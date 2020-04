Yle: Kaksi kolmasosaa Suomen koronakuolemista hoivakodeissa – Helsingin asumispalveluissa 28 kuollutta

Jo kaksi kolmasosaa Suomen koronavirukseen liittyvistä kuolemista on tapahtunut hoivakodeissa ja palvelutaloissa, kertoo Yle.

Koko maassa koronavirukseen on kuollut tämänpäiväisten lukujen mukaan 64 ihmistä. Ylen selvityksen mukaan näistä 42 on tapahtunut hoivakodeissa.

Yle kertoo, että Helsingin ikääntyneiden asumispalveluissa kuolleita on tiistaihin mennessä 28. Kuolleita on sekä kaupungin omissa että yksityisten yritysten yksiköissä. Yhdessä hoivakodissa kuolleita on yhdeksän.

Kiuruvedellä vanhusten hoivakodissa koronavirukseen on kuollut yhdeksän ihmistä. Lisäksi Espoossa hoivakodeissa on kirjattu neljä koronaviruskuolemaa ja Keski-Uudenmaan soten alueella yksi.