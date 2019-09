Vuosaaren palkkamurha siirtyy syyteharkintaan – henkirikoksesta epäillään Jari Aarniota

Helsingin Vuosaaressa lokakuussa 2003 tapahtuneen Volkan Ünsalin palkkamurhaan liittyvä uusi esitutkinta on valmistunut, kertoo Keskusrikospoliisi (KRP).

Asia siirtyy syyteharkintaan Valtakunnansyyttäjänvirastoon. KRP kertoi esitutkinnan päättymisestä ensimmäisen kerran tämän vuoden huhtikuussa. Asiassa oli tehty lisätutkintaa asianosaisten loppulausuntojen ja lisätutkintapyyntöjen vuoksi.

Esitutkinnan perusteella kahta henkilöä on syytä epäillä murhasta ja yhtä henkilöä virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Aiemmin on uutisoitu, että toinen Ünsalin murhasta epäilty on Helsingin huumepoliisin entinen johtaja Jari Aarnio. KRP:n mukaan Aarnio ole ollut mukana teossa. Hänen kohdallaan on kyse siitä, tiesikö hän palkkamurhasta vai ei.

Toinen murhasta epäilty on United Brotherhoodin entinen päällikkö Keijo Vilhunen. Henkirikoksessa kuollut Ünsal oli ammattirikollinen. Hänen ruumistaan ei löydetty koskaan.



Aiemmin KRP epäili virkavelvollisuuden rikkomisesta kahta henkilöä. Nyt toista heistä ei enää epäillä rikoksesta. KRP:n aiemmin antamien tietojen mukaan virkavelvollisuuden rikkomisesta epäillään Aarnion alaista.

Kaikki epäillyt ovat kiistäneet rikokset.



Vuosaaren palkkamurhasta on aiemmin tuomittu neljä henkilöä.