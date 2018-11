Yksinkertaiset joka kodin laitteet ovat alttiita GPS-häirinnälle, joka on helppoa – sen voi tehdä vaikka Säkkijärven polkalla

Jokainen näistä, GPS, Glonass ja Beidou ovat omia satelliittipohjaisia järjestelmiä ja toimivat valmistuessaan kaikkialla maailmassa. Beidou ei toimi toistaiseksi kuin Aasiassa. Galileo taas ei ole vielä käytössä kun satelliitteja ei ole vielä tarpeeksi taivaalla.

Kaikki nämä toimivat samalla tavalla joten häirintää voi tehdä tukkimalla järjestelmien käyttämät taajuudet. Tosin ainakin GPS, Kiinan Beidou ja Galileo toimivat ainakin osittain samoilla taajuuksilla. Tällä kukin haluaa varmistaa sen että vastapuoli ei voi häiritä toisen signaalia häiritsemättä samalla oman järjestelmän tarkkuutta. Venäjän Glonass järjestelmässä kullakin satelliitilla oli alunperi kai oma taajuus, mutta nykyisin taajuuksien määrää on vähennetty sallimalla eri puolilla planeettaa olevien satelliittien käyttää samaakin taajuutta. Sekin järjestelmä siirtynee tulevaisuudessa käyttämään vain muutamaa taajuutta muiden tavoin.

GPS käyttää pääasiassa kahta taajuutta L1 ja L2 mutta varattuja taajuuksia on kuusi tai seitsemän. Kuluttajalaitteissa on käytetty vain yhtä taajuutta (L2) minkä vuoksi sen tarkkuus ei ole ollut kuin metrien luokkaa. Sotilaskäytössä on salattu L1 taajuus jonka avulla tarkkuus paranee kymmeniin sentteihin ilman maanpäällisiä korjaussignaaleja joilla päästään jo senttimetrien tarkkuuksiin. Siviilikäyttöön on ollut puhetta avata toinenkin taajuus jolloin siviililaitteetkin tulisivat tarkemmiksi. Kahden taajuuden etu on siinä että vertaamaan eri taajuuksilla tulevia signaaleja kyetään korjaamaan ionosfäärin signaaleihin aiheuttama virhe.