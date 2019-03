Yön uutiskooste: Hoitokoteihin tehty satoja tarkastuksia, turmakoneen ongelmista raportoitu jo ennen Etiopian onnettomuutta

Vanhusten hoitokoteihin on tehty satoja tarkastuksia

Kunnat ovat tehneet muutamia satoja tarkastuksia vanhusten hoitokoteihin, kertoo Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Erittäin vakavia tapauksia on löytynyt joitakin kymmeniä.

Tarkkaa määrää tarkastuksista Valviralla ei ole tiedossa, koska niitä tekevät ensisijaisesti kunnat, jotka vastaavat palvelujen järjestämisestä.

Eduskuntavaalien tv-tenttien kimara käynnistyy päälaelleen kääntyneistä asetelmista

Eduskuntavaalikamppailu huipentuu tänään alkavaan usean ison televisiotentin kimaraan.

Asiantuntijat arvioivat, että pääministeri Juha Sipilän (kesk.) jätettyä hallituksensa eronpyynnön viime perjantaina on poliittinen tilanne muuttunut suuresti.

Merkittävät siirtymät ovat vielä mahdollisia puolueiden kannatusluvuissa nyt kun perinteinen hallitus–oppositio-asetelma on vaihtunut kaikki vastaan kaikki -tilanteeksi.

Lukuisien paneeli- ja ajankohtaiskeskusteluiden ohella Yle ja MTV järjestävät lähiviikkoina suuria tv-tenttejä etupäässä puolueiden puheenjohtajille.

Yo-kirjoituksissa tänään lyhyen vieraan kielen koe

Ylioppilaskirjoituksissa on tänään vuorossa lyhyen vieraan kielen koe.

Kokelaiden päivän kielivalikoima on englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä, italia, portugali, latina ja saame.

Abiturientit aloittivat kevään yo-kirjoituksensa tiistaina.

Ylioppilastutkintoon ilmoittautui nyt liki 40 300 kokelasta. Määrä on noin 600 pienempi kuin viime keväänä.

Brittiedustajat jatkavat brexit-sotkun selvittämistä, seuraavaksi määrä äänestää lisäajasta

Britanniassa parlamentti jatkaa tänään yhä kaoottisemmaksi käyvän EU-eroprosessin ratkomista. Kansanedustajien on määrä äänestää tällä kertaa siitä, pitäisikö eropäivää lykätä. Brexitin on määrä tapahtua 29. maaliskuuta.

Eilen brittiedustajat torjuivat maan EU-eron ilman sopimusta. Äänestystulos voi kuitenkin jäädä symboliseksi, sillä brexit-päivä lähestyy vääjäämättä, eikä sovusta ole tietoa.

Jos brittiedustajat päätyvät seuraavaksi eropäivän lykkäämisen kannalle, Britannian tulee hakea EU:lta lisäaikaa neuvotteluihin. EU-maat ovat tähdentäneet, että lisäajan saamiseksi Britannian pitää tarjota selkeä näkemys siitä, mitä neuvotteluilta haetaan. EU on ollut haluton neuvottelemaan uusiksi erosopimusta, jonka brittiparlamentti on jo kahdesti tyrmännyt.

Lentäjät raportoivat Boeingin turmakonemallin ongelmista jo edellisen onnettomuuden jälkeen, kertoo AFP

Ainakin neljä yhdysvaltalaista lentäjää raportoi Boeingin turmakonemallin ongelmista edellisen onnettomuuden jälkeen viime vuoden lopulla. Uutistoimisto AFP kertoo asiasta käytyään läpi Yhdysvaltain ilmailuviraston ylläpitämän vapaaehtoisen tietokannan dokumentteja.

Nimettömänä jätetyt valitukset koskivat ongelmaa, jossa koneen nokka kallistui yllättäen alaspäin pian nousun jälkeen.

Boeingin 737 Max -konetyyppi on määrätty laajaan käyttökieltoon Etiopiassa viikonloppuna sattuneen tuhoisan lento-onnettomuuden jälkeen. Sama konemalli putosi myös Indonesiassa viime lokakuussa. Kumpikin maahansyöksy tapahtui pian nousun jälkeen.

