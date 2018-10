Ylioppilastutkintoon vaaditaan pian vähintään viisi koetta – tavoitteena lisätä reaaliaineiden ja lyhyen kielen kirjoittajien määrää

Reaaliaineissa pärjätäkseen on pakko osata lukea ja kirjoittaa. Yli 11 % peruskoulun päättäneistä ei erään tutkimuksen mukaan osaa kunnolla lukea. Suomessa!!! Kokonaisuuksien hallinta ja ennen kaikkea yleissivistys on äärimmäisen tärkeää lukio-opetusta ennen jatko-opiskeluja. Yleissivistyksen eli perustietojen omaksuminen yhteiskunnasta, historiasta, elinkeinoista ym. kantaa läpi elämän. Kaikesta ei tarvitse tietää kaikkea, mutta jotain on hyvä tietää kaikesta. Muuten ei ymmärrä elämää eikä voi hyödyntää täysillä muita taitoja, kuten matematiikkaa, kieliä tai vaikkapa psykologiaa. Suhtaudun pitkästä aikaa positiivisesti koulutusta koskevaan uudistukseen!