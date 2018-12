Yön uutiskooste: Alkot ovat ensi kertaa auki jouluaattona, pääministeri May selvisi luottamusäänestyksestä

Britannian pääministeri May voitti oman puolueensa luottamusäänestyksen

Britannian pääministeri Theresa May on voittanut oman puolueensa luottamusäänestyksen luvuin 200–117. Näin ollen May jatkaa konservatiivipuolueensa johdossa.

Puolueen kapinallissiiven edustajat halusivat syrjäyttää Mayn puoleen johdosta, koska katsoivat Mayn vesittäneen sen brexitin, joka äänestäjille luvattiin kansanäänestyksessä 2016.

Äänestystulos tarkoittaa sitä, että Mayn asema on heikentynyt, mutta toisaalta häntä ei voida vuoteen haastaa konservatiivipuolueen johtajana. (Lähde: AFP)

EU-johtajat tapaavat tänään Brysselissä

EU-maiden johtajat kokoontuvat tänään vuoden viimeiseen huippukokoukseen Brysselissä. Varsinaisia huippukokouksia järjestetään neljä kertaa vuodessa, ja kuten aina, tälläkin kertaa asialista on pitkä.

Suomesta paikalla on pääministeri Juha Sipilä (kesk.).

EU:lta odotetaan tänään jonkinlaista lausuntoa brexit-sopimuksesta, jotta sen hyväksyminen olisi helpompaa Britannian parlamentille.

Eiffel-torni pimeni Pariisissa Strasbourgin terrori-iskun uhrien muistoksi - ampujan etsinnät jatkuvat

Pariisin Eiffel-tornin valot pimennettiin keskiyön lyödessä Ranskassa Strasbourgin tiistain joukkoampumisen uhrien muistoksi. Tiistaina tapahtuneessa iskussa 29-vuotias mies avasi tulen joulumarkkinoiden lähellä ja surmasi kolme ihmistä sekä haavoitti yli kymmentä.

Iskun epäillyn tekijän etsinnät jatkuvat Strasbourgissa, jossa etsintöihin osallistuu yli 700 poliisia ja sotilasta. Keskiviikkona kadut olivat tyhjiä ja juhlatunnelma kateissa, mutta iltaa kohden kaupungin kaduilla sytytettiin kynttilöitä ja jätettiin kukkia uhrien muistoksi, kertoo France24.

Nancy Pelosi näyttää turvanneen valintansa USA:n edustajainhuoneen puhemieheksi

Yhdysvalloissa Nancy Pelosin tie kongressin edustajainhuoneen puhemieheksi näyttäisi olevan selvä. Pelosi pääsi keskiviikkona sopuun häntä vastustaneiden demokraattiedustajien kanssa. Asiasta kertoo muun muassa Washington Post.

Pelosilla pitäisi nyt olla takanaan riittävästi ääniä, kun edustajainhuone äänestää puhemiehestä 3. tammikuuta.

Useat demokraatit ovat vastustaneet Pelosin, 78, valintaa, sillä heidän mielestään puolueen pitäisi jo siirtyä uuteen johtajasukupolveen.

Pelosi toimi edustajainhuoneen puhemiehenä jo 2007–2011. Nyt saavutetun sopimuksen ydin oli se, että Pelosi lupasi väistyä tehtävästään viimeistään vuonna 2022.

Kalifornian maastopalot johtivat 8 miljardin euron vakuutuskorvauksiin

Yhdysvaltain Kaliforniassa 89 ihmisen kuoleman ja 19 000 kodin tuhoutumisen aiheuttaneet maastopalot ovat johtamassa vakuutusyhtiöille yli 9 miljardin dollarin eli 8 miljardin euron korvausvaatimuksiin. Viranomaisten mukaan tämänvuotiset maastopalot ovat osavaltion historian tuhoisimmat ja kalleimmat.

Alustavaan kustannusarvioon on laskettu kolmen suuren maastopalon aiheuttamat tuhot. Tuhoisin näistä on Pohjois-Kaliforniassa koettu Camp Fire -maastopalo, joka nielaisi Paradisen pikkukaupungin ja surmasi 86 ihmistä.

Viranomaisarvion mukaan pelkästään maastopalojen jälkiraivaustyöt kustantavat 2,6 miljardia dollaria. (Lähde: AFP)

Israelin joukot ampuivat palestiinalaisen, jota epäiltiin osallisuudesta seitsemän israelilaisen ampumiseen

Israelin turvallisuusjoukot ovat ampuneet kuoliaaksi 29-vuotiaan palestiinalaismiehen, jota epäiltiin osallisuudesta sunnuntaina Länsirannalla tapahtuneeseen joukkoampumiseen. Ampumisessa haavoittui seitsemän israelilaista ja kuoli yksi syntymätön lapsi. Yksi uhreista oli raskaana ollut nainen, jonka vauvaa ei onnistuttu pelastamaan. Sairaala kertoi lapsen kuolleen keskiviikkona illalla, kertoo CNN.

