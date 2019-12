Yle: Oulujärvi, Saimaa ja Päijänne kärsivät jääkadosta – Lapin järvissä jopa tavanomaista paksumpi jää

Ylen mukaan Etelä- ja Länsi-Suomen isot järvet, Oulujärvi, Saimaa ja Päijänne, kärsivät jääkadosta.

Suurien järvien jää on niin ohutta, että niitä ei ole pystytty edes mittaamaan,uutisessa kerrotaan.

Lapin järvien jääpeite on normaali tai joissain osin jopa normaalia paksumpi, kertoo Suomen Ympäristökeskuksen johtava hydrologi Bertel Vehviläinen Ylelle. Hänen mukaansa poikkeuksellisen ohuet jäät selittyvät tavanomaisella sään vaihtelulla, mutta oma osuutensa on ilmaston lämpenemisellä.

Ilmatieteen laitoksen mukaan myös jäätä merialueilla on vain Perämeren pohjukassa ja pienissä lahdissa Vaasan, Tornion ja Kemin edustalla. Merijään paksuus on 15–30 senttimetriä, ja sitä on pitkäaikaiseen keskiarvoon verrattuna selvästi tavanomaista vähemmän, jutussa kerrotaan.