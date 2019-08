Ylen kannatusmittaus: Perussuomalaiset suosituin puolue, kokoomus toisena – hallituspuolueiden suosio kasvussa

Hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus kääntyi nousuun Ylen kannatusmittauksessa. Hallituspuolueiden kannatus on yhteensä 57 prosenttia.

Mittauksessa suurimman puolueen paikkaa pitää yhä perussuomalaiset 19,6 prosentin kannatuksella. Puolue nousi johtoon keväällä eduskuntavaalien jälkeen.

Toiseksi suosituin puolue mittauksessa on kokoomus, jonka kannatus on 16,8 prosenttia. Kolmanneksi suosituin puolue on SPD, jonka kannatukseksi mitattiin 16,3 prosenttia.

Neljänneksi suosituimmaksi puolueeksi nousi vihreät, jonka kannatus nousi 0,8 prosenttiyksikköä kesäkuun kannatusmittauksesta. Puoluetta kannattaa nyt 15,1 prosenttia.

Keskustaa kannattaa kyselyn perusteella 12,6 prosenttia. Kuudenneksi suosituimmaksi puolueeksi sijoittui vasemmistoliitto, jota äänestäisi 8,7 prosenttia.

RKP:n kannatus laski 0,3 prosenttiyksiköllä 4,3 prosenttiin. Myös kristillisdemokraattien kannatus laski 0,3 prosenttiyksikköä. Puoluetta kannattaa mittauksen perusteella 3,5 prosenttia.

Liike Nytin kannatus oli mittauksessa 1,2 prosenttia ja muut-ryhmän kannatus 1,9 prosenttia.

Taloustutkimuksen tekemään kyselyyn haastateltiin yhteensä 2451 ihmistä, joista puoluekantansa kertoi 1749 vastaajaa. Tulosten virhemarginaali on 2 prosenttiyksikköä suuntaansa.