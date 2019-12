WWF:n hallintoneuvoston johtoon valittu Eva Biaudet: Suojelutoimissa tulee huomioida vaikutukset paikallisiin ihmisiin

Kovin pinnallisella osaamisella tässä ollaan liikenteessä, sanoo voineensa vaikuttaa muun muassa maatalouden ja teollisuuden päästöjen vähentämiseen. Itse 40 v virkamiehenä maatalouden ja teollisuuden vesiensuojelutyötä sekä Itämeren suojelua tehneenä en ole missään yhteydessä törmännyt Biaudetin nimeen. Ehkä hän on jotain pientä jossain näperrellyt. Itämerityötä on viranomaisten toimesta tehty jo 1970-luvulta lähtien, mutta toimenpiteiden näkyminen meren tilan parantumisena vie vuosikymmeniä. Kansainvälinen yhteistyö on välttämätöntä, yksin Suomi ei Itämeren tilaan voi vaikuttaa kuin kohtalaisessa määrin.