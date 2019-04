Yleisönosastojen koirankakkakirjoitukset ovat poliisille varma kevään merkki — Kakkasakkojakin on jaettu

Poliisi vakuuttaa valvovansa parhaan kykynsä mukaan myös koirankakan hylkääjiä ja päristelevää moponuorisoa.

Helsinki

Poliiseille varmat kevään merkit löytyvät lehtien yleisönosaston koirankakka- ja mopoaiheisista kirjoituksista, tiedotti Hämeen poliisilaitos torstaina.

– Poliisilta vaaditaan valvontaa myös näihin järjestyshäiriöihin. Väheksymättä yhtään ihmisten murheita, poliisi valvoo näitäkin asioita monen muun murheen lisäksi, tiedotteessa sanotaan.

– Erikseen ei kakan hylkääjiä kytätä, mutta jos kohdalle osuu, niin huomautuksen varmasti saa. Nuoria mopoilijoita pyritään ensisijaisesti ohjeistamaan neuvoin ja kehotuksin.

Lännen Media kysyi tiedotteen kirjoittaneelta rikoskomisario Tomi Repolta, että ärsyttääkö poliisia yleisön vaatimukset kakkakyttääjänä ja lastenvahtina toimimisesta. Ei kuulemma ärsytä, oli vain rikoskomisario Repon vuoro kirjoittaa ajankohtaisesta aiheesta.

– Tein tällaisen pakinatyyppisen kirjoituksen, Repo naurahtaa.

Hän kuitenkin paljastaa, että Hämeen poliisissa väki vähän vitsinäkin seuraa, että milloin kakka- ja mopoaiheet valtaavat lehtien yleisönosastot. Ensimmäisistä kakkakeskusteluista tietää, että kuukauden päästä kevät on jo pitkällä.

– Sitäkin kirjoituksissa kysytään, että onko roskien heittäminen luontoon ja kadulle sitten fiksua.

Poliisi voi katsoa roskaamisen ja koirankakan noukkimatta jättämisen rikkomukseksi. Rangaistuksena on rikesakko, jonka suuruus on 100 euroa.

Ainakaan Hämeenlinnan alueella poliisi ei kovin usein kuitenkaan kakkasakkoa kirjoita.

– Minulla ei ole tilastoja asiasta, mutta arvioin, että täällä poliisi kirjoittaa ehkä noin yhden kakkasakon vuodessa, Repo sanoo.

Koirankakan keräämiseen ja roskaamiseen kuten muihinkin järjestyshäiriöihin auttaa poliisin näkyminen kaduilla.

– Silmänpalvontaa harjoitetaan tälläkin saralla, kakat kerätään, kun poliisi on lähistöllä, Repo naurahtaa.

Repo muistuttaa tiedotteessa, että lain lähtökohtana on, että sen noudattaminen palvelee yhteistä hyvää. Jokaisen omilla valinnoilla ja teoilla on merkitystä myös muiden ihmisten ja yhteisön hyvinvoinnille.

– Lakien rikkominen koskettaa aina jotain toista ihmistä, ihmistä joka on monesti täysin syytön koko asiaan, tiedotteessa sanotaan.

– Ei ole kiva astua koirankakkaan tai herätä helteellä mopon pärinään. Rikoksen uhrin asemaan joutuminen ei ole koskaan mukavaa.

Poliisin mukaan mopopoikien ja skootterityttöjen päristelyä kiroavat kirjoitukset ovat toinen varma kevään merkki.

– Ja onhan niiden ääni ärsyttävä hiljaisella asuinalueella. Pahimpia ovat viritetyt mopot, joissa on muokattu tai poistettu pakoputkea, Repo sanoo.

Mopomiitteihin saattaa osallistua kymmeniä tai jopa satoja nuoria, joten ääntä riittää. Aikuisten ihmisten tapaan myös nuorissa on paljon fiksua väkeä, Hämeen poliisi muistuttaa.

Poliisi valvoo mopoilijoita, vaikkakin viime vuosien aikana valvonnan määrä on vähentynyt. Syynä on se, että poliisi on joutunut siirtämään henkilöstöä valvonnasta hälytystehtävien hoitamiseen.

Jos kehotukset eivät nuoria saa järjestykseen, päristelystä voi seurata sakot.

– Tulevina vuosina ilmastonmuutos voi aikaistaa kevään merkkejä, mutta yksi ei muutu: koirat kakkivat, mopot kulkevat ja poliisi valvoo.