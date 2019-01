Yle: Neljä puoluetta valmis supistamaan ilmavoimien hävittäjien määrää, puolustusministeri taas nostaisi määrän sataan - "Kyse siitä, puolustetaanko koko maata"

Tilanteessa kun hävittäjiä todella tarvitaan, kukaan tuskin on harmissaan siitä että niitä on liikaa. Ja jos niitä on tarpeellinen määrä, sen todellisen tarpeen tulokin voi hyvin jäädä toteutumatta.

Siinä vaiheessa, ehkäpä se on juuri nyt, voi sitten hyvin olla sitä mieltä, että lähes tarpeettomia ovat olleet tähänkin asti. Mutta jos nyt otetaan huomioon geopoliittinen sijaintimme ja aina niin luotettava rajanaapurimme, en minä ainakaan voi tulla toiseen päätelmään. Olemme aika kaukana Halosen ajan "ei meitä kukaan uhkaa" -skenaariosta. Olimme silloinkin, vaikka se ei siltä sillä hetkellä näyttänytkään.

Ei ajeta puolustuskykyä alas. Se on nopeasti tehty, mutta sen palauttaminen on kovan työn takana. Sen voimme nähdä Ruotsista, mutta mitäpä me muiden kokemuksista tai historiasta välittäisimme oppia? Meillähän on juuri nyt kaikki hyvin.