Ylen kannatusmittaus: Kokoomuksen kannatus laskenut eniten ja perussuomalaisilla vahvin nousu

Yle on julkaissut tuoreet luvut eduskuntapuolueiden kannatuksesta. Suurin muutos kuukauden takaisiin lukemiin on tapahtunut kokoomuksen kohdalla. Sen kannatus on laskenut 2,3 prosenttia. Sitä kannattaa nyt 17,3 prosenttia.

Kolmen kärjessä ovat edelleen SDP, kokoomus ja keskusta. Myös SDP kannatus laski reilun prosenttiyksikön verran. Se on nyt 20,1 prosenttia. Keskustaa kannattaa 15,6 prosenttia vastaajista, mikä on puoli prosenttiyksikköä vähemmän kuin tammikuun mittauksessa.

Kannatustaan tammi–helmikuun välisenä aikana lisäsivät vihreät, perussuomalaiset, RKP ja siniset. Suurinta kannatuksennousu oli perussuomalaisilla, jota kannatti helmikuun kyselyssä 1,8 prosenttiyksikköä suurempi joukko kuin tammikuussa. Perussuomalaisten kannatus on tuoreessa mittauksessa 12 prosenttia.

Vihreitä kannatti 14,6 prosenttia, RKP:ta neljä ja sinisiä 1,4 prosenttia vastaajista.

Pienemmistä puolueista kannatustaan menettivät vasemmistoliitto ja kristillisdemokraatit. Vasemmistoliittoa kannattaa nyt 8,6 prosenttia ja kristillisdemokraatteja 3,6 prosenttia. Muita kuin edellä mainittuja puolueita kannattaa 2,7 prosenttia vastaajista.