Yön uutiskooste: Britannian parlamentti äänestää tänään hallitsemattomasta brexitistä

Lue koosteesta tärkeimmät uutiset aamuksi.

Britannian parlamentti äänestää tänään hallitsemattomasta brexitistä

Britannian parlamentti äänestää tänään siitä, käykö maa hallitsemattoman EU-eron tielle. Äänestys pidetään, koska parlamentti torjui pääministeri Theresa Mayn neuvotteleman sopimuksen tiistaina.

Jos parlamentti äänestää hallitsematonta EU-eroa vastaan, torstaina brittiedustajat äänestävät siitä, pyydetäänkö EU:lta lisäaikaa brexitin toteuttamiseen.

EU-johtajat voisivat päättää lisäajasta ensi viikolla huippukokouksessa Brysselissä. Hallitsematon brexit halutaan välttää, minkä takia EU-maiden arvellaan olevan valmiita antamaan Britannialle lisäaikaa tilanteen selvittämiseen.

Britannian yritysmaailma pettyi parlamentin äänestykseen: "Sirkukselle on saatava loppu"

Britanniassa yritysmaailma on ottanut pettyneenä vastaan uutiset siitä, että brittiparlamentti torjui pääministeri Theresa Mayn EU:n kanssa neuvotteleman brexit-sopimuksen tiistaina. Reaktioista kertoo muun muassa Guardian.

Maan teollisuusliiton CBI:n pääjohtaja Carolyn Fairbairn kirjoittaa Twitterissä, että liika on liikaa ja sirkukselle on saatava loppu. Britannian johtajien instituutin väliaikaisen johtajan Edwin Morganin mukaan poliitikot ovat jälleen kerran epäonnistuneet löytämään tien ulos umpikujasta. Hänen mukaansa politiikoista on tullut mestareita sanomaan, mitä he eivät halua, mutta kompromissihalua on vaikea nähdä.

Britannian kauppakamarin johtaja Adam Marshall pitää selvänä, etteivät hallitus ja monet yritykset ole valmiita hallitsemattomaan brexitiin. Hänen mielestään EU-eron ei saa antaa tapahtua 29. maaliskuuta.

Yhdysvallat ei määrää Boeing 737 MAX -mallin koneita lentokieltoon - "ei perusteita"

Yhdysvaltain ilmailuviranomainen ei aseta Boeing 737 MAX -mallisia lentokoneita lentokieltoon. Sunnuntaina 157 ihmistä kuoli lentoturmassa, jossa käytettiin kyseisen mallista konetta. Myös viime vuoden lokakuussa sama konemalli putosi taivaalta, ja onnettomuudessa kuoli 189 ihmistä.

Viranomaisen mukaan heidän tilannekatsauksessaan ei ole ilmennyt järjestelmällisiä ongelmia konetyypin suorituskyvyssä eikä lentokieltoon määräämiselle ole pohjaa. Viranomaisen mukaan mikään muukaan ilmailuviranomainen ei ole antanut tietoja, joka aiheuttaisi lentokiellon.

Monet maat ovat ilmoittaneet Boeingin 737 MAX 8 -konetyypin olevan pannassa omissa ilmatiloissaan. Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA kielsi MAX 8:n sekä MAX 9:n käyttämisen kaikissa EU-maissa. (Lähde: AFP)

Kardinaali George Pell sai kuuden vuoden vankeustuomion kahden pojan hyväksikäytöstä

Kardinaali George Pell on saanut kuuden vuoden vankeustuomion kahden pojan seksuaalisesta hyväksikäytöstä 1990-luvulla. Pojat olivat tuolloin 13-vuotiaita. Oikeuden mukaan Pell käytti poikia hyväksi Pyhän Patrickin katedraalissa Australian Melbournessa, kun hän oli Melbournen arkkipiispa.

Pell on kiistänyt syyllisyytensä, ja hänen odotetaan valittavan tuomiosta.

