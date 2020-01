Yle: Ammattirikollisilla uudenlainen tapa tehdä rikoksia Suomessa – virolaisten tekemillä tunnuksilla tehtaillaan petoksia netissä

Virolaiset ammattirikolliset ovat ottaneet käyttöönsä uudenlaisen tavan tehdä rikoksia Suomessa, kertoo Yle. Netissä tehtailluilla petoksilla rikolliset saavat jopa miljoonien eurojen hyödyn.

Ammattirikolliset tuovat Suomeen "muuleja" eli virolaisia henkilöitä, jotka rekisteröityvät EU-kansalaisina ja hankkivat Suomessa henkilö- ja pankkitunnukset. Sen jälkeen muulit luovuttavat tunnukset Suomessa toimiville "maajohtajille" ja palaavat kotimaahansa.

Muuleilta saamien tunnusten avulla aletaan sitten tehtailla rikoksia.

Ylen haastatteleman rikoskomisario Hannu Kortelaisen mukaan päätekijät ovat Viroa kauempana esimerkiksi Espanjassa tai Etelä-Amerikassa. Viro on välitaso. Suomessa oleskelevat maajohtajat ovat henkilöitä, jotka tuntevat hyvin suomalaisen yhteiskunnan toiminnan.

Muuleja on satoja. Kortelaisen mukaan on epäselvää, onko toiminnan taustalla yksi vai useampia liigoja. Hänen mukaansa kyse on järjestäytyneestä kansainvälisestä rikollisuudesta. Ilmiö alkoi yleistyä Suomessa kolme vuotta sitten.