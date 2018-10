Ylöjärven Ahvenistolla yritettiin sytyttää todennäköisesti tahallaan vapaa-ajan alueen päärakennus - jo toinen kerta tänä vuonna

Pirkanmaalla Ylöjärvellä yritettiin todennäköisesti sytyttää tahallaan tuleen Ahveniston vapaa-ajan alueen päärakennus. Päivystävä palomestari Tommi Lönnqvist kertoo, että rakennuksen kellariin oli murtauduttu kellariluukusta ja kellariin oli sytytetty nuotio.

Rakennuksen automaattinen palohälytys meni kuitenkin päälle, eikä suuria vahinkoja syntynyt. Palo saatiin rajattua kellaritiloihin ja rakennukseen tuli vain savuvahinkoja. Kyseessä on jo toinen kerta tänä vuonna, kun rakennusta yritetään sytyttää. Edellisen kerran sytyttämistä yritettiin heinäkuun puolessa välissä, Lönnqvist kertoo. Hänen mukaansa tuolloin vahinkoja syntyi paljon enemmän ja osa vahingoista on edelleen korjaamatta.

- Heinäkuussa yläkerran huoneiden seinä- ja kattopinnat paloivat sisäpuolelta ja tuli pieniä kosteusvaurioita. Ulkokuori kuitenkin säilyi, hän sanoo.

Lönnqvistin mukaan rakennus on noin 250-300 neliömetriä. Siinä on kolme kerrosta ja sen on rakennettu 1900-luvun alussa.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen palosta hieman ennen kello kymmentä tiistaina illalla. Palon sammuttamiseen kului noin puoli tuntia. Henkilövahinkoja ei ole tullut.