Yhä useampi keskeyttää ammattiopinnot ilman vaihtoehtoista suunnitelmaa – erityisesti nuoret miehet ovat vaarassa jäädä tyhjän päälle ja syrjäytyä

Ahmed Marzouk, Sergei Nikolaev ja Artem Vinogradov opiskelevat Oulun seudun ammattiopistossa Kaukovainion tekniikan yksikössä elektroniikkaa. Kaikilla on takana opintoja omassa maassaan. Nyt heistä tulee ICT-asentajia. – It’s a very nice ammatti, toteaa Marzouk, joka opintojen ohessa työskentelee kahdessa työpaikassa ja käy kotonaan vain muutaman tunnin nukkumassa. Kenellekään kolmikosta ei ole tullut mieleenkään jättää opintoja kesken. He arvostavat alaa ja koulutusmahdollisuutta suuresti. Samalta kurssilta kaksi on keskeyttänyt, mutta molemmilla oli hyvä syy: toinen vaihtoi yliopistoon ja toinen alaa. KUVA: Pekka Peura