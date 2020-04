Yle: Koronatestit antavat paljon vääriä tuloksia – pahimmillaan jopa puolet negatiivisista voi olla vääriä

Yle kertoo verkkosivuillaan, että nenänielunäytteistä otettavat koronavirustestit ovat parhaimmillaankin oikeassa vain neljä kertaa viidestä. Ongelmia aiheuttavat erityisesti väärät negatiiviset testit, sillä positiiviset tulokset ovat yleensä oikeassa.

Ajoitus on tärkeää testituloksen luotettavuuden kannalta. Nenänielunäyte tulisi ottaa taudin varhaisessa vaiheessa, kun virusta on vielä ylähengitysteissä. Toisaalta liian varhainen näyte voi antaa myös väärän tuloksen. Paras ajankohta näytteenotolle on muutama vuorokausi oireiden alkamisesta.

Ylilääkäri Maija Lappalainen HUS:n kliinisen mikrobiologian laboratoriosta kertoo Ylelle, että pahimmillaan jopa puolet koronavirustesteistä antaa väärän tuloksen.

HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen kertoo Ylelle, että asiantuntijoiden mukaan todennäköisyys viruksen nappaamiseen ylähengitysteistä on noin 70–90 prosenttia. Hänen arvionsa mukaan joka viides koronavirusinfektion saaneista jää testissä tunnistamatta.

Näytteenotto nenänielutikulla vaatii taitoa tekijältä ja on potilaalle epämiellyttävää. Tästäkin syystä tulokset ovat epävarmoja. Pitkistä ja joustavista näytetikuista on koronan myötä ollut pulaa ja näytteitä on joutu ottamaan nielusta, mikä laskee testin varmuutta.

Varsinainen tutkimus tehdään laboratoriossa geenimonistamiseen perustuvalla PCR-tutkimuksella.