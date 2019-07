Yhä useampi suomalainen siirtää eläkkeelle jäämistä – suosittua varsinkin asiantuntija-ammateissa

Eiköhän se ole iha hullua jos on eläkeiänsaavauttanut ja jatkaa yhä töissä,viemällä nuoremmilta työpaikan.

Onko tässä mitään järkeä,laskekaapa mikä vaikutus on työttömyys % jos älyävät jättätyä eläkkeelle eläkäiän saavuttaneet

henkilöt.

Hyväkuntoisena voi harrastaa eläkkeellä,mutta jos tuleekin sairauksia sinnitelen jatkamalla työuraa,ja sitten olaankin vaippaiässä.

Elämä on aika lyhyt,miettikääpä sitä?