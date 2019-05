Yli 200 henkilöä käy hallitusneuvotteluita – mukana on vaikuttajia niin kunnista, puolueista kuin ay-liikkeestä

Kaikki hallitusneuvotteluita käyvät ihmiset eivät mahdu Säätytaloon, koska työryhmiä ja neuvottelijoita on näissä neuvotteluissa sen verran paljon. Neuvotteluita käydään myös valtion lähellä sijaitsevissa rakennuksissa.

Sdp:n, keskustan, vihreiden, Vasemmistoliiton ja Rkp:n välisissä neuvotteluissa on yhteensä kahdeksan ilmiöryhmää, joiden alla on vielä yhteensä kymmenen alatyöryhmää.

Kaikissa ryhmissä neuvottelee reilusti yli 200 henkilöä, joten valta mahdolliseen hallitusohjelmaan vaikuttaa melko hajautetulta.

Kun keskusta, Perussuomalaiset ja kokoomus neuvottelivat hallituksen muodostamisesta 2015, neuvottelijoita oli reilu sata. Suurin osa neuvottelijoista oli tuolloin kansanedustajia.

Puolueilla ei riitä nyt kansanedustajia kaikkiin ryhmiin, joten neuvottelijoita on haettu puolueiden omista asiantuntijoista, eduskuntaryhmien työntekijöistä, entisistä kansanedustajista sekä kuntapäättäjistä.

Erityisesti puolueiden omat asiantuntijat saavat nyt vastuuta.

Ay-taustaa löytyy

Vasemmistopuolueissa jotkut ovat tai ovat olleet kosketuksissa ammattiliittoihin tai palkansaajien keskusjärjestöihin.

Esimerkiksi Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:hon kytköksissä olevia henkilöitä on muutamia mukana.

Heitä ovat esimerkiksi SAK:n työ ja turva -osaston johtaja ja johtoryhmän jäsen Saana Siekkinen, kansainvälisten asioiden päällikkö Pekka Ristelä (vas.), hallituksen jäsen Teija Asara-Laaksonen (vas.), lakimies Anu-Tuija Lehto (vas.) ja ekonomisti Patrizio Lainá (vas.).

Sdp on lisäksi ottanut SAK:n entisen puheenjohtajan ja entisen työministerin Lauri Ihalaisen mukaan neuvotteluihin.

Sosiaalisessa mediassa jonkin verran lobbauskohua on herättänyt vihreiden neuvottelija Elina Moisio, joka on konsulttitalo Milttonissa töissä ja myös sen osakas. Moisio on myös Helsingin kaupunginvaltuutettu ja entinen Akavan ilmasto- ja ympäristöpolitiikan asiantuntija.

Etlan entinen johtaja Vesa Vihriälä (kesk.) on kestävän talouden ryhmässä ja Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr.) pohtii veropolitiikkaa.

Puolueiden entisistä kansanedustajista mukana ovat muun muassa Kimmo Tiilikainen (kesk.), Oras Tynkkynen (vihr.), Juha Rehula (kesk.), Pilvi Torsti (sd.) Ole Norrback (r.), Astrid Thors (r.) ja Olli-Poika Parviainen (vihr.).

Rkp on ottanut neuvottelijoikseen muun muassa Kruunupyyn kunnanjohtajan Malin Brännkärrin, Luodon kunnanjohtaja Gun Kaptensin ja Pietarsaaren kaupunginjohtajan Kristina Stenmanin.

Henkilövalintoja on yritetty myös kyseenalaistaa. Perussuomalaiset Nuoret vaati perjantaina Vasemmistoliiton Helsingin kaupunginvaltuutetun Dan Koivulaakson poistamista hallitusneuvotteluista, koska PS-Nuorten mukaan "Koivulaakso kannattaa väkivaltaisen Antifa-järjestön toimintaa".