Pell on entinen Vatikaanin talouspäällikkö ja toiminut yhtenä paavin lähimmistä neuvonantajista. Hän on korkeimmassa asemassa oleva katolisen kirkon edustaja, joka on tuomittu lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista. (Lähde: AFP)

Trumpin ex-kampanjapäällikkö Manafort jälleen tuomiolla

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin entinen kampanjapäällikkö Paul Manafort on tänään jälleen tuomiolla, kun tuomioistuimen Washington D.C:ssä on määrä antaa hänelle rangaistus muun muassa rahanpesua koskevassa oikeudenkäynnissä.

Manafort on myöntänyt syyllisyytensä oikeuden estämiseen ja juonitteluun Yhdysvaltoja vastaan. Häntä uhkaa jopa 10 vuoden vankeustuomio.

Viime viikolla Manafort sai jo vajaan neljän vuoden vankeusrangaistuksen erillisessä oikeudenkäynnissä vero- ja pankkirikoksista. Virginialainen oikeusistuin totesi viime vuonna, että Manafort kätki Yhdysvaltojen veroviranomaisilta kymmeniä miljoonia dollareita, jotka hän tienasi työskentelemällä konsulttina Venäjän tukemille poliitikoille Ukrainassa.

Manafortin saama rangaistus oli odotettua lievempi, sillä syyttäjien ohjeistus kyseisistä rikoksista oli 19–24 vuotta vankeutta.

Noin 3 000 Isisin jäsentä on antautunut viimeisen vuorokauden aikana Syyrian itäosassa

Noin 3 000 äärijärjestö Isisin jäsentä on antautunut viimeisen 24 tunnin aikana Syyrian itäosassa, jossa sijaitsee Isisin viimeinen hallussa pitämä kaistale. Asiasta kertoo Syyrian demokraattisten joukkojen tiedottaja Mustefa Bali Twitterissä.

Hänen mukaansa alueelta on lisäksi pelastettu kolme naista ja neljä lasta.

Tuhannet ihmiset ovat paenneet alueelta viime viikkoina. (Lähde: AFP)

Ronaldo auttoi maaleillaan Juventuksen jatkoon - Atletico Madrid putosi Mestarien liigassa

Torinolainen Juventus on selviytynyt puolivälieriin kahdeksan parhaan joukkoon jalkapallon Mestarien liigassa. Kotijoukkue voitti toisessa neljännesvälieräpelissä Atletico Madridin 3–0 ja meni jatkoon yhteismaalein 3–2.

Cristiano Ronaldo teki Juventuksen kaikki maalit.

Toisessa neljännesvälierässä Manchester City kaatoi kotikentällään Schalken 7–0 ja jatkaa puolivälieriin yhteismaalein 10–2.

Dallasin suomalaishyökkääjä Hintz vauhdissa - iski joukkueensa molemmat maalit

Dallasin suomalaishyökkääjä Roope Hintz iski kaksi maalia ottelussa Buffaloa vastaan jääkiekon NHL:ssä. Dallas kukisti Buffalon maalein 2–0.

Hintz on tehnyt tällä kaudella yhteensä seitsemän maalia.

Bostonin Tuukka Rask torjui 19 iskua Columbusta vastaan käydyssä taistossa. Raskin Boston joutui kuitenkin taipumaan tappioon 4–7.

Laajalti selkeää poutasäätä, iltapäivällä voi tulla uutta lunta

Sää on tänään laajalti selkeä ja poutainen, mutta uusi lumisadealue saapuu iltapäivällä maan länsiosaan, kertoo Ilmatieteen laitos.

Pakkanen on yöllä kireää, mutta päivällä mittari asettuu maan etelä- ja keskiosissa nollan ja viiden pakkasasteen välille. Pohjoisessa pakkasta on päivällä viidestä kymmeneen astetta.

Tuuli on heikkoa, mutta päivällä kaakkoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosissa.

Kovan tuulen varoitus on voimassa Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä ja Selkämerellä.