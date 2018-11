Yön uutiskooste: Autosta alkanut palo tuhosi omakotitalon, korkeimman oikeuden puheenjohtaja kritisoi Trumpin puheita

Lue koosteesta tärkeimmät uutiset aamuksi.

Suomen Malesian-suurlähetystö: Malesian turvallisuustilanne on hyvä, mutta uskontoon liittyvä lainsäädäntö on tiukkaa

Malesian turvallisuustilanteessa ei ole tapahtunut viimeaikoina muutoksia, kerrotaan Suomen Malesian-suurlähetystöstä STT:lle. Eilen uutisoitiin, että Malesiassa on pidätetty neljä suomalaista, sillä he olivat jakaneet kristillistä materiaalia.

Suurlähettilästä sijaistava Teemu Laakkonen sanoo STT:n haastattelussa, että Malesia on maltillinen muslimivaltio, jonka yleinen turvallisuustilanne on hyvä. Hän ei ota kantaa yksittäistapaukseen, mutta hän kertoo, että uskontoon liittyvää lainsäädäntöä luetaan Malesiassa tiukasti. Esimerkiksi uskonnollisten syiden perusteella epäjärjestyksen aiheuttaminen tai harmonian rikkominen tai sellaiseen tekoon pyrkiminen on kielletty. Muslimeiden kohdalla tätä valvotaan Laakkosen mukaan tiukemmin.

Vaikka Malesiassa on uskonnonvapaus, lähetystyön tekeminen on kiellettyä.

Autosta alkanut palo tuhosi omakotitalon Heinolassa

Omakotitalo on tuhoutunut täysin tulipalossa Heinolassa Päijät-Hämeessä.

Autopalona alkanut palo levisi autokatoksesta taloon, joka paloi nopeasti kivijalkaan asti. Päivystävän palomestarin mukaan palon epäillään alkaneen auton lämmityslaitteesta.

Palo ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Talon asukkaat havaitsivat palon itse ja pääsivät poistumaan.

Hätäkeskus sai hälytyksen palosta Rautvuorentiellä Heinolan kirkonkylän pohjoispuolella puoli kolmen aikaan yöllä.

Ruotsin keskustajohtaja Lööf kertoo hallitustunnusteluista

Ruotsissa on tänään luvassa uutta tietoa maan hallitustilanteesta. Viime viikolla hallitustunnustelijaksi nimitetty keskustapuolueen puheenjohtaja Annie Lööf kertoo käymiensä neuvottelujen tuloksista valtiopäivien puhemiehelle Andreas Norlénille.

On mahdollista, että Lööf pyytää tunnusteluille vielä lisää aikaa.

Lööf on aiemmin kertonut tavoittelevansa neljän porvaripuolueen allianssin varaan rakentuvaa hallitusta, joka saisi tukea blokkirajan yli ympäristöpuolueelta tai sosiaalidemokraateilta.

Ruotsi on ollut ilman hallitusta 9. syyskuuta pidetyistä vaaleista alkaen.

Korkeimman oikeuden puheenjohtaja teki harvinaisen tempun ja kritisoi Trumpin puheita

Yhdysvaltain korkeimman oikeuden puheenjohtaja John Roberts on poikennut tavanomaisesta linjasta kritisoimalla presidentti Donald Trumpin lausuntoja.

Trump oli kimmastunut liittovaltion tuomarille, joka kumosi hänen hallintonsa päätöksen, jonka mukaan Yhdysvalloista voi hakea turvapaikkaa vain jos tulee maahan virallisten rajanylityspaikkojen kautta. Trump kutsui tätä "Obaman tuomariksi".

Roberts sanoi, että ei ole olemassa Obaman tai Trumpin tuomareita, vaan Yhdysvalloissa on itsenäinen oikeuslaitos.

