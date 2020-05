Yli 10 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletty toukokuun loppuun asti, kesän tilanne vielä auki

Yli kymmenen hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat kiellettyjä toukokuun loppuun asti, linjaavat aluehallintovirastot (Avit). Kesän osalta päätöksiä ei vielä ole tehty.

Linjaus koskee kaikkia yli kymmenen hengen sisä- ja ulkotiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia.

Aluehallintovirastojen mukaan kesän tapahtumia koskevia päätöksiä ei tehdä tässä vaiheessa. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa aluehallintovirastoille ohjeet kesän osalta myöhemmin.

– Kesän tapahtumakirjo on laaja, tapahtumia ja toimintaa on huvipuistoista erilaisiin leireihin ja kilpailuihin. Uusia päätöksiä koskevia selvitettäviä asioita ja huomioitavia näkökulmia on myös paljon ja päätökset pitää valmistella huolellisesti, tiedotteessa sanotaan.

Kesää koskevat päätökset valmistellaan toukokuun loppuun mennessä.