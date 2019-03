Yli 100 rikosilmoitusta ulkomaisista numeroista liittyvistä sijoitushuijauksista – Poliisi varoittaa: suomalaisilta huijattu lähes viisi miljoonaa euroa reilun vuoden aikana

Keskusrikospoliisin mukaan toiminta vaikuttaa kansainväliseltä. Puheluita on tullut kansainvälisten numeroiden lisäksi suomalaisista numeroista.

Suomessa on tehty jo yli 100 rikosilmoitusta ulkomaisista numeroista tulleisiin puheluihin liittyvistä sijoitushuijauksista, poliisi tiedottaa. Poliisin tietoon tulleissa tapauksissa suomalaisilta on huijattu reilun vuoden aikana lähes viisi miljoonaa euroa.

– Toiminta vaikuttaa kansainväliseltä, ja huijauksista tai niiden yrityksistä on ilmoitettu ympäri Suomea. Useimmiten uhriin on oltu ensimmäisen kerran yhteydessä puhelimitse +44-alkuisesta numerosta, mikä on saanut näyttämään siltä, että puhelu tulee Isosta-Britanniasta. Viime aikoina puheluita on tullut myös muista kansainvälisistä sekä suomalaisista numeroista, kertoo rikoskomisario Marko Leponen Keskusrikospoliisista.

Soittaja on esiintynyt ulkomaalaisen yrityksen edustajana, kysellyt uhrin varallisuudesta ja tarjonnut tälle sijoitusmahdollisuuksia ulkomaalaiseen yhtiöön huomattavan isolla tuotto-odotuksella. Tämän jälkeen uhria on usein lähestytty muutaman päivän siäsllä uudelle ja pyydetty lisäsijoituksia. Poliisin mukaan myöhempi yhteydenpito ja tiedonvaihto ovat tapahtuneet sähköpostin välityksellä.

– Uhria on pyydetty maksamaan sijoitettava pääoma ulkomaiselle pankkitilille tai virtuaalivaluutan vaihtopalveluun. Ensimmäinen summa on ollut yleensä 200–300 euroa. Joissain tapauksissa uhrille on maksettu pian takaisin kaksinkertainen summa ja väitetty sen olleen tuottoa aiemmasta sijoituksesta, Leponen kertoo.

Poliisi varoittaa, että alun pienempi sijoitettu summa ja väite summan kaksinkertaisista tuotoista on vain huijausta. Todellisuudessa summaa ei ole sijoitettu mihinkään, vaan tarkoituksena on koukuttaa uhri sijoittamiseen ja houkuteltua tämä sijoittamaan lisää rahaa. Rikoskomisario Leponen kertoo osan uhreista ottaneen jopa lainoja sijoituksien maksamiseksi.

Poliisin tietoon tulleet uhrit ovat enimmäkseen syntyneet 1940–1960-luvuilla, mutta uhrien joukossa on ollut myös 1980- ja 1990-luvulla syntyneitä.

Osaa uhreista on pyydetty asentamaan tietokoneeseensa etäkäyttösovellus, jonka avulla epäillyillä on ollut pääsy uhrin tietokoneelle ja mahdollisuus hallita tietokonetta. Etäyhteyden kautta on ollut mahdollista seurata maksuliikennettä ja tehdä maksuja uhrin puolesta.

– Sijoitushuijauspuheluita on tullut kaikenikäisille. Ihan jokaisen kannattaa olla varuillaan. Varojaan ei tule koskaan siirtää tuntemattomille henkilöille eikä tahoille tietämättä näiden taustaa tarkasti, ja muutenkin sijoitusasioihin liittyvissä yhteydenotoissa ja asioissa kannattaa olla hyvin varovainen. Jos tarjous kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, se ei todennäköisesti ole totta.

Jos epäilee joutuneensa sijoitushuijauksen uhriksi, kannattaa tehdä rikosilmoitus netissä sähköisellä rikosilmoituslomakkeella tai paikallispoliisille poliisiasemalla.

– Jotkut saattavat jättää kertomatta läheisilleen tai poliisille, koska eivät haluaisi myöntää tulleensa huijatuiksi. Nopea ilmoittaminen on kuitenkin tärkeää, koska se auttaa poliisia pääsemään epäiltyjen jäljille, ja joissain tapauksissa osa rahoista on ripeän ilmoituksen ansiosta onnistuttu palauttamaan uhrille.