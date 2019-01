Yön uutiskooste: Harvalla suomalaisella on testamentti, Trump ollut vallassa tasan kaksi vuotta ja yli sata siirtolaista hukkunut Libyan luona

Terveyspalveluista tehdään vertailtavia kokoamalla laatueroja kansallisiin laaturekistereihin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella on paraikaa käynnissä hanke, jolla halutaan helpottaa terveyspalveluiden vertailua. Hankkeessa pyritään kehittämään toimintatapoja siihen, kuinka kansallisiin laaturekistereihin koottaisiin tietoa eri paikoissa tarjottavan hoidon laadusta.

Rekistereistä toivotaan apua niin paikallisen laadun parantamiseen, sairaanhoitopiirien ja maakuntien vertailuun kuin potilaiden ja kansalaisten informointiin siitä, miten eri hoitoyksiköt toimivat.

Vain harva tekee testamentin - perinnönjaossa voidaan taistella poljettavasta Singeristä

Valtaosalla suomalaisvainajista ei ole voimassaolevaa testamenttia. Asianajotoimisto Juridicuksesta arvioidaan, että vain 10–20 prosentilla vainajista on voimassaoleva testamentti.

Saman yrityksen mukaan 90 prosenttia suomalaisista jäämistöistä jaetaan sovussa, ja enintään 10 prosenttia perinnönjakotilanteista johtaa jonkinlaisiin konflikteihin. Helpoimmin konflikteja tulee tilanteissa, joissa vainajalla ei ole testamenttia.

Perinnönjaossa suurimpia tunteita herättävät esineet, joihin liittyy tunnearvoa.

Venäjän jatko Euroopan ihmisoikeusjärjestössä on yhä vaakalaudalla

Venäjä pitää edelleen ihmisoikeusjärjestö Euroopan neuvostoa napakassa otteessaan.

Ensi viikolla Strasbourgissa kokoontuva neuvoston parlamentaarinen yleiskokous tuskin pääsee eteenpäin umpikujasta, johon järjestö on joutunut Venäjän aiheuttaman epävarmuuden takia. Venäjän duuma on päättänyt, ettei se lähetä vieläkään edustajiaan kokoukseen.

Suurlähettiläs Satu Mattila-Budich toivoo, että koko järjestön olemassaoloa ravisteleva kriisi saataisiin ratkottua kevään aikana.

Suomi on tällä hetkellä Euroopan neuvoston ministerikomitean puheenjohtajamaa, minkä takia myös presidentti Sauli Niinistö osallistuu Strasbourgin kokoukseen ensi viikon keskiviikkona.

Trump esittää väliaikaista suojelua laittomasti maahan tulleille vastineeksi muurirahasta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tarjoaa väliaikaista suojelua noin miljoonalle laittomasti Yhdysvaltoihin laittomasti tulleelle siirtolaiselle vastineeksi Meksikon rajamuurin rahoituksesta.

Valkoisessa talossa puhunut Trump antoi ehdotuksensa saadakseen maan hallinnon lamauttaneen kiistan loppumaan. Osa liittovaltion hallinnosta on ollut muurikiistan takia suljettuna jo lähes kuukauden.

Presidentti antaisi kolmen vuoden jatkoajan Daca-ohjelmalle, joka suojelee laittomasti maahan tulleita siirtolaislapsia. Lisäksi hän antaisi 300 000 karkotusta odottavalle siirtolaiselle kolmen vuoden jatkoajan oleskella maassa.

Trumpin ehdotus tuskin saa tuulta alleen, sillä edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi tyrmäsi sen jo etukäteen. (Lähde: AFP)

Trump on ollut vallassa kaksi vuotta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tänään ollut vallassa kaksi vuotta. Hänen virkaanastujaisensa järjestettiin Washingtonissa 20. tammikuuta 2017.

Presidentin toimikausi on neljä vuotta, joten Trumpin kausi on nyt puolivälissä. 72-vuotias Trump on kuitenkin jo ilmaissut halunsa pyrkiä presidentiksi myös toiselle toimikaudelle.

Yhdysvalloissa on rajoitettu saman henkilön toimikausien maksimimäärä presidenttinä kahteen.

Meksikossa polttoaineputken vuodosta syttynyt palo vaatinut jo yli 70 kuolonuhria

Meksikossa polttoaineputken vuodosta syttynyt tulipalo on vaatinut jo yli 70 kuolonuhria. Viranomaisten mukaan kuolleiden määrä on noussut 71:een, kertoo BBC. Loukkaantuneita on useita kymmeniä.

Räjähdysmäinen tulipalo leimahti perjantai-iltana ilmeisesti sen jälkeen kun polttoainevarkaat olivat puhkaisseet putken. Viranomaisten mukaan kuolonuhrit olivat paikallisia ihmisiä, jotka yrittivät kerätä vuotavasta putkesta polttoainetta kanistereihin ja ämpäreihin.