Epäilty ammuttiin ratsiassa tämän yrittäessä välttää pidätystä, israelilaiset kertovat. Viranomaiset eivät kertoneet, epäiltiinkö ammuttua miestä sunnuntain ampujaksi vai tämän rikostoveriksi. Ratsiassa pidätettiin useita epäiltyjä, mutta tarkkaa määrää ei kerrottu julkisuuteen. (Lähde: AFP)

Kiinassa kuulusteltu Kanadan kansalainen on kadonnut

Kanadan hallitus kertoo kadottaneensa yhteyden Kiinassa asuvaan kansalaiseensa Michael Spavoriin, jota kiinalaisviranomaiset ovat kuulustelleet. Kanadan ulkoministeriö kertoo olevansa jatkuvassa yhteydessä Kiinaan selvittääkseen kansalaisensa olinpaikan.

Kiinassa asuva Spavor työskentelee Pohjois-Koreaan suuntautuvan matkailun parissa. Aiemmin tällä viikolla Kiinassa pidätettiin entinen kanadalaisdiplomaatti Michael Kovrig.

Kiinalaisen teknologiayritys Huawein talousjohtaja Meng Wanzhou pidätettiin Vancouverissa vajaat kaksi viikkoa sitten. Meng otettiin kiinni Yhdysvaltojen pyynnöstä, sillä Yhdysvaltojen mukaan hän on kiertänyt Iranin-vastaisia pakotteita.

Kylmää ja pilvistä säätä luvassa koko maahan

Maan etelä- ja keskiosissa on odotettavissa torstai-iltaan asti verrattain pilvistä, sateetonta ja kylmää säätä, kertoo Ilmatieteen laitos. Lämpötilat laskevat yön aikana ja päiväksi on odotettavasti 2–8 pakkasasteen lämpötiloja.

Itärajan tuntumassa lämpötilat laskevat vielä kylmemmiksi, ja Lapissa sekä Koillismaalla mittarit laskevat parinkymmenen pakkasasteen seutuville. Länsi-Lapissa päivän kylmimmät hetket ovat jopa 25 astetta nollan alapuolella.

Pelastusarmeijan joulupatakeräyksen avajaisia vietetään tänään, itse padat ilmestyvät katukuvaan huomenna

Pelastusarmeijan Joulupata-keräyksen avajaisia vietetään tänään Helsingissä Lasipalatsin aukiolla. Helsingin Kansainvälisten joulumarkkinoiden kanssa järjestettävät avajaiset alkavat kello 10 aamupäivällä.

Pelastusarmeijan edustaja avaa Joulupata-keräyksen virallisesti kello 17.

Itse joulupadat ilmestyvät kaduille ja kauppakeskuksiin huomenna. Patapaikkoja on pääkaupunkiseudun lisäksi muun muassa Tampereella ja Oulussa.

Joulupata-keräyksen tuotto jaetaan kotimaan vähäosaisille muun muassa ruokana, vaatteina ja lahjakortteina.

Pelastusarmeijan mukaan viime vuonna joulupadan tuotto oli 930 000 euroa.

Alkot ovat ensimmäistä kertaa auki jouluaattona

Alko kertoo, että yhtiön myymälät ovat auki jouluaattona ensimmäistä kertaa. Jouluaaton aukioloajat ovat yhdeksästä kahteentoista. Alkon mukaan myymälöiden pitämisen auki mahdollistaa alkoholilain uudistus.

Alko kertoo, että aukiolon laajentaminen jouluaattoon johtuu halusta palvella asiakkaita silloin, kun heitä on liikkeellä. Yhtiö arvioi, että jouluaaton aamupäivästä on muodostunut tavanomainen kauppapäivä.

Lyon nappasi viimeisen jatkopaikan Mestarien liigassa

Ranskalaisseura Lyon otti viimeisen paikan jalkapallon Mestarien liigan pudotuspeleihin eli 16 parhaan joukkoon, kun se pelasi 1–1-vierastasapelin Shahtar Donetskin kanssa F-alkulohkon päätöskierroksella.

Shahtar oli kiinni jatkopaikassa Junior Moraesin maalilla, mutta Nabil Fekirin osuma 65. minuutilla toi Lyonille tasapelin ja lohkon kakkossijan kahdella pisteellä ennen Shahtaria, joka jatkaa europelejään Eurooppa-liigassa.

Helmi-maaliskuussa pelattavien neljännesvälierien otteluparit arvotaan maanantaina 17. joulukuuta.