerikkaan vuonna 1492.

Emma-gaalassa jännittävät muun muassa Vesta, Pyhimys ja Amorphis

Kotimaisen musiikin Emma-palkinnot jaetaan tänään illalla Helsingissä.

Eniten Emma-ehdokkuuksia on kerännyt laulaja Vesta, joka julkaisi esikoisalbuminsa viime keväänä. Vesta on ehdolla kaikkiaan kuudessa eri kategoriassa.

Vahvoilla ovat myös rap-artisti Pyhimys sekä yhtyeet Amorphis ja Haloo Helsinki! Kaikki kolme ovat ehdolla viidessä eri kategoriassa.

Emma-gaalassa jaetaan palkintoja kaikkiaan 19 kategoriassa, muun muassa vuoden parhaalle albumille ja yhtyeelle. Yleisö on saanut äänestää parasta musiikkivideota ja vuoden artistia tai yhtyettä.

Nashville tykitteli vierasjäillä 4-1-voittoon Floridasta

Nashvillen suomalaisvahti Juuse Saros auttoi joukkueensa 4–1-vierasvoittoon Aleksander Barkovin Floridasta jääkiekon NHL-kierroksella.

Saros ylsi ottelussa 27 torjuntaan. Floridan maalia vahtinut Roberto Luengo torjui 22 kertaa.

Panthersin kippari Barkov jäi ottelussa ilman tehoja.

Saros antautui ainoan kerran toisessa erässä, kun Jonathan Huberdeau nosti Floridan ylivoimalla 1–0-johtoon maalittoman avauserän jälkeen.

Kolmannessa erässä Nashville sai hanat auki ja tykitti neljä maalia. Predators on voittanut kolme ottelua peräkkäin.