Ylen gallup: Keskustan kannatus elpyi, SDP:n suunta alaspäin – perussuomalaiset yhä kärjessä

Perussuomalaiset jatkaa mielipidemittauksen kärkenä, uutisoi Yle. Puolueen kannatus on Ylen torstaiaamuna julkaiseman gallupin mukaan 20,9 prosenttia, missä on nousua 0,3 prosenttiyksikköä. Muutos mahtuu kirkkaasti virhemarginaaliin, joka on kaksi prosenttia suuntaansa.

Isompia muutoksia - nekin virhemarginaaliin mahtuvia - mitattiin SDP:lle je keskustalle. SDP:n kannatus laski 1,3 prosenttiyksiköllä 15,6 prosenttiin. Sijoitus mielipidemittauksessa on kolmas.

Keskustan kannatus on mittauksen perusteella hienoisessa nousussa. Syyskuun pohjalukemista puolue tuli ylöspäin 1,2 prosenttiyksikkö 12,8 prosenttiin. Sijoitus gallupissa on silti yhä viides.

Gallupin kakkonen on kokoomus, jonka kannatukseksi mitattiin 17,1 prosenttia. Muutosta edelliseen Ylen mittaukseen tuli 0,3 prosenttiyksikköä alaspäin.

Vihreät jatkaa mielipidemittausten nelosena 14,5 prosentin kannatuksellaan. Gallup-kannatus pieneni 0,1 prosenttiyksikköä.

Pienempien puolueiden kohdalla muutokset olivat minimaalisia. Vasemmistoliitolle mitattiin nyt 7,9 prosentin, RKP:lle 3,9 prosentin ja kristillisdemokraateille 3,7 prosentin kannatus. Liike Nyt on 1,6 prosentin kannatuksessa.

Gallupin toteutti Ylelle Taloustutkimus. Se haastatteli syys–lokakuussa 2 446 ihmistä.