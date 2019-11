Ylen gallup: Perussuomalaiset kasvatti jälleen johtoasemaansa, SDP valahti neljänneksi

Kansa tuntuu äänestävän väärin, ainakin hallituksen mielestä. Siinä on Paatero ja Gustafsson olleet veikkauksesta tai antaneet outoja lauseita. On kiusattu Päiviä lujaa. 100e on nyt kait 19e. Haukuttu poliisia syyttä. Kansalla on kuitenkin oikeustajua, mikä on hyvä.