Meksikon hallitus on yrittänyt puuttua polttoainevarkauksiin, joiden on arvioitu maksaneen vuonna 2017 Meksikolle ja valtiolliselle öljy-yhtiö Pemexille liki kolme miljardia euroa. Hallituksen vastatoimet ovat johtaneet jakelukatkoihin ja polttoainepulaan eri puolilla maata. (Lähde: AFP)

Kongon tuomioistuin hylkäsi valituksen presidentinvaalien kiistellystä tuloksesta

Kongon demokraattisen tasavallan tuomioistuin on hylännyt valituksen maan presidentinvaalien kiistellystä tuloksesta. Tuomarin mukaan vaaleissa toiseksi jäänyt Martin Fayulu ei kyennyt osoittamaan, että vaalikomission ilmoittamat tulokset ovat virheellisiä.

Perustuslakituomioistuin julisti opposition Felix Tshisekedin maan uudeksi presidentiksi. Tuomioistuin vahvisti alustavat vaalitulokset, joiden mukaan Tshisekedi sai joulukuun lopun vaaleissa eniten ääniä.

Vaalit hävinnyt Fayulu on vaatinut uutta ääntenlaskentaa ja syyttänyt voittajaa sopimuksen tekemisestä Kongon pitkäaikaisen presidentin Joseph Kabilan kanssa.

Vaalituloksen oikeellisuudesta on esitetty vakavia epäilyjä. Muun muassa EU ja Yhdysvallat ovat toivoneet lisäselvityksiä vaalituloksesta. (Lähde: AFP)

Yli sadan siirtolaisen pelätään menehtyneen veneonnettomuudessa Libyan edustalla

Yli sadan siirtolaisen pelätään menehtyneen Libyan edustalla, kertoi Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM lauantaina.

Tieto veneonnettomuudesta saatiin, kun Italian armeija pelasti merestä kolme henkilöä lentämällä heidät Lampedusan saarelle. Hypotermiasta kärsivät pelastetut kertoivat, että Libyasta lähteneessä kumiveneessä oli 120 henkilöä. Valtaosa heistä oli lähtöisin Länsi-Afrikasta.

Pelastuneiden mukaan noin kymmenen tunnin matkan jälkeen täyteen pakattu vene alkoi täyttyä vedestä ja monet matkustajat hukkuivat. Matkustajien joukossa oli ilmeisesti kymmenen naista ja kaksi lasta.

IOM:n mukaan onnettomuus tuli ilmi vain vajaa vuorokausi sen jälkeen kun tiedot edellisestä veneonnettomuudesta Espanjan edustalla vahvistettiin. 53 afrikkalaisen pelätään kuolleen turmassa. (Lähde: AFP)

Pohjois-Irlannissa räjähti epäilty autopommi, kukaan ei tiettävästi loukkaantunut

Pohjois-Irlannin toiseksi suurimmassa kaupungissa Londonderryssä sattui lauantaina räjähdys, jota epäillään autopommiksi. Kukaan ei tiettävästi loukkaantunut.

Räjähdys sattui paikallisen oikeustalon edessä pian sen jälkeen, kun poliisi oli aloittanut evakuoinnit alueella saamansa vihjeen perusteella. Poliisi kertoi myös tehneensä evakuointeja toisen epäillyn autopommin takia.

Tapaus nosti monien mieleen 1960-luvulta 1990-luvulle kestäneet Pohjois-Irlannin levottomuudet. Poliitikot niin Pohjois-Irlannissa kuin Irlannissa tuomitsivat iskun ja kutsuivat sitä terrorismiksi. (Lähde: AFP)

Rantanen tehtaili kaksi maalia, mutta joutui päätöserässä sivuun loukkaantumisen takia

Coloradon Mikko Rantanen tehtaili kaksi maalia, kun Avalanche tyrmäsi Los Angeles Kingsin murskaluvuin 7–1 jääkiekon NHL-kierroksella.

Rantasen osalta maalijuhla päättyi kuitenkin ikävästi, sillä hän loukkaantui ottelussa eikä enää palannut jäälle kolmannessa erässä.

NHL.comin mukaan suomalaistähti sai vamman alavartaloonsa. Avalanche kertoo Twitter-tilillään, että Rantanen siirrettiin sivuun varotoimena.

Rantasen on määrä pelata jälleen maanantaina, kun Colorado kohtaa Nashvillen.

Rantanen nousi maaleillaan NHL:n pistepörssin kakkoseksi tehoin 23+50=73. Calgaryn Johnny Gaudreau on heti perässä 72 pisteellä.