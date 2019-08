Ylinopeuksia, suojatierikkeitä ja kiinnittämättömiä turvavöitä – poliisin valvonta koulujen lähistöllä johti muun muassa 900 rikesakkoon ja 123 väliaikaiseen ajokieltoon

Kysymys kuuluu, että mitä jää tekemättä kun poliisi pyydystää valtiolle pikavoittoja liikenteestä? Jääkö henkirikoksia, varkauksia ja jopa vihjeitä lasten hyväksikäytöstä tutkimatta, kun resurssit on suunnattu helpon rahan apajille liikenteeseen? Ainakin Helsingin poliisi ilmoitti, että jopa 2000 (!) vihjettä lasten hyväksikäytöistä on tutkimatta, koska vähäiset resurssit. Mielestä tällainen priorisointi helpon rahan perään on järkyttävää, samaan aikaan kun vakavat rikokset jäävät tutkimatta!