USA:n senaatti kannattaa tuen vetämistä Saudi-Arabian toimilta Jemenissä

Yhdysvalloissa senaatti on äänestänyt sen puolesta, että Yhdysvallat lopettaa Saudi-Arabian toimien tukemisen Jemenissä. Senaatti päätti asiasta äänin 54–46.

Saudi-Arabia ja Yhdysvallat ovat pitkäaikaisia liittolaisia, ja Saudi-Arabian johtama liittouma tukee Jemenin sodassa maan hallitusta.

Asiaa käsitellään seuraavaksi demokraattienemmistöisessä edustajainhuoneessa. Presidentti Donald Trump on uhannut käyttää asiassa veto-oikeuttaan. Yhdysvallat on perustellut Jemenin tilanteeseen sekaantumistaan sillä, että se pyrkii estämään Iranin vaikutusvallan kasvua alueella. (Lähde: AFP)

F1-varikoiden näkyvimpiin hahmoihin kuulunut kilpailujohtaja Charlie Whiting on kuollut

Formula ykkösten pitkäaikainen kilpailujohtaja Charlie Whiting on kuollut. Kansainvälisen autoliiton FIA:n mukaan Whiting kuoli äkillisesti tänä aamuna Melbournessa 66-vuotiaana keuhkoveritulpan seurauksena.

FIA:ssa 1980-luvulta saakka työskennellyt Whiting on toiminut F1:n kilpailujohtajana vuodesta 1997. Whiting on ollut F1-varikolla näkyvä hahmo ja hänen tehtäviinsä on kuulunut muun muassa ratojen turvallisuudesta vastaaminen ja kisatuomaristojen johtaminen.

Whiting on myös painanut nappia, joka sammuttaa lähtövalot kisan alussa.

F1-kausi alkaa Melbournessa tänä viikonloppuna.

Mäkäräinen ja Seppälä hakevat onnistumista MM-pariviestissä

Kaisa Mäkäräisen kisat ampumahiihdon MM-kisoissa Östersundissa jatkuvat tänään, kun pariviesti nähdään ensimmäistä kertaa MM-tasolla. Mäkäräisen kanssa Suomea edustaa kisassa Tero Seppälä.

Pariviestissä naiskilpailija kiertää 1,5 kilometrin reitin neljä kertaa ja mieskilpailija viisi kertaa. Kumpikin ampuu kahdesti makuulta ja kahdesti pystystä, ja viestien tapaan varapatruunat ovat käytössä.

Pariviestin MM-kilpailu alkaa kello 18.10 Suomen aikaa.

Liverpool pudotti Bayern Münchenin jatkosta Mestarien liigassa

Liverpool on selviytynyt jalkapallon Mestarien liigan puolivälieriin. Se kukisti toisessa neljännesvälierässä vieraissa Bayern Münchenin 3–1 ja menee jatkoon samoin numeroin.

Toisessa neljännesvälierässä Barcelona kukisti Lyonin 5–1 ja jatkaa yhteismaalein 5–1.

Mestarien liigan puolivälierissä pelaa neljä joukkuetta Englannista sekä yksi joukkue Italiasta, Espanjasta, Portugalista ja Hollannista.

Toronto joutui taipumaan Chicagolle kotijäillä, Kapanen sivussa aivotärähdyksen takia

Kasperi Kapasen Toronto joutui taipumaan kotikaukalossaan Chicagolle, joka ylsi vahvan alun ansiosta 5–4-voittoon jääkiekon NHL:ssä. Blackhawks tykitti avauserässä neljä maalia ja oli toisen erän puolivälissä jo 5–0-johdossa. Kotijoukkue kuitenkin kunnostautui loppuottelun aikana ja sai kavennettua tappiota neljällä osumallaan.

Kapasta ei jäällä nähty, sillä Toronto kertoi eilen hänen kärsivän aivotärähdyksestä ja pysyvän toistaiseksi sivussa joukkueen kokoonpanosta. Tällä kaudella Toronton kärkiketjuihin päässyt suomalaishyökkääjä pelaa uransa parasta kautta. 22-vuotias on kerännyt kauden 68 ottelussa tehot 19+23=42.

Toronto on itälohkon kolmantena ja matkalla pudotuspeleihin. Chicago puolestaan on voittanut neljä ottelua putkeen, mutta uhkaa karsiutua jatkosta.