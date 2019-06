Ylen kannatusmittauksen mukaan Perussuomalaiset on suosituin puolue – seuraavina ovat Sdp ja kokoomus

Puolueiden kannatuksessa ei näy suuria muutoksia Yleisradion teettämässä kannatuskyselyssä. Perussuomalaiset on kyselyn suosituin puolue 19,5 prosentin kannatuksella, joka on kasvanut edellisestä mittauksesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Oppositioon jääminen on näin vahvistanut entisestään Perussuomalaisten kannatusta.

Seuraavana kyselyssä on Sdp 17,4 prosentin kannatuksella ja kolmantena on kokoomus 16,7 prosentin kannatuksella. Sdp:n ja kokoomuksen luvut ovat lähes ennallaan edelliseen kyselyyn nähden.. Laskua niissä on ollut 0,2-0,4 prosenttiyksikköä.

Neljäntenä on vihreät 13,9 prosentin kannatuksella, jossa on kasvua 0,6 prosenttiyksikköä.

Viidentenä olevan keskustan kannatus on laskenut 0,9 prosenttiyksikköä ja on kyselyssä 12,4 prosenttia.

Yle teetti kyselyn Taloustutkimuksella, joka haastatteli 2 436 ihmistä. Haastattelut tehtiin pääosin hallitusneuvotteluiden aikana. Viimeiset haastattelut on tehty kuluvan viikon tiistaina.

Hallitusohjelman julkistuksen mahdollinen vaikutus puolueiden kannatukseen ei tuloksiin voi vielä vaikuttaa.

Puoluekantansa kertoi 1 863 ihmistä eli 76,4 prosenttia vastaajista.

Tulosten virhemarginaali on suurimpien puolueiden osalta 2 prosenttiyksikköä suuntaan tai toiseen.