Yhdessäkään Pohjoismaassa ei ole lobbarirekisteriä – Suomi saattaa saada sellaisen

Rekisteriä kannattava ministeri Anu Vehviläinen otti vastaan tuoreen raportin. Siinä nostetaan esiin Irlannin laajaa, kattavaa ja huolella valmisteltua rekisterimallia.

Jos muiden muassa ministeri Anu Vehviläisen (kesk.) ja puhemies Paula Risikon (kok.) tahtoo toteutuu, Suomeen perustetaan lobbarirekisteri. Yhdessäkään Pohjoismaassa sellaista ei vielä ole.

Vehviläinen otti aamulla vastaan Itä-Suomen yliopistossa laaditun raportin, jossa tarkastellaan lobbarirekisteriä vaikuttamissäätelyn muotona EU:ssa, Irlannissa, Britanniassa, Itävallassa ja Yhdysvalloissa.

– Oma kantani on, että Suomessa tulisi ryhtyä valmistelemaan lobbarirekisterin käyttöönottoa, kunta- ja uudistusministeri tiivisti.

Syyskuun alussa myös eduskunnan puhemies Paula Risikko esitti rekisterityön valmistelun aloittamista. Perusteina hän mainitsi edunvalvonnan läpinäkyvyyden ja avoimuuden sekä kansalaisten luottamuksen poliitikkojen työhön.

Ehtiikö Norja ensin?

Samat argumentit nousivat esille raportin luovutustilaisuudessa tänään.

Selvityksen toinen laatija, apulaisprofessori Emilia Korkea-aho muistutti, että vaikka lobbaus voi sanana kuulostaa negatiiviselta, se on yksi toimivan päätöksenteon edellytyksistä.

– Yhdessäkään Pohjoismaassa rekisteriä ei tosiaan ole, mutta kaikissa asiasta kyllä keskustellaan, Korkea-aho totesi.

– Viimeksi norjalainen Dagbladet-lehti kirjoitti kaksi viikkoa sitten, että Norja voisi perustaa rekisterin ja olla esimerkkinä naapureille. Tässä voi olla nyt vähän Finnkampen-henkeä: kuka ehtii ensin.

Sen paremmin itse raportti kuin sen tekijät eivät ota kantaa suomalaisen lobbarirekisterin perustamisen tarpeellisuuteen.

– Asia jää poliittisten päätöksentekijöiden käsiin, Korkea-aho painotti.

– Jos valmistelu alkaa, valmista sapluunaa rekisterille ei ole. Mallit ovat jossain määrin erilaisia kaikissa niissä maissa, joissa järjestelmä on käytössä. Esimerkiksi Irlannin rekisteri on varsin kattava ja laaja. Se on myös hyvin huolellisesti valmisteltu.

Lobbaus ei ole painostamista

Ministeri Anu Vehviläisen mielestä lobbarirekisteri olisi luontevaa jatkoa avoimena hallintomaana pidettävän Suomen aikaisemmille uudistuksille. Sellaisina hän mainitsi poliitikkojen sidonnaisuuksien ja vaalirahoituksen avaamisen sekä virkamiesten karenssisäädökset.

– Toivottavasti saamme tästä nyt aikaan laajan ja monipuolisen keskustelun, hän patisti.

Vehviläisen määritelmän mukaan kyseessä olisi julkinen rekisteri, jonne lobbareiden on laitettava tietonsa. Tiedostoista pitäisi näkyä ainakin, kuka lobbaa ja ketä sekä minkä asian puolesta ja millaisilla resursseilla.

– Painostusta saati uhkailua tai lahjontaa lobbaus ei saa olla, ministeri muistutti.