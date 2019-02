On täysin vastuun väistämistä ja kaksinaismoralismia kunnan virkamiehiltä ja päättäjiltä yrittää sysätä vastuuta pelkästään näillä vanhuksilla rahastavien pörssiyhtiöitten vastuulle. Hehän tekevät sitä, mikä on heidän ainoa tehtävä: tuottaa lisäarvoa osakkeen omistajille. Raha ei tunne etiikkaa tai moraalia, eikä sillä ole myöskään omatuntoa. Kunnan virkamiesten ja päättäjien tehtävä on huolehtia siitä, minkätasoista hoivaa vanhuksille tarjotaan. Ja se tehtävä edellyttää paitsi riittävien laatukriteerien kirjaamista sopimuksiin, myös valvontaa siitä, että sopimusta myös noudatetaan. Nyt vain mennään halvimman tarjouksen mukaan, ja sen jälkeen, kun sopimukset on allekirjoitettu, ollaan täysin "halleluujaa". Jos nostetaan syytteitä hoivakoteja vastaan, niin syytteet on nostettava myös vastuussa olevia päättäjiä kohtaan - niin virkamiehiä kuin poliittisiakin päättäjiä.