Korkeimman oikeuden puheenjohtaja ei yleensä ota julkisesti kantaa päivänpoliittisiin asioihin. Robertsin, 63, nimitti korkeimpaan oikeuteen presidentti George W. Bush ja hänen katsotaan olevaan kallellaan konservatiiviseen suuntaan. (Lähde: AFP)

Yhdysvaltojen puolustusministeri: Yhdysvaltojen joukkoja Meksikon rajalla ei aseisteta

Meksikon rajalle sijoitetut Yhdysvaltojen joukot voivat puuttua väkivaltaisuuksiin, mutta joukot aseistetaan ainoastaan pampuilla, sanoo Yhdysvaltojen puolustusministeri James Mattis. Valkoinen talo on lähettänyt Meksikon rajalla lähes 5 800 hengen joukon odottamaan niin kutsutun siirtolaiskaravaanin saapumista. Mattisin mukaan joukot tarjoavat apuaan rajaviranomaisille, mutta heitä ei aseisteta.

Meksikon sisäministerin mukaan noin 8 000 siirtolaisen joukko ylittää parhaillaan Meksikoa. Useimmat heistä ovat paenneet köyhyyttä ja levottomuuksia El Salvadorista, Guatemalasta ja Hondurasista. (Lähde: AFP)

CNN: Ihmisoikeusjärjestöt epäilevät Saudi-Arabian kiduttaneen useita ihmisoikeusaktivisteja

Saudi-Arabia on kiduttanut, ahdistellut seksuaalisesti ja kohdellut kaltoin useita pidätettyjä ihmisoikeusaktivisteja, kertoo kaksi ihmisoikeusjärjestöä. Asiasta uutisoi CNN. Ihmisoikeusaktivistit pidätettiin toukokuussa.

Amnesty Internationalin mukaan aktivisteja on toistuvasti kidutettu sähkötuolilla ja heitä on ruoskittu. Amnestyn kolmen erillisen todistajan mukaan kiduttaminen jätti kidutettujen kehoon jälkiä ja heidän kätensä alkoivat täristä hallitsemattomasti.

Todistajien mukaan yksi aktivisteista yritti vankilassa itsemurhaa useita kertoja.

Human Rights Watch raportoi erillisessä tiedotteessa samankaltaisista asioista. Human Rights Watchin asiasta perillä olevien lähteiden mukaan kuulustelijat ovat kiduttaneet ainakin kolmea naisaktivistia, jotka pidätettiin toukokuussa.

Norsunluurannikon hyökkääjätähti Didier Drogba lopettaa uransa

Yksi kaikkien aikojen parhaista afrikkalaisjalkapalloilijoista, norsunluurannikkolainen Didier Drogba on ilmoittanut lopettavansa peliuransa. 40-vuotias hyökkääjätähti muistetaan etenkin vuosistaan lontoolaisseura Chelseassa.

Drogba teki 164 maalia Chelseassa pelaamissaan 381 ottelussa ja on seuran kaikkien aikojen eniten maaleja tehnyt ulkomaalaispelaaja. Hän myös johdatti Norsunluurannikon maajoukkueen kolmeen MM-turnaukseen ja teki 104 maaottelussa 65 maalia.

Kaksi kertaa Englannin Valioliigan maalikuninkuuden voittanut Drogba on pelannut myös muun muassa Ranskan ja Turkin liigoissa. Viimeksi hän pelasi yhdysvaltalaisseura Phoenix Risingissa. (Lähde: AFP)

Naisten koripallomaajoukkue taipui häviöön EM-karsintojen päätöspelissä

Suomen naisten koripallomaajoukkue on hävinnyt Romanialle EM-karsintojen päätösottelussaan. Romania voitti Cluj-Napocassa pelatun ottelun 71–60.

Tappio merkitsee sitä, että Suomi jäi EM-karsinnoissa ilman voittoja.

Suomi johti Romaniaa vastaan suurimman osan ottelusta ja lähti päätösneljännekselle 47–42-johtoasemassa. Romania kuitenkin puristi lopussa rinnalle ja ohitse.

Suomen paras pistenainen oli 18-vuotias Sara Bejedi, joka pussitti 21 pistettä.