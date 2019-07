Yle: Bill Clinton nähty Helsingin keskustassa

Yhdysvaltain entinen presidentti Bill Clinton käveli turvamiesten kanssa Helsingin keskustan kaduilla.

Yhdysvaltain entinen presidentti Bill Clinton on nähty Helsingissä. Asiasta uutisoi Yle.

Clintonin on nähty kävelevän muun muassa Esplanadilla ja Aleksanterinkadulla kesäisessä asussa turvamiesten kanssa. Helsingin poliisi on vahvistanut tiedon, että Clinton on Helsingissä.

Clinton on poliisin mukaan Helsingissä yksityishenkilönä.

– Clinton oli kuin kuka tahansa kesäturisti. Hän oli hyväntuulisen oloinen ja ihmiset pyysivät yhteiskuviin hänen kanssaan, mihin hän suostui. Clintonin seurassa oli muutama muu henkilö, Ylen toimittaja Minna Rinta-Tassi sanoi Ylen uutisessa.

Svenska Ylen tietojen mukaan Clinton on menossa Ahvenanmaalle.