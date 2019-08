Yle: Historiallisen suuri rahanpesuepäily paljastui – poliisin mukaan  130 miljoonaa euroa virtasi Venäjältä suomalaisyhtiön kautta maailmalle

Kahta virolaismiestä syytetään törkeästä rahanpesusta, joka keskusrikospoliisin (KRP) mukaan on todennäköisesti suurin koskaan Suomessa paljastunut, kertoo Yle. Ylen MOT:n tietojen mukaan KRP uskoo, että rahat ovat alun perin peräisin venäläisen järjestäytyneen rikollisuuden toiminnasta.

Tapauksesta tekee niin mittavan se, että 130 miljoonaa euroa virtasi suomalaisyhtiön tilien kautta vain neljän kuukauden aikana, kertoo keskusrikospoliisin rikostarkastaja Jarmo Koistinen STT:lle.

Rahat ovat Koistisen mukaan peräisin laittomasta pankkitoiminnasta Venäjältä, josta ne ovat päätyneet suomalaisyrityksen tilille. Rahat ovat peräisin useasta eri pöytälaatikkofirmasta, Koistinen kertoo.

– Se on sitten jaettu edelleen Latvian kautta ympäri maailmaa, Koistinen sanoo STT:lle.

Pelkästään poliisin takavarikoimien varojen määrä oli enimmillään 455 miljoonaa ruplaa eli noin yhdeksän miljoonaa euroa, Yle kertoo.

Rahojen alkuperää perusteltiin moottoritien suunnittelulla

Poliisi on tutkinut asiaa vuodesta 2014, ja asiaa on käsitelty tällä viikolla Helsingin käräjäoikeudessa. Tutkinnassa on kestänyt niin kauan muun muassa siksi, että poliisin on pitänyt pyytää virka-apua ulkomailta.

Suomalaisyhtiötä johtaneet virolaismiehet kiistävät Ylen mukaan syyllistyneensä rikoksiin.

Koistinen kertoo, että rahojen alkuperää on perusteltu moottoritien suunnittelulla.

Ylen mukaan kyse on rakennusalalla toimivasta suomalaisyhtiöstä, jonka toimintaa ja rahaliikennettä KRP alkoi seurata vuonna 2014.

– Ilmoitus epäilyttävistä tilisiirroista tuli pankeilta, eli ne toimivat tässä tapauksessa juuri niin kuin pitääkin, Koistinen sanoo Ylelle.

Tapaukseen kytkeytyy venäläismies, mutta KRP:n mukaan häntä vastaan ei ole voitu nostaa syytettä, koska Suomen poliisin toimivalta ei ulotu Venäjällä tapahtuneisiin rikoksiin.

Helsingin käräjäoikeus ottaa aikanaan kantaa syytteisiin.