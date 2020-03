Kylläpä tuli yliopistojen, lue ylioppi -

laskirjoitusten, suorittamisesta todel -

lakin V - mäinen homma. Tässä on

nyt elävä esimerkki siitä, minkälai -

sia hankaluuksia pääsykokeiden pois-

tuminen yliopistoista ja korkeakou -

luista aiheuttaa. Kun ylioppilaskir -

joituksissa olet sairaana ja kirjoitat

huonot arvosanat niin et varmasti

pääse yliopistoon. Aiemmin oli vielä

tilanne aivan eri. Jos ylioppilaskirjoi-

tukset suoritit esim. 39: n asteen

kuumeessa ja tämän takia sait huo -

not arvosanat niin pystyit kuitenkin

varmistamaan pääsyn yliopistoon on-

nistumalla yliopiston pääsykokeissa.

Mitä mieltä tästä on kaikkivaltias

Ylioppilastutkintolautakunta sekä

te siellä yliopistoissa ja korkeakou -

luissa, jotka aikoinaan halusitte luo -

pua pääsykokeiden järjestämisestä.

Helppohan siellä teillä on. Teillä on

omat opiskelut takana. Tämä ei

enää koske